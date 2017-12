«We are the Meat!» Фанаты захватили Ливерпуль, а «Спартак» сдался без боя

С самого утра среды Ливерпуль наполнялся спартаковскими болельщиками. Фанаты в красно-белых шарфах добирались до города преимущественно через Манчестер, где за день до этого ЦСКА проиграл «Юнайтед» и лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.



Поезда из Манчестера до Ливерпуля шли набитые буквально битком. У выхода со станции то и дело мелькала спартаковская атрибутика. Напоминания о важном футбольном событии ожидали жителей и гостей города даже в самых неожиданных местах. Например, на предупреждающих знаках вдоль набережной.

Если англичан каждый раз просят не светить фанатской атрибутикой на матчах в России, то заставить спартаковских болельщиков не демонстрировать свою любовь к клубу просто невозможно. Прогуливаясь по городу, можно было застать, например, вот такую картину – статуи участников группы The Beatles в красно-белых розах. Правда, у Джона Леннона её кто-то бессовестно стащил.

Спартаковский след болельщики оставили не только в центре города, но и на территории «Ливерпуля» – на «Энфилде». В клубном магазине, например, неожиданно появилась надпись в честь «Спартака», выложенная персонифицированными кружками с символикой соперника.

Неудивительно, ведь уже за четыре часа до стартового свистка в огромном магазине «Ливерпуля» было не протолкнуться из-за количества российских болельщиков.

Да и сами мерсисайдцы, известные своей яркой культурой боления, кажется, были совсем не против такой активности москвичей. В любом случае «Спартак» принимали с радушием – даже повесили приветственную табличку на русском языке рядом со входом на гостевую трибуну.

Более того, специально для тех, кто не знаком с российским футболом, в фан-зоне перед стадионом проводился краткий экскурс в историю московской команды. Самым ярким слайдом презентации, вне всяких сомнений, была информация о «популярных песнопениях во время матчей». Kto my? Myaso!

Эту знаменитую кричалку, правда, сегодня никто не услышал. Но даже без неё спартаковский сектор был активен. Энтузиазм же болельщиков хозяев, наоборот, закончился уже со стартовым свистком. Спев знаменитую You Will Never Walk Alone, которая пробирает до дрожи, стадион затих и включался лишь в опасные или спорные моменты.

А вот спартаковский сектор не умолкал ни на секунду. Московские болельщики заняли ровно половину трибуны Anfield Road. Даже когда «Ливерпуль» два раза подряд праздновал забитые мячи перед гостевыми секторами, будто специально провоцируя москвичей, красно-белые не переставали гнать свою команду вперёд.

В какой-то момент весь сектор «Спартака» попал в окружение стюардов. Люди в жёлтых и оранжевых жилетах по неясным причинам принялись убирать баннеры, развешенные в нижней части трибуны. Реакция болельщиков «Спартака» последовала незамедлительно. «Тупорылая деревня», – в течение нескольких секунд кричал гостевой сектор.

Признаться, преданности московских болельщиков можно только позавидовать. Уже после 6:0 фанаты «Ливерпуля» стали медленно покидать трибуны, а после гола Мохамеда Салаха выходы еле справлялись с потоком англичан. Спартаковцы же стояли до последнего. Развернув шарфы после финального свистка, болельщики провожали команду в подтрибунное помещение.

А «Спартак», виновато собравшись у сектора, благодарил их за мощную поддержку, которой могут позавидовать даже европейские гранды.