7 главных итогов группового этапа ЛЧ (ни слова про 0:7)

1. Англия: взлетают все

На стиле: четыре выигранные группы из пяти. Не обошлось и без рекорда. «Спартак» любезно позволил «Ливерпулю» побить рекорд английских клубов по голам на групповом этапе Лиги чемпионов. 22 гола – столько не было ни у кого. Кстати, при счёте 3:0 у Гари Линекера ещё были обоснованные сомнения относительно исхода.

Жозе Моуринью сейчас модно критиковать, но по факту он прошёл группу в Лиге чемпионов в своём фирменном стиле. Первое место при минимуме усилий и всего трёх пропущенных голах. Два из них забил ЦСКА. А гол Лукаку в последнем туре позволил ему стать лучшим бомбардиром «МЮ» по итогам группового этапа.

Итоги кампании ЦСКА в Лиге чемпионов: рекорды, цифры, факты Сколько заработали «армейцы» и какие рекорды побили — всё о выступлении ЦСКА в главном турнире Европы.

«Манчестер Сити» смазал впечатление в последнем туре. Легко списать поражение на экспериментальные 3-4-3 и сразу пять резервистов в старте, но, вообще-то, «Сити» уже третью неделю очень не хватает скорости в работе с мячом.

«Тоттенхэм» на сто процентов воспользовался кризисом «Реала» и взял четыре очка в двух матчах, утвердив себя топ-клубом и заодно вырвав первое место в группе. Пожалуй, эту группу труднее всего оценивать: из-за самоотвода «Боруссии» (о ней ниже) говорить о расстановке сил довольно трудно. По крайней мере, «Тоттенхэм» даёт возможность говорить о стабильности: несмотря на ротацию, Маурисио Почеттино взял пять побед в шести матчах.

Самая тихая стройка века. Топ-клуб, о котором не говорят Вчера на равных играл с «Реалом».

«Челси» проиграл первое место «Роме». Одной из самых необычных команд осени. «Рома» серьёзно изменилась за лето и в начале сезона тушевалась в больших матчах. Для экс-тренера «Сассуоло» (символ провинции) Эусебио Ди Франческо это было самое трудное время. Теперь «Рома» стала лучше осознавать свою цену. Играет во владение, отлично держит мяч и не теряется в силовой борьбе. Поражение от «Атлетико» в гостях – первое за полтора месяца во всех турнирах. Неожиданное, но заслуженное первое место. Правда, забито всего девять голов. Мало, но, например, у «Барселоны» — тоже девять. Неожиданно, правда?

2. «Атлетико» и мини-«Атлетико»

Они как Доктор Зло и Мини-Мы. «Атлетико» как будто встретил уменьшенную копию себя. Команду, которая раздражает мелкими фолами, ставит непроходимый блок в центре, выдавливает на фланги и ничего не боится. И ей ещё и везёт. Обычно что-то подобное испытывают соперники «Атлетико», и в матчах с «Карабахом» мадридцы поняли, каково это.

Интересно, что кунг-фу «Карабаха» сработало только с «Атлетико». В остальных четырёх матчах азербайджанская команда пропустила 13 голов (10 от «Челси») и логично набрала ноль очков. Почему низкая защита в две линии стала непреодолимым препятствием именно для Диего Симеоне? Возможно, главная причина в скорости игры. «Атлетико» играет в пас плохо и медленно. В матчах с увлечёнными прессингом и равномерно размазанными по полю соперниками этот недостаток легко маскируется. Но играть с компактными/осторожными/трусливыми командами мадридцы не умеют. Это стоило им выхода из группы.

3. «Бенфика» и «Монако»: что общего?

Общая проблема. Оба клуба испытывают болезнь роста. «Монако» обновил полсостава, заменил ушедших первокурсников старшеклассниками и не справился. Наивно было бы ждать повторения прошлогоднего праздника, но за тур до окончания группового этапа потерять шансы на предпоследнее место – это позор.

«Монако» в ЛЧ демонстрирует все недостатки очень молодой и не очень классной команды. Отсутствие концентрации, неумение реализовать преимущество, бесхарактерность. На домашнем стадионе монегаски проиграли три раза из трёх. Неприятность усугубляется тем, что, вообще-то, у «Монако» не такой уж молодой состав. Глик, Моутинью, Фалькао и Раджи должны помогать молодёжи держать эмоции под контролем. Но этого не происходит. Настроение меняется каждые пять минут. Зато в чемпионате Франции оно хорошее. 32 очка в 16 турах – хороший результат для переходного периода. Жаль, что в Европе не получилось: теперь большинство из нас не увидит, что именно с таким трудом строит Леонарду Жардим. Больших матчей в этом сезоне у него будет меньше, чем хотелось бы.

Три топ-клуба проваливаются в Лиге чемпионов У «Монако», «Атлетико» и «Боруссии» ничего общего. Кроме одного: они не выиграли ни одного матча.

Что касается «Бенфики», то эта команда привыкла менять по полсостава каждое лето. За последние пять лет «Бенфика» продала футболистов на 500 млн евро. Просто именно сейчас конвейер сломался. Габриэл Барбоза поругался с тренером и готов вернуться в «Интер» уже зимой. Сеферович проиграл конкуренцию Жонасу, и 33-летний бразилец тащит команду в чемпионате. Вообще, в основе хватает опытных игроков: Луизао, Сальвио, Пицци, Самарис. На подмене Фейса, Жардел, Элизеу – всё парни под/за 30. Из молодых новичков прижился только Свилар, который, вообще-то, временами привозит. В итоге – третье текущее место в чемпионате Португалии (четвёртое ближе, чем второе) и единственный забитый гол в Лиге чемпионов (в ворота ЦСКА) при 14 пропущенных.

