Эти мысли будут немного похожи на попытку оправдать, немного на поиск проблемы там, где её вроде бы нет. Это иллюзия, потому что речь пойдёт просто-напросто об итогах. Два российских клуба выступили в чемпионской Лиге. Их дозор окончен; что-что-что это было?
Два события выделяются сами собой. Это разгром «Спартака» и 11 россиян, встретивших финальный свисток на поле «Старого Траффорда». Значит, мысли делятся на два направления сами собой, назовём их так: Чемпионское Посмешище и Светлое Будущее «Амкара».
Конечно, запоминается последнее. «Спартак» установил рекорд разгрома для российских клубов в чемпионской Лиге, стыдоба стыдобой. Вы никогда этого не забудете? Я никогда.
Давайте так и думать.
«Спартак» побил 20 с хвостом лет стоявший рекорд ЦСКА. Давно в Марселе было 0:6. Помните?
Я вот помню, что пару месяцев назад вспоминался юбилей победы ЦСКА над «Барселоной». А это тот же самый сезон. Ну и что запоминается? И так ли важно, что запомнится?
Я к чему. Вот два года выступлений российских клубов в чемпионской Лиге. Я не произвольным каким-то образом именно два года выделяю; это тот период, в котором нам жить — кончились суперденьги. Мы перестали считать неудачей выход из группы, а успех считать с четвертьфинала. Дальше вряд ли будет лучше.
Так вот, в эти два года у каждой нашей команды был разгром. Точка позора. «Ростов» был уничтожен в первом матче «Баварией», о команду Бердыева тогда вытерли ноги. Не то чтобы у Бердыева были одни шедевры, просто ноги не любым предметом вытрешь, а Курбановы команды всегда наждак, а тряпки – как раз никогда. А тут лежал «Ростов» распростёртый и тихо, так сказать, впитывал.
ЦСКА в прошлом году был просто изничтожен в Монако. А в этом – «МЮ» в Москве. Там тоже всё было кончено в 20 первых минут, как и сейчас со «Спартаком»; но там была команда Моуринью, которой нужны очки, а не пляски над прахом, а тут был «Ливерпуль», который за две недели вспомнил, что, если ведёшь 3:0, надо работать с удвоенной энергией. До кровавого скрипа.
А ещё у ЦСКА был матч, про который Гончаренко сказал, что его команда играла постыдно. Я не пытаюсь «сравнять счёт» между «Спартаком» и ЦСКА, потому что 7:0 – вне конкуренции. Но только фокус ведь в том, что как ЦСКА в сезон своего рекордного позора одержал одну из самых памятных побед, так и «Спартак» уложил в одну коробку с новым антирекордом повторение самого крупного счёта для российских команд.
Лично за собой я оставляю только одно право: если уж говорил после 5:1 с «Севильей», что счёт не по игре и кабы не Комбаров, выбивший мяч с линии, могли б и не выиграть, — если так, то и за 0:7 я тоже имею маленькое право видеть не только позор.
И вот так получается, что на территории турнира о шести матчах в группе с классными соперниками (в лиге ведь и лузеры очень классные) никто не уберегается от провала. Они берегутся, мы — нет. Это и есть иллюстрация наличия и недостатка класса; у всех и в каждом случае.
Теперь про 11 российских надежд.
Надеждам «20 плюс» лет. В этом возрасте у Месси был «Золотой мяч». А Дзагоев играл за первый состав рядом совсем не со сверстниками. Парни молодцы, спору нет. Но пока у них были конкуренты, они сидели на скамейке ровно и ждали. Может быть, своего часа. А может быть, им просто больше и нечего было ждать. Кто их мог бы купить? В стране деньги есть у пяти клубов, и про один из них это неправда. Кто их стал бы продавать? Хм, тогда бы сейчас за ЦСКА 17-летние, что ли, играли бы.
Я не стараюсь принизить. Я просто включаю весь свет, все лампы размышления. Чтобы всё было видно.
Парни молодцы, и они как могли выдержали нагрузку и новый вызов. Но чего им это стоило, мы не знаем. И тот, от которого ждали больше остальных, Чалов, надежд совсем не оправдал. А тот, кто вышел за первую команду раньше остальных, Гордюшенко, так и выходит на замену.
Парни молодцы, но наши молодёжные сборные выступают в евроотборах всё хуже и хуже. Пока ещё не ниже плинтуса; но вот задайся вопросом — не оттого ли, что сползают по стенке? — ведь и не поймёшь.
Опыт Лиги чемпионов очень полезен. Но лет пять назад осваивали бы его повзрослевшие ребята уже в «Амкаре». Впрочем, может быть, и нет. Но мы не сможем это проверить. В нашей спортивной журналистике эта дилемма получила название «казус Васина» — никогда не поймёшь, дорос человек до ЦСКА или это ЦСКА опустился до Васина. Нет ответа. В этом смысле Васин — Бог: в него или веришь, или нет, а знать не можешь.
Но если вернуться к выступлению ЦСКА, которое весьма и весьма брависсимо и за которое хочется долго и больно аплодировать, то как задумаешься: парни-то молодцы, а что не вышли?..
То получится примерно как с одним неизбежным разгромом.
А не вышли оттого, что не хватило одного-двух буквально опытных игроков. ЦСКА — опытных, потому что ЦСКА проиграл своё место в плей-офф в матчах с «Базелем». Избежал бы развала в Москве — и вот она была бы, путёвочка.
Не было денег, да. А что ж их не было? А как же — раз пошла такая пьянка, режь последний огурец? Неужели Евгений Гинер чужд риска или, может быть, жаден?
Да нет, просто он точно так же не ждал, что у них так получится. И не верил. И не рискнул. И он прав, потому что случая во всём этом успехе немало, а деньги, они настоящие, и те, которые тратишь, и особенно те, которые бережёшь.
А чего же не хватило «Спартаку»?
А двух упущенных игр с «Марибором». Что тоже прямое следствие нехватки запаса прочности. И тоже при всех прочих — ну, может, приехал бы реальный игрок прямо сейчас, а не Пашалич на подмену и Педро Роша, пока только ищущий применение помимо кубиков пресса, — глядишь, и не случилось бы. Раньше забили бы, Фернандо не распустился бы по-бразильски без конкуренции, ну, неважно, как — не хватило опять класса.
Так что не грустите. Прекрасно то, что была борьба и было весело. До последнего дня, хоть и не до последней минуты.
Мы погуляли на отличной свадьбе. Правда, вышли с фингалом. Ну да зато не больно. И есть надежда на будущее. Ведь на этой условной свадьбе мы поймали (наконец-то!) подвязку невесты. А как ещё, с нами же был Акинфеев!