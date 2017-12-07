Селихов: вратарь «Спартака» сегодня был плюшевый…

Андрей Ещенко верит, что болельщики простят, а Александр Селихов берёт вину на себя.

После поражения «Спартака» от «Ливерпуля» со счётом 0:7 в смешанной зоне царила гробовая тишина. Главный тренер хозяев Юрген Клопп с улыбкой, подмигивая журналистам, покидал стадион в приподнятом настроении. Наставник «Спартака», наоборот, выглядел не просто усталым, а полностью обессилевшим. Неудивительно, ведь «Спартак» потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов среди российских клубов.

9 самых крупных поражений наших в Лиге чемпионов. 5 из них – «Спартака»… Красно-белые второй раз в истории получают разгром на «Энфилде».

Первым среди футболистов из раздевалки вышел вратарь Александр Селихов.

– Александр, – обратились к нему журналисты, но Селихов поначалу даже не обратил на это внимания. Правда, через долю секунды резко обернулся и подошёл к российской прессе.

– Скажу, – передумал Александр. –Трясло. Очень стыдно. Извиняемся перед болельщиками. Сыграли в открытый футбол. Вратарь у «Спартака» сегодня был плюшевый.

Селихов даже не стал дожидаться дальнейших вопросов. Взяв вину на себя, он быстрым шагом направился к выходу.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, от которого российские журналисты надеялись услышать причины такого разгромного поражения, и вовсе не стал останавливаться аргументировав это тем, что уже всё сказал в интервью телевидению.

Самым разговорчивым среди «спартаковцев» оказался защитник Андрей Ещенко.

– Что случилось с командой?

– Мы пытались играть в футбол, а не отсиживаться в обороне, – признался Ещенко. – Поэтому получили в первые 20 минут три гола. Потом «Ливерпуль» играл по счёту и забивал на контратаках.

– Как скажется это поражение на настрое команды перед матчем с ЦСКА?

– Естественно, после такого поражения психологически тяжело. У нас скоро дерби, мы быстро переключимся и добьёмся положительного результата. Тогда этот матч будет легче забыть. Если достойно сыграем с ЦСКА и выиграем, болельщики нас простят. Стыдно перед ними. Просто «Ливерпуль» сильная команда.

Каррера: мы боялись этот «Ливерпуль» Каррера не смог объяснить крупное поражение от «Ливерпуля».

– В раздевалке был серьёзный разговор или все молчали?

– После игры все были без настроения. Понимали, что и как произошло. Все анализировали свои ошибки. Было много потерь у нас на поле.

– Если бы вы играли в пять защитников, как в Москве, получилось бы лучше?

– Сейчас зачем думать и гадать, что могло бы произойти? Если бы не поставили пенальти, всё тоже могло быть по-другому.

– Был пенальти?

– Моё мнение, что такие пенальти не ставятся. Как оценивать тогда штрафные и угловые? Любое касание – пенальти?

– Вы сказали, что не хотели отсиживаться в обороне. Поэтому такой контраст с домашнем матчем? В Москве с «Ливерпулем» выглядели поувереннее.

– Дома? Мы не выглядели увереннее. Мы отбивались. Это разве уверенно? А тут держали мяч и контролировали. Но с другой стороны дома был результат, а сейчас нет результата.

– Знаете, что это самое крупное поражение в еврокубках в истории российских клубов?

– Да, нам уже сказали.

Футболисты «Ливерпуля», естественно, останавливались в смешанной зоне куда охотнее. Автор дубля в ворота «Спартака» Садио Манеедва сдерживал эмоции:

– Сегодня мы показали отличный футбол, наше выступление было великолепным. Это было потрясающе, и мы заслужили победу — вот и всё.

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум оказался куда более критичным к действиям своей команды, в отличие от партнёров:

– Мы отлично начали встречу и создавали возможности для взятия ворот. При счёте 3:0 мы немного потеряли концентрацию и допустили несколько ошибок, но во втором тайме всё было хорошо. Вот для чего мы и работаем на тренировочной базе — чтобы в играх создавать возможности друг для друга. И сегодня мы создавали пространство для одноклубников.