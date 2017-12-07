В команде Бердыева снова не платят зарплаты. Что вообще происходит?

Англия против «Рубина»

Вчера авторитетная английская газета The Telegraph разразилась неожиданным инсайдом: в казанском «Рубине» не платят футболистам в течение четырёх месяцев. Как сообщили английские журналисты, лидеры команды собираются бойкотировать последний матч в году против «СКА-Хабаровск», а в январе — разорвать контракты. «Рубин» задолжал игрокам уже £ 10 млн и не может найти деньги. Британское издание считает, что существует большая вероятность полного исчезновения футбольного клуба в Казани после чемпионата мира.

Почему англичане заинтересовалось аутсайдером РФПЛ? Во-первых, дело в том, что сразу два футболиста «Рубина» — опорники Янн М’Вилла иАлекс Сонг — действительно совсем скоро могут оказаться в АПЛ. Во-вторых, британцы в течение всего года ищут поводы уколоть Россию перед домашнем мундиалем: это и фильм про русскую армию фанатов, и футболисты нашей сборной в списке Родченкова, а теперь футбольный беспредел в одном из ключевых городов, принимающих ЧМ.

«Никто с ума не сходит — это рабочая ситуация»

Корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин обратился за комментариями по возникшей ситуации к агенту Анзору Гаргаеву, три клиента которого играют в «Рубине». Это полузащитник Магомед Оздоев, защитник Эльмир Набиуллин, а также вратарь «молодёжки» Тимур Акмурзин.



«В «Рубине» действительно не платят зарплату футболистам, при этом в декабре задолженность вырастет до четырёх месяцев, — заявил Гаргаев. — Но никто бойкотировать ближайший матч, а тем более разрывать контракт не собирается. Мои клиенты не впадают в панику, с ума не сходят. Это рабочая ситуация. Тем более футболисты понимают, что сложившаяся ситуация — временная, ведь «Рубин» — не такой клуб».



Ещё летом клиентами Гаргаева интересовались российские топ-клубы: Оздоев попал в шорт-лист главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, а Набиуллин мог оказаться в «Зените» как перспективная замена Доменико Кришито. Возможно, уже зимой футболисты снова заинтересуют другие клубы.

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Позже гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов подтвердил, что «Рубин» имеет долги перед всеми футболистами. Казанский клуб в ответ на запрос корреспондента «Чемпионата» Ивана Карпова воздержался от комментариев на эту тему.

Кто виноват и что делать

Год назад нынешний тренер «Рубина» Курбан Бердыев уже сталкивался с подобными проблемами, когда работал в «Ростове». Тогда ростовский клуб также не мог выплатить деньги своим футболистам, а впоследствии многие из них покинули команду в статусе свободных агентов. Однако к текущим долгам «Рубина» тренер, похоже, никакого отношения не имеет.

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По информации «Чемпионата», предыдущее руководство «Рубина» оставило после себя большие долги по кредиту на 2 млрд рублей у Татфондбанка, а также раздутую контрактную ведомость. Бывшие менеджеры обещали трудоустроить 6-8 самых высокооплачиваемых футболистов команды ещё летом, но с задачей не справились. Нынешние руководители из группы компаний «ТАИФ» планируют решить все финансовые проблемы в ближайшие два года.

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Поскольку уже зимой футболисты «Рубина» имеют право расторгнуть соглашение с клубом, менеджерам нужно принимать экстренные меры. Самое быстрое, что можно сделать сейчас, — продать футболистов с большими контрактами. Согласно инсайдам российских медиа, у казанцев таких игроков как минимум четверо. Помимо М’Вилла и Сонга (зарплата — € 4 млн) это редко играющие в этом сезоне нападающие Максим Лестьенн (€ 2,5 млн) и Рубен Рочина (€ 2,2 млн). Кроме того, летом ходили слухи об интересе «Локомотива» к защитнику Тарасу Бурлаку, а «Спартака» — к форварду Максиму Каннуникову. Некоторые из перечисленных футболистов могут сыграть последний матч в футболке «Рубина» уже в эти выходные.



К сожалению, другие ресурсы для решения проблем руководители «Рубина» вряд ли найдут. Сейчас казанская команда находится всего в одном очке от зоны вылета, а интерес к футболе в городе катастрофически падает. «Казань Арена» продолжает бить антирекорды по посещаемости, а значит от маркетинга «Рубин» не получает почти никаких денег. Впрочем, сценарий вылета казанцев из РФПЛ пока видится нереальным.