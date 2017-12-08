Фантастика от Ивановича. Если вы не видели этот гол, вы многое потеряли

Диспозиция

Несмотря на то, что оба клуба досрочно обеспечили себе место весенней стадии Лиги Европы («Реал Сосьедад» после 5-го тура, а «Зенит» ещё после 4-го), интрига у игры была серьезная. На кону стояло первое место в группе L, а значит – встреча с формально более слабым соперником в 1/16 финала. «Зениту» для этого хватало ничьей, «Реал Сосьедаду» нужна была только победа.



Испанцы в Лиге Европы до этого проиграли лишь однажды – как раз «Зениту» (1:3). Четыре остальных матча они выиграли с сухим счетом и общей разницей забитых и пропущенных мячей 14:0! С учетом того, что обе команды любят и умеют атаковать, стоило ждать результативной игры и в этот раз.

Проблемы

Уверенности в том, что «Зенит» решит эту задачу, перед игрой не было. Лихой старт в сезоне сменила полоса нестабильности – как в игре, так и в результатах. Достаточно сказать, что безвыигрышная гостевая серия «Зенита» перед игрой с «Реал Сосьедадом» составляла 5 матчей во всех турнирах.



У хозяев тоже было не все ладно. Последнюю победу они одержали как раз в Лиге Европы – над «Русенборгом». А после этого – одни огорчения. Сначала домашняя ничья с аутсайдером Ла-Лиги «Лас-Пальмасом» (2:2), потом вылет из Кубка Испании от полулюбительской команды «Льеда Эспортиу», и наконец, поражение от «Атлетико» — 1:2. Впрочем, в последней игре сан-себастьянцы даже вели в счете и смотрелись весьма достойно.

Составы

Роберто Манчини выпустил пять новых игроков по сравнению с тем составом, который играл в предыдущем матче с «Уралом». Мамману, Жиркова, Кузяева, Паредеса и Дриусси заменили Мевля, Смольников, Краневиттер, Нобоа и Полоз. Забавной выглядела расстановка команды, которую предложили журналистам в предматчевом протоколе. Согласно ней, Нобоа играл в атаке, а Ерохин в защите.

В составе «Реал Сосьедада» обращало на себя внимание возвращение в строй после травмы бельгийца Янузая. Еще один факт – слева в защите вышел Кевин Родригеш, который до этого использовался тренером Эусебио Сакристаном только в матчах Ла-Лиги. В Лиге Европы же на этом месте играл Альберто де ла Белья. Родригеш интересен тем, что в своей карьере поиграл за две сборные – по юношам за Францию, а начиная с молодежки – за Португалию.

Мода на автоголы

Матч «Зенита» с «Уралом» запомнился тем, что в нем было сразу два автогола – отметились Маммана и Портнягин. Вероятно, это заразно. Чем ещё объяснить, что уже на седьмой минуте свои ворота едва не поразил Смольников? Он выиграл верховую борьбу после фланговой подачи Арсальюса и красиво пробил над Лодыгиным. «Зенит» выручила перекладина. Вообще стартовая 15-минутка однозначно осталась за хозяевами. Мог забить главный старожил команды (больше 500 матчей за «Реал Сосьедад») Хаби Прието, но с близкого расстояния угодил в сетку с внешней стороны. Затем издали здорово приложился Ильяраменди – тот самый, что поиграл пару лет в мадридском «Реале», а не так давно выходил на поле в матче Россия – Испания.



Хозяева в основном наступали через правый фланг, где активен был Янузай. Пару раз оборона гостей серьезно провалилась. «Зенит» же в дебюте отметился курьезной потерей Ригони, который убежал в контратаку, но затем на ровном месте упустил мяч.

Наказание от Ерохина

Дальше сбои у «Зенита» пошли и на другом фланге, который пару раз «взорвал» опасными подключениями Родригеш. Но к удивлению для всех, забили именно гости. К взятию ворот привела их первая же более или менее осмысленная атака. Ригони пробил с правого края, Рульи отбил мяч, но прямо на Ерохина, который с рикошетом от рук аргентинского вратаря хозяев поразил сетку. Для полузащитника гол стал третьим за «Зенит» в 26 матчах и первым в Лиге Европы. «Реал Сосьедад» пропускает в этой Лиге Европы только от «Зенита».



До конца тайма хозяева несколько раз показали зубы, но забить не смогли. Один раз за «Зенит» сыграла штанга. На перерыв команда Манчини ушла, ведя в счёте. Не совсем логично, но логика и футбол дружат далеко не всегда.

Александр Ерохин Фото: Reuters

Обратное наказание

После перерыва ситуация кардинально не поменялась. «Реал Сосьедад» основательно давил – «Зенит» оборонялся. Но когда питерцы вспыхнули в атаке – снова могли забить. Потенциально голевой момент загубили две неряшливости. Ригони отдал в ноги Кокорину, когда стоило сделать пас на ход, а нападающий поторопился с ударом, хотя мог улучшить позицию.



И тут уже последовало наказание от хозяев – они наконец-то использовали свой момент. Лучший бомбардир команды – бразильский форвард Виллан Жозе с метра затолкал мяч в сетку после флангового прострела.

Акробатика от Ивановича

Тут же «Зенит» подстерегла еще одна грустная новость – травму получил Смольников. Его заменил Жирков, а 19-го номера «Зенита», который покидал публику на носилках, публика проводила аплодисментами.



И тут, когда тучи над питерцами сгустились, команде неожиданно помог Иванович. Да как! Голом-красавцем! Возможно, самым изящным в своей карьере. Удар в падении через себя – из разряда таких, что потом хочется пересматривать в повторе снова и снова. Не каждый нападающий так сумеет – просто фантