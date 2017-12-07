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«Спартак» был унижен и разбит». Английские СМИ о ночи на «Энфилде»

Особо восприимчивым болельщикам «Спартака» лучше не читать.
Футбол

После матча в Москве в английских СМИ чаще всего можно было встретить слово «разочарование». Тогда «Ливерпуль», по мнению журналистов, сыграл невнятно: все, как один, были уверены, что из России красные должны были уехать с победой. А тут – ничья с каким-то московским клубом. Такой результат пресса сочла неудачным и всячески прошлась по подопечным Клоппа.

Зато сейчас…

«Счастье на седьмом небе», «Фантастическая семёрка», «Мерсисайдский рай», «Ливерпуль» может обыграть каждого с любым счётом» — в общем, вера в светлое будущее вновь вернулась.

«Футбол «Ливерпуля» был настолько острым, что мог бы разрезать закрытый конверт, и настолько красивым, что отлично бы смотрелся на бумаге, если бы его нарисовали акварелью. Это было потрясающе. И русские доказали, что против «Ливерпуля» просто невозможно играть.

Это стало очевидным, когда счёт на табло в течение матча всё увеличивался и увеличивался. «Спартак» — чемпион России, а значит не какой-то лох. Но их авторитет был уничтожен ровно в тот момент, когда ребята Клоппа поставили себе цель пройти в следующую стадию. «Спартака» был унижен и разбит в пух и прах», — констатирует Daily Mail.

И, как обычно, приводит свои оценки. Самой высокой удостоился Фернандо (он получил 6,5 из 10), остальных журналисты Daily Mail оценили на 5 или 6. Оценку поставили даже Массимо Каррере: 5 против 8 у Клоппа.

На телеканале BT Sports выступил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд. «Это было то, что доктор прописал. Всё было на высшем уровне. «Ливерпуль» полностью подавил «Спартак» и ничего не оставил от надежды, которая у них была. Фантастическое, профессиональное выступление», — сказал он.

На что бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн добавил: «Российские команды никогда не играли хорошо на выезде, но с этой фантастической четвёркой «Ливерпуля» нужно максимально ответственно подходить к игре. Неважно, с каким счётом «Ливерпуль» может проиграть на выезде, потому что на «Энфилде» они могут обыграть кого угодно с любым счётом. Думаю, в следующей стадии очень многие команды захотят избежать встречи с «Ливерпулем»».

The Mirror считает, что «Ливерпуль» победил «стильно», устроив «Спартаку» блицкриг. Вот так сравнение. «ЦСКА на себе испытал, что не так-то просто обыграть одну из лучших команд Премьер-лиги. К слову, им так и не удалось противостоять огненной мощи «МЮ». Сутки спустя на «Энфилде» у русских туристов случилось дежавю. Они увидели финансовую мощь английского футбола и стали свидетелями, как еще один российский клуб закончил свое выступление в Лиге чемпионов. А «Ливерпуль» преподнёс себе досрочный подарок на Рождество, обеспечив выход в следующую стадию. И сделал это очень стильно. Хозяева устроили русским блицкриг, уничтожив их за 18 минут», — пишет издание.

The Sun попытался предположить, что именно красно-белые сделали не так: ««Спартаку» нужно было начать хорошо играть, но у них не вышло. Им нужно было оставаться сконцентрированными на игре вплоть до перерыва, тогда бы «Ливерпуль» занервничал. Но вместо этого они получили глупый пенальти, и с того момента хозяева полностью завладели инициативой».

А вот авторитетное издание The Independent определило лучший момент матча для «Спартака». И нет, речь идёт не о классном сейве или атаке. «Лучший момент для «Спартака» наступил в самом конце матча. Милосердный судья не добавил ни минуты к основному времени», — считает журналист.

«Они забили семь, но могли бы сколько, 15? «Спартак», наверное, чувствует себя куклой вуду, которую сплошь истыкали иголками» — в этой цитате из Liverpool Echo читается явная издёвка. Но это ещё не худшее.

«Игроки «Спартака» выглядели так плохо, словно им нужна нюхательная соль», — констатирует The Guardian. То есть так, словно сейчас упадут в обморок и их нужно будет откачивать.

А вот турки считают, что во всём виновата врач Виктория Гамеева. Знаете почему? Потому что запрещает игрокам заниматься сексом перед матчем. Такие дела.

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