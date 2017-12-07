Эти мысли будут немного похожи на попытку оправдать, немного на поиск проблемы там, где её вроде бы нет. Это иллюзия, потому что речь пойдёт просто-напросто об итогах. Два российских клуба выступили в чемпионской Лиге. Их дозор окончен; что-что-что это было?



Два события выделяются сами собой. Это разгром «Спартака» и 11 россиян, встретивших финальный свисток на поле «Старого Траффорда». Значит, мысли делятся на два направления сами собой, назовём их так: Чемпионское Посмешище и Светлое Будущее «Амкара».

Конечно, запоминается последнее. «Спартак» установил рекорд разгрома для российских клубов в чемпионской Лиге, стыдоба стыдобой. Вы никогда этого не забудете? Я никогда.



Давайте так и думать.

«Спартак» — это не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат Аплодисменты вашим издёвкам, но ищите убийство русского футбола в другом месте (забег будет).

«Спартак» побил 20 с хвостом лет стоявший рекорд ЦСКА. Давно в Марселе было 0:6. Помните?



Я вот помню, что пару месяцев назад вспоминался юбилей победы ЦСКА над «Барселоной». А это тот же самый сезон. Ну и что запоминается? И так ли важно, что запомнится?



Я к чему. Вот два года выступлений российских клубов в чемпионской Лиге. Я не произвольным каким-то образом именно два года выделяю; это тот период, в котором нам жить — кончились суперденьги. Мы перестали считать неудачей выход из группы, а успех считать с четвертьфинала. Дальше вряд ли будет лучше.



Так вот, в эти два года у каждой нашей команды был разгром. Точка позора. «Ростов» был уничтожен в первом матче «Баварией», о команду Бердыева тогда вытерли ноги. Не то чтобы у Бердыева были одни шедевры, просто ноги не любым предметом вытрешь, а Курбановы команды всегда наждак, а тряпки – как раз никогда. А тут лежал «Ростов» распростёртый и тихо, так сказать, впитывал.

ЦСКА в прошлом году был просто изничтожен в Монако. А в этом – «МЮ» в Москве. Там тоже всё было кончено в 20 первых минут, как и сейчас со «Спартаком»; но там была команда Моуринью, которой нужны очки, а не пляски над прахом, а тут был «Ливерпуль», который за две недели вспомнил, что, если ведёшь 3:0, надо работать с удвоенной энергией. До кровавого скрипа.



А ещё у ЦСКА был матч, про который Гончаренко сказал, что его команда играла постыдно. Я не пытаюсь «сравнять счёт» между «Спартаком» и ЦСКА, потому что 7:0 – вне конкуренции. Но только фокус ведь в том, что как ЦСКА в сезон своего рекордного позора одержал одну из самых памятных побед, так и «Спартак» уложил в одну коробку с новым антирекордом повторение самого крупного счёта для российских команд.



Лично за собой я оставляю только одно право: если уж говорил после 5:1 с «Севильей», что счёт не по игре и кабы не Комбаров, выбивший мяч с линии, могли б и не выиграть, — если так, то и за 0:7 я тоже имею маленькое право видеть не только позор.

Семь (ха-ха!) ощущений наутро после «Энфилда» Главный вопрос должен быть таким: с кем я вчера бухал и почему я в Лиге Европы?

И вот так получается, что на территории турнира о шести матчах в группе с классными соперниками (в лиге ведь и лузеры очень классные) никто не уберегается от провала. Они берегутся, мы — нет. Это и есть иллюстрация наличия и недостатка класса; у всех и в каждом случае.



Теперь про 11 российских надежд.



Надеждам «20 плюс» лет. В этом возрасте у Месси был «Золотой мяч». А Дзагоев играл за первый состав рядом совсем не со сверстниками. Парни молодцы, спору нет. Но пока у них были конкуренты, они сидели на скамейке ровно и ждали. Может быть, своего часа. А может быть, им просто больше и нечего было ждать. Кто их мог бы купить? В стране деньги есть у пяти клубов, и про один из них это неправда. Кто их стал бы продавать? Хм, тогда бы сейчас за ЦСКА 17-летние, что ли, играли бы.

Я не стараюсь принизить. Я просто включаю весь свет, все лампы размышления. Чтобы всё было видно.



Парни молодцы, и они как могли выдержали нагрузку и новый вызов. Но чего им это стоило, мы не знаем. И тот, от которого ждали больше остальных, Чалов, надежд совсем не оправдал. А тот, кто вышел за первую команду раньше остальных, Гордюшенко, так и выходит на замену.

Парни молодцы, но наши молодёжные сборные выступают в евроотборах всё хуже и хуже. Пока ещё не ниже плинтуса; но вот задайся вопросом — не оттого ли, что сползают по стенке? — ведь и не поймёшь.

Опыт Лиги чемпионов очень полезен. Но лет пять назад осваивали бы его повзрослевшие ребята уже в «Амкаре». Впрочем, может быть, и нет. Но мы не сможем это проверить. В нашей спортивной журналистике эта дилемма получила название «казус Васина» — никогда не поймёшь, дорос человек до ЦСКА или это ЦСКА опустился до Васина. Нет ответа. В этом смысле Васин — Бог: в него или веришь, или нет, а знать не можешь.



Но если вернуться к выступлению ЦСКА, которое весьма и весьма брависсимо и за которое хочется долго и больно аплодировать, то как задумаешься: парни-то молодцы, а что не вышли?..



То получится примерно как с одним неизбежным разгромом.



А не вышли оттого, что не хватило одного-двух буквально опытных игроков. ЦСКА — опытных, потому что ЦСКА проиграл своё место в плей-офф в матчах с «Базелем». Избежал бы развала в Москве — и вот она была бы, путёвочка.



Не было денег, да. А что ж их не было? А как же — раз пошла такая пьянка, режь последний огурец? Неужели Евгений Гинер чужд риска или, может быть, жаден?

Они хотя бы попробовали. ЦСКА покидает Лигу чемпионов «Армейцы» уступили на «Олд Траффорд», но упрёков в нерешительности и тем более безволии не заслужили.

Да нет, просто он точно так же не ждал, что у них так получится. И не верил. И не рискнул. И он прав, потому что случая во всём этом успехе немало, а деньги, они настоящие, и те, которые тратишь, и особенно те, которые бережёшь.

А чего же не хватило «Спартаку»?



А двух упущенных игр с «Марибором». Что тоже прямое следствие нехватки запаса прочности. И тоже при всех прочих — ну, может, приехал бы реальный игрок прямо сейчас, а не Пашалич на подмену и Педро Роша, пока только ищущий применение помимо кубиков пресса, — глядишь, и не случилось бы. Раньше забили бы, Фернандо не распустился бы по-бразильски без конкуренции, ну, неважно, как — не хватило опять класса.



Так что не грустите. Прекрасно то, что была борьба и было весело. До последнего дня, хоть и не до последней минуты.

Мы погуляли на отличной свадьбе. Правда, вышли с фингалом. Ну да зато не больно. И есть надежда на будущее. Ведь на этой условной свадьбе мы поймали (наконец-то!) подвязку невесты. А как ещё, с нами же был Акинфеев!