4. «Бешикташ» выиграл свою группу. Как?!

В Турции имя Шенол Гюнеш ассоциируется с «Трабзонспором». Здесь он играл 15 лет, а когда стал тренером, четыре раза становился вторым. Но в 2015 году «Бешикташу» тоже захотелось такой стабильности, и стамбульский клуб пригласил Гюнеша. Тот не подвёл: два раза подряд привёл команду к серебряным медалям. А в Лиге чемпионов неожиданно выиграл «группу смерти». У «Бешикташа» подобралась возрастная банда в атаке, которой не хватает только Сильвестра Сталлоне: Талиска, Куарежма, Бабель, Негредо. Разбавляет компанию легионеров Дженк Тосун, который и забил больше всех в группе.

«Бешикташ» не вдохновляет красивым футболом, не дорожит мячом, легко даёт бить по своим воротам… почему выигрывает? По умению мешать соперникам играть «Бешикташ» — абсолютно лучшая команда в Лиге чемпионов. 40,5 отбора и перехватов за матч – остальные далеко позади. «Бешикташу» мало бьют из пределов штрафной. Но всё-таки первое место в группе – результат ещё и стечения обстоятельств. Например, дворового футбола в гостях с «Порту» в первом туре. Матч почти без центра поля, в котором португальцы оказались не готовы к давлению и развалились. Но два РАЗГРОМА «Монако» помогли им взять второе место.

5. «Наполи»: как в решающий момент всё потерять. Опять

Когда-то давно, ещё при Маццарри, «Наполи» ещё с парой Кавани -Лавесси в атаке вынес «Челси» со счётом 3:1. В Лондоне подумали, поменяли тренера и под тихим, расслабляющим руководством Ди Маттео в ответном матче «Челси» вынес «Наполи» ещё круче — 4:1. И пошёл дальше за титулом. Потом, приРафе Бенитесе, «Наполи» набрал 12 очков в группе – и этого хватило только для третьего места. Потом не получилось дожать «Днепр», потом не удалось пройти мёртвый «Атлетик» в квалификации… В общем, итальянцы приучили своих болельщиков, что могут легко и задёшево растратить заработанное преимущество. Кстати, так же легко «Наполи» только что отдал первое место в Серии А. Матч с «Ювентусом» стал одним из худших в сезоне для Маурицио Сарри. В Лиге чемпионов вы не увидели ничего нового.

Отличная пресса и большой резонанс накануне матчей с «Ман Сити» — и два поражения. Добавим поражение на выезде от «Шахтёра», и для выхода в плей-офф «Наполи» нужно было рассчитывать на стечение обстоятельств. Зря. Во-первых, Гвардиола подвёл, его экспериментальный состав с экспериментальной расстановкой весь матч бестолково бродил по полю и закончил поражением. А во-вторых, Сарри и сам не добыл победу. Безвольное поражение в важном матче случается с его командой не впервые и начинает напоминать систему. Лига Европы даст возможность проверить это предположение.

«Наполи» и Сарри изменят футбол. Но ничего не выиграют Самую играющую команду Европы разбил Хосеп Гвардиола.

Отметим, что «Шахтёр» красиво отомстил за обидное поражение от «Сити» в первом матче. Это ведь была месть, да? Ну, или тренер Паулу Фонсека просто случайно пообещал, что в случае выхода в плей-офф он проведёт пресс-конференцию именно в костюме Зорро. Для прохода нужно было побеждать «Сити»…

Видео можно посмотреть в паблике Photos of Football в «твиттере».

6. «Боруссия»: главное разочарование осени

Про такие команды – быстрые, молодые, агрессивные – хочется говорить хорошее. Но ведь нечего. Вернее, не совсем так. Что бы хорошего ни создал «Дортмунд» в атаке, его защита найдёт возможность всё испортить.

Главная проблема в защите настолько странная, что о ней как-то неловко говорить. Дортмундцы как будто выключаются из эпизода, наблюдая за тем, что происходит в их штрафной. Когда мяч оказывается рядом с воротами, их как будто парализует. Странно, даже в дворовом футболе такого нет (тех, кто себя так ведёт, просто бьют).

А защите «Реала» стоило бы присмотреться к защите «Боруссии». Это то, во что рискуют превратиться Рамос и Марсело, если и дальше будут себя плохо вести. Они тоже страдают внезапной потерей интереса к игре.

7. Рекорды и антирекорды

Про «Ливерпуль» я уже сказал. «Спартак» тоже отметился историческим достижением: стал первым российским клубом, который проиграл с разницей в семь мячей в ЛЧ. Далее, пять клубов из одной страны вышли в плей-офф – это тоже рекорд.

Роналду забил в шестом подряд матче группового этапа. То есть он забивал в каждом. Это рекорд. Казалось бы, простая вещь — забить в каждом туре группового этапа. Но никому это не удавалось. Ближе всех был Неймар в этом же сезоне, но он не забил «Баварии» в последнем туре.