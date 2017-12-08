Роналду и Месси: по «Золотым мячам» теперь ничья

Роналду выиграл свой пятый «Золотой мяч», сравнявшись с Месси

Французский журнал France Football сегодня объявил обладателя «Золотого мяча» по итогам 2017 года.



Лучшим футболистом года признан португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Вторым стал Лионель Месси («Барселона»), а третьим — Неймар («ПСЖ»).

32-летний Роналду выиграл «Золотой мяч» в пятый раз в своей карьере (ранее этой награды он удостаивался а 2008, 2013, 2014 и 2016 годах) и сравнялся с Месси, который до сегодняшнего дня оставался единственным футболистом в истории, получавшим «Золотой мяч» пять раз. Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в Париже на Эйфелевой башне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» France Football.

Роналду: давно ждал момента в своей карьере, когда выиграю пятый «Золотой мяч»



Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал выигранный «Золотой мяч» по итогам 2017 года.



«Я очень рад. Это фантастический момент в моей карьере, которого я давно ждал. Этот год получился великолепным. С «Реалом» мы выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а на индивидуальном уровне мне удалось стать лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов. Трофеи помогают футболистам выигрывать такие награды, как «Золотой мяч». Должен поблагодарить своих партнёров по «Реалу» и сборной Португалии. Эта награда является для меня очень важной», — цитирует Роналду Mirror.



Напомним, что 32-летний Роналду выиграл «Золотой мяч» в пятый раз в своей карьере (ранее этой награды он удостаивался а 2008, 2013, 2014 и 2016 годах) и сравнялся с Месси, который до сегодняшнего дня оставался единственным футболистом в истории, который получал «Золотой мяч» пять раз.

«Локомотив» обыграл «Фастав» и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в Чехии со счётом 2:0 обыграл местный «Фастав» и вышел в плей-офф.



На 57-й минуте хозяева поля остались вдесятером — две жёлтые карточки за несколько минут получил Зоран Гайич. Воспользоваться численным преимуществом «Локомотив» сумел на 70-й минуте — автогол был записан на Йосефа Гнаничека, который, стараясь выбить мяч, в итоге срезал его в сетку своих ворот. На 75-й минуте окончательный результат установил Джефферсон Фарфан.



В другом матче этой группы датский «Копенгаген» на своём поле обыграл молдавский «Шериф» — 2:0. На 56-й минуте Пиерос Сотириу счёт открыл, а три минуты спустя отличился Михаэль Люфтнер. На 69-й минуте у гостей был удалён Жайро да Силва, а на 78-й минуте Зигей Бадибанга не реализовал пенальти.



Таким образом, «Локомотив» финишировал на первом месте в группе F, а «Копенгаген» стал вторым, опередив «Шериф» по личным встречам.



Итоговое турнирное положение в группе F: 1. «Локомотив» — 11 очков; 2. «Копенгаген» — 9; 3. «Шериф» — 9; 4. «Фастав» — 2.

«Локомотив» и в ЛЕ на первом месте. Продолжение сказки в сказочном городе Репортаж из одного из самых волшебных городов Европы, в которых нашим командам когда-нибудь приходилось играть.

Капитан «Спартака» U19 может быть дисквалифицирован на 10 матчей

Капитану юношеской команды московского «Спартака» Леониду Миронову грозит дисквалификация по крайней мере на 10 матчей за проявление расизма в матче Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем» (0:2), сообщает The Guardian. Ранее стало известно, что УЕФА открыл дело против российского клуба за проявление расизма со стороны 19-летнего Миронова. Сообщалось, что после окончания игры нападающий «Ливерпуля» Риан Брустер подошёл к судье Мохаммеду Аль-Хакиму и пожаловался, что один из футболистов «Спартака» позволил себе высказывания расистского характера.

В регламенте УЕФА, текст которого приводит британское издание, говорится: «Любое лицо, которое оскорбило человеческое достоинство лица или группы лиц по каким-либо признакам, включая цвет кожи, расу, религию или этническое происхождение, подвергается дисквалификации продолжительностью по крайней мере на 10 матчей или на определённый период времени, или подвергается любым другим соответствующим санкциям».

Мутко: никаких дополнительных бонусов игроки сборной России на ЧМ не получат

Футболисты сборной России не получат дополнительных бонусов в случае успешного выступления на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.



«Вопрос материальной мотивации у наших футболистов не стоит. У нас есть доходы, которые получают от матча. Всё, что они выиграют, то и получат, ничего свыше. Никаких дополнительных бонусов.



Вы знаете, сборная у нас обновилась. Я уже хорошо знаю эту команду. Она очень мотивирована и понимает всю ответственность, просто пока, может быть, молодые. Мы стараемся делать так, чтобы все последние игры были против топ-сборных. Сейчас Франция, Бразилия, потом Австрия и уточним у итальянцев, будем ли с ними играть. Пусть успокоятся немного после того, как не попали на чемпионат мира», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

«Халл Сити», уволивший Слуцкого, назвал имя нового главного тренера

Руководство «Халл Сити» определилось с новым главным тренером. Им стал бывший наставник «Саутгемптона», «Рединга» и «Шеффилд Юнайтед» Найджел Адкинс. Об этом сообщается на официальном сайте «Халл Сити».



52-летний специалист подписал контракт сроком на 1,5 года. Сегодня, 7 декабря, команда под руководством Адкинса проведёт первую тренировку, а 9 декабря англичанин будет руководить командой в матче 21-го тура Чемпионшипа с «Брентфордом».



Напомним, что 3 декабря пост главного тренера «Халл Сити» покинул Леонид Слуцкий, который руководил командой с лета 2017 года.

Слуцкий и выгребная яма. Уткин – об отставке российского тренера из «Халла» Да, известный телекомментатор теперь пишет на «Чемпионате». Первый текст – о тренере, который может выбирать.

На стадионе «Санкт-Петербург» начались работы по замене газона

Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Санкт-Петербург» начались работы по замене газона. Как сообщает «Фонтанка», с утра на поле въехали экскаваторы и тракторы.



Ранее сообщалось, что работы по замене поля были запланированы на весну 2018 года. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин уточнил, что двухэтапная замена тоже была предусмотрена и газон поменяют не только сейчас, в зимнем перерыве российского чемпионата, но и непосредственно перед чемпионатом мира, так как газону предстоят серьёзные нагрузки во время турнира.



Как сообщалось ранее, 6 декабря стадион «Санкт-Петербург» эвакуировали после анонимного звонка от неизвестного, который сообщил о заложенной на стадионе бомбе. Cобаки при малейшем подозрении на нечто аномальное давали кинологам знаки, и ровность газона в некоторых местах подверглась корректировке. В итоге опасных предметов не было обнаружено.