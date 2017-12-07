Семь (ха-ха!) ощущений наутро после «Энфилда»

Главный вопрос должен быть таким: с кем я вчера бухал и почему я в Лиге Европы?

Если честно, по-прежнему тяжело подбирать цензурные слова, но я очень постараюсь. У меня есть несколько сбивчивых мыслей-ощущений после вчерашнего, никак складно об этом не расскажешь. Поэтому давайте по пунктам.

1. Ощущение парадокса

Это может прозвучать необычно, но поражение со счётом 0:7 даже лучше, чем условные 0:3. Объясню почему. Поражение 0:3 — болезненное, это удар и вообще один сплошной негатив. «Спартак» на 0:3 не остановился, и в какой-то момент от происходящего стало настолько смешно, что было уже даже и не стыдно. Даже в том случае, если вы самый упорный болельщик «Спартака», признайтесь: в какой-то момент вы начали просто хохотать. Единственно верный путь для команды сейчас — с самоиронией отнестись к произошедшему, иначе давление и повсеместный троллинг утопят её. Особенно перед дерби.

9 самых крупных поражений наших в Лиге чемпионов. 5 из них – «Спартака» Красно-белые второй раз в истории получают разгром на «Энфилде».

2. Ощущение космоса

В лучшие годы «Спорт-экспресса» мне особенно нравилась рубрика «Пас из-за границы», потому что иной возможности узнавать новости зарубежных чемпионатов в сплошном провинциальном безынтернетье не было. Вчера «Спартак» смоделировал для себя эту ситуацию: он увидел, как играют в лучших чемпионатах. Только вместо паса из-за границы получился пас из-за пределов нашей галактики. Смотрите: «Спартак» — одна из двух лучших команд чемпионата России по действиям в контратаках, но на «Энфилде» красно-белые получили возможность изучить, как нужно играть в контратаках НА САМОМ ДЕЛЕ.

3. Ощущение жестокого убийства

Мой бешеный коллега Дмитрий Егоров проспорил самому себе забег в трусах вокруг «Открытие Арены», но на этом его мазохизм не закончился. В «Твиттере» он задал себе дистанцию забега количеством ретвитов: максимальная дистанция — 5 км — стоила тысячу ретвитов. Переводя взгляд с того, как растёт количество ретвитов (за час их было больше 600, на тысячу ушло четыре часа), на прогноз погоды, я подумал, что нет более безжалостного зрелища.

Оказалось, есть.

«Ливерпуль» забивал пятый, шестой, седьмой, но продолжал распинать соперника прессингом и контратаками. Вот Клаван и Ловрен перепинывают мяч между собой — а вот он спустя секунду волшебным образом оказывается в телескопических ногах Садио Мане. «Ливерпуль» вообще не собирался щадить соперника, это сделал только польский арбитр, который (спасибо ему большое!) остановил циничное уничтожение.

Унизительные 0:7 на «Энфилде»: «Спартак» переписал антирекорд ЦСКА Проиграть хуже было невозможно.

4. Ощущение прикосновения к прекрасному

При всей жестокости «Ливерпуля» был на поле футболист, который «убивал» соперника красиво. Филиппе Коутиньо в первом тайме был просто лидером, а передав повязку на второй Джеймсу Милнеру, он превратился в художника. Любое действие бразильца во втором тайме было на «оле», всё, к чему он прикасался, превращалось в золото. Игра пяткой, сумасшедший дриблинг в центре поля, виртуозный черпак, который стал бы голевым, если бы не офсайд, пас в касание с разворотом вокруг своей оси — этот чертёнок успел сделать всё. Учитывая, что надобность смотреть на счёт давно отпала, можно было просто расслабиться и получать удовольствие.

5. Ощущение страха

Ребята, нам против вот этого Мо Салаха, который бегает быстрее и неутомимее, чем выпускник филфака от армии, играть на чемпионате мира! Уф, холодный пот стекает по спине.

6. Ощущение разочарования от плохой подготовки

Ладно, «Спартак» изначально слабее «Ливерпуля». Ладно, «Спартак» реально поплыл после 15-й минуты — Денис Глушаков, например, отдавать правильные передачи отказывался, и единственным, кто сохранял голову холодной, был Луис Адриано. Это всё бывает, конечно.

Хуже другое. Изначально у «Спартака» не было видно хорошей готовности к сопернику. Выходить в два центральных защитника (что лишает крайних дефов явной возможности подстраховки) против этого «Ливерпуля», выходить на него без двигающихся не линейно, а сужаясь к центру, крайних, и единственной заготовкой под контратаки иметь либеро Таски — это веские улики стороны обвинения. Приговор: «Спартак» не был готов к конкретной игре. То, что было у ЦСКА в Манчестере (и что позволило команде Виктора Гончаренко вылететь достойно), оказалось в отсутствии у чемпиона России.

7. Ощущение законченности

«Спартаку» должно было вернуться за везение в чемпионских концовках прошлого сезона — и это случилось в одном матче, где соперник забивал даже то, что особо не хотел забивать. История закончена, «Спартак» обнулился. И начинает с чистого листа в дерби.