Вопрос дня. Как так, «Спартак»?

«Спартак» в этой Лиге чемпионов преподнёс сразу два исторических результата. И если за победу над «Севильей» его качали на руках, то за поражение от «Ливерпуля» могут и тухлыми помидорами закидать. Семь пропущенных мячей. Кого винить в поражении? Ответ ищут профессионалы и любители.

Семь (ха-ха!) ощущений наутро после «Энфилда» Главный вопрос должен быть таким: с кем я вчера бухал и почему я в Лиге Европы?

Анатолий Бышовец заслуженный тренер СССР:

— Я обманулся вчера. Само поражение прогнозировалось, но не таким образом. Желание и старательность не были подкреплены хладнокровием. Спартаковцы хотели сыграть в открытый футбол, а «Ливерпуль» воспользовался ситуацией и наказал их. Это было фиаско.

Виктор Папаев, бывший полузащитник «Спартака» и тренер женской сборной России:

— «Спартак» не был похож на себя. Создавалось ощущение, что смотришь какой-то обман. Весь матч проглядывалась безнадёжность. Ну нельзя так играть. «Ливерпуль» мог и 10 голов забить. «Спартак» играл по схеме «забивайте нам сколько хотите». Теперь он сам должен всё проанализировать и идти вперёд.

«We are the Meat!» Фанаты захватили Ливерпуль, а «Спартак» сдался без боя Красно-белые The Beatles, «Кто мы? Мясо!» и преданность болельщиков – что окружало матч «Ливерпуль» – «Спартак».

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер «Спартака»:

— Наверное, худший матч, что я видел своими глазами. Начал вспоминать, когда «Спартак» пропускал семь голов в еврокубках. Понял, что никогда. Это был худший матч в еврокубковой истории «Спартака» — чёрный день. Все голы «расстрельные». Сейчас футболистам «Спартака» алкоголь не поможет, впереди очень важный матч против ЦСКА.

Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:

— Это стыд и позор. Сложилось впечатление, что играл не «Спартак» и меня просто обманули. Для меня, как для ветерана этого клуба, неприемлемо то, как играла команда. Туристы вышли на поле, приехали город посмотреть. В моих глазах они не скоро реабилитируются. Они плюнули ветерану московского «Спартака» в лицо и сказали: „Да пошёл ты“. Даже во дворе так не играют. Какое же надо иметь неуважение к болельщику, чтобы так паскудно играть? Они даже не вспотели.



Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Ничего страшного не произошло. Трагедии нет. Матч и матч. Зачем так нагнетать? Многие команды получают охапку голов. „Боруссия“ недавно, например. Такие поражения просто происходят. Нужно поддержать ребят и не унижать «Спартак». Я вообще не вижу трагедии.

Селихов: вратарь «Спартака» сегодня был плюшевый… Андрей Ещенко верит, что болельщики простят, а Александр Селихов берёт вину на себя.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Кошмарное поражение. Надо признать, что «Спартак» вчера был ужасен. Это позор. Не было ни одного отрезка в игре, когда мы могли эту самую игру переломить. Играли команды совершенно разного уровня. А почему — это вопрос к футболистам, не к тренеру, а к футболистам.



Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Теперь возвращаться домой в Россию не хочется, там «Спартак» по 0:7 проигрывает. Не понял вообще, что произошло. Многие тренеры говорят, что лучше проиграть 0:7, чем семь раз по 0:1. С этой позиции можно «Спартаку» смотреть.



Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:

— Надо спросить у Массимо Карреры и футболистов «Спартака», как так у них получилось? Для меня это был шок. С таким составом «Спартак» может выигрывать Лигу чемпионов, а они вон как играют. Половина команды звёзды европейского футбола: Зе Луиш, Фернандо, Зобнин, Промес, Адриано, Джикия. Думал, что сейчас они подхватят и разнесут в пух и прах «Ливерпуль». Но нет, всё встало на свои места.

Денис Мацуев, известный пианист и болельщик «Спартака»:

— Для меня это стало чёрным утром, я ведь в Токио. Счёт просто чудовищный, мы попали под каток «Ливерпуля». Но настоящие болельщики проявляются не во времена триумфа, а когда всё плохо. Досадно не из-з поражения от «Ливерпуля», а от двух матчей против «Марибора». Именно в тех играх всё было упущено. У нас замечательный состав, он запомнится на долгие годы. Такие матчи, как с «Ливерпулем», бывают, но от этого любовь болельщиков меньше не становится.

Наше мнение

Дмитрий Егоров, обозреватель «Чемпионата»:

— Семь голов от «Ливерпуля» вообще ничего не значат, это фальшивое унижение. На «Энфилде» был не стыд, а шоу с несчастным стечением обстоятельств. Для выхода в плей-офф нужна была только победа, и «Спартак», подбирая варианты, ради неё пошёл на безумный риск. Всю стратегию убил польский судья, на третьей минуте сочинивший невозможный для английского футбола пенальти. Счёт 0:1 можно было сохранять, только была бы в этом честь? «Спартак» продолжал обдуманно и массово идти в атаку. Окончательный результат уже не имел никакого значения, поэтому, возможно, группа вполне звёздных и экспортных футболистов «Спартака» выглядела в последние минуты столь безнадёжно расслабленной. 0:7 «Спартака» — это не позор. Убийственное ощущение в другом: что практически любой наш клуб, решившийся сыграть с «Ливерпулем» в рисковый и открытый футбол, получил бы на «Энфилде» примерно столько же.

«Спартак» — это не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат Аплодисменты вашим издёвкам, но ищите убийство русского футбола в другом месте (забег будет).

Мнения читателей

zero-zero:

— К сожалению, это был худший еврокубковый день не только в еврокубковой истории «Спартака», на это можно было бы наплевать, но и в истории всего российского футбола ...



финтушами:

— Как болельщик «Спартака» предлагаю нашим болельщикам вообще молчать в течение года… критиковать другие команды мы не вправе...



slipknot-za-zenit:

— Наверное, тот единственный случай, когда лучше бы «Спартак» проиграл 2:5.



piatnytsa:

— После пенальти они уже мысленно готовились к ЦСКА.



rio310rio:

— Это фиаско, братан.