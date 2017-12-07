«Локомотив» и в ЛЕ на первом месте. Продолжение сказки в сказочном городе

— Запомни, настоящий футбол в Чехии можно увидеть только в низших лигах, — заверял Ян, колоритный дядька из Злина лет 45, заказывая очередную порцию пива в уютном баре, расположенном прямо в трибуне стадиона «Андрюв». — Ты чувствуешь этот первобытный футбол, когда заходишь на старую трибуну без сидений, спокойно можешь осушить банку-другую, закурить и смотреть, как простые студенты и мужики с заводов гоняют мяч.

Ян знает о чём говорит. В прошлом году «Фастав», за который он болеет всю сознательную жизнь, завоевал первую в истории путёвку в еврокубки, обыграв в финале Кубка Чехии «Опаву», клуб второго дивизиона из Остравы, маленького 60-тысячного городка на самой границе с Польшей.

На матчи второго дивизиона ходит не так много народа — в среднем около 2-3 тысяч человек. Но учитывая, что большинство игр начинается в 10-11 утра, показатель очень даже ничего себе. На ту же «Опаву» приехал большой десант из Остравы — поддержали болельщики остравского «Баника», по утверждениям многих, самые отбитые и безбашенные фанаты в стране, которые регулярно устраивают побоища с намного более многочисленными фирмами столичных «Спарты» и «Славии». Томаш, приятель Яна из Оломоуца, рассказывает, что так напоминающая марсельский «Велодром» гостевая трибуна полностью забивается только когда приезжает группировка из Остравы.

Фанам «Локо» выделили сектор поменьше, который они до отказа забили и, начав распеваться ещё во время предматчевой разминки, обеспечили команде почти черкизовскую атмосферу — кричалки, флаги, даже файеры. Центральные трибуны заполнили болельщики из России и местные. «Локо» активно гнал вперёд десант из более чем 800 человек.

Вообще, «Фастав» вынужден играть свои еврокубковых матчи не в Злине, а в Оломоуце, так как их стадион не соответствует требованиям УЕФА. Действительно, раздевалки в несколько квадратных метров и обрезанная на половине поля трибуна на солидность никак не претендуют.

Но Ян не унывает — для него и других болельщиков из Злина нет большой проблемы в том, чтобы отпроситься с работы пораньше, сесть в машину/автобус и за час добраться до соседнего города. Тем более возможность погулять по сказочному Оломоуцу предоставляется не всякий раз. Этот город как будто во сне выплывает из окутывающего Моравию по утрам декабрьского тумана, сверкает красными черепицами в полдень, а вечером тонет в свете старых фонарей. Он окутывает переплетением маленьких уложенных брусчаткой улиц и заставляет часами праздно бродить по узким лабиринтам и средневековым площадям, отвлекаясь лишь на звук колоколов старинных соборов и стук теряющегося за домами трамвая.

Оломоуц внесен в список исторического наследия ЮНЕСКО. Это та же волшебная Прага, только в уменьшенной копии — более тихая, немноголюдная и уютная.

Ты вспоминаешь о футболе и цели поездки только тогда, когда древняя брусчатка выводит тебя к самому стадиону — небольшому, но очень уютному и аутентичному «Андрюшу». Никакого досмотра — банальная демонстрация аккредитации, пара прыжков по ветхому железному лестничному пролету — и ты на трибуне.

Несмотря на крутую поддержку фанатов, «Локо» не особо стремился разрывать немотивированный «Фастав». Более того, хозяева без особых изысков бомбили штрафную Коченкова подачами с флангов и пару раз чуть не поймали «Локомотив» на контратаках. Будь парни из Злина чуть помастеровитее, Сёмину пришлось бы реагировать гораздо более активно. В первом тайме Юрий Палыч появлялся на кромке лишь время от времени. Так же, как перегорающая лампочка, включалась и потухала команда. Заброс в центр, борьба, прострация… Зацеп на фланге, попытка пройти по центру через пас, прострация. Единственный добротный момент за тайм «Локомотив» создал на исходе получаса игры, когда меняющий фланги Фернандеш выпилил неплохой кросс, а Фарфан промазал по мячу.

«Антоха, что ж ты делаешь?! Не подставляй меня!» Алексей и Антон Миранчуки — о лидерстве «Локомотива», контрактах, «Зените», Европе и Неймаре, который не посоветовался с ними.

Игра отказывалась подавать признаки активной жизни до того момента, пока в параллельном матче «Копенгагена» и «Шерифа» не произойдёт что-то интересное. Но и там было тихо…

… Прямо до первых минут второго тайма, когда датчане пальнули двустволкой по лидеру группы. Примерно в то же время «Локомотив» получил численной преимущество — Гаич агрессивно сыграл локтем, заработал вторую жёлтую и дал сопернику все козыри на руки. Несмотря на то, что горячие парни из Злина зажигали на трибунах в прямом и переносном смысле, а их команда и вдесятером организовала несколько симпатичных подходов, «Локо» встал на ровные рельсы и спокойно понёсся по прямой.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Сперва Миранчук помог Гнаничеку затолкать мяч в свои же ворота, а спустя пять минут Фарфан лёгким парашютом поставил точку в матче. О «Копенгагене» и «Шерифе» можно было со спокойной душой забывать.

Видео можно посмотреть по ссылке.

«Локомотив» завершил еврокубковую осень. Продолжение — уже весной. А пока болельщики разбредались по местным кабакам, футболисты поздравляли друг друга, благодарили болельщиков и спешили в раздевалку.

«Юрий Палыч, оле оле оле!», — скандировала фанатская трибуна, размахивая огромным флагом с изображением главного тренера, который в очередной раз утвердился в статусе героя.

Хозяева устроили своим футболистам долгую овацию в благодарность за достойную игру в еврокубках. Парень с громкоговорителем громко выражал признание простым парням из родного города, которые этим вечером наверняка заставили скаутов из столицы записать пару фамилий в свой блокнот.

Остальные трибуны опустели очень быстро, за ними рассосался народ и с фанатских. Ещё до начала послематчевой пресс-конференции стало так тихо, что было слышно, как очередной трамвай терялся среди маленьких домов на пути к отбивающему 9 часов вечера старинному собору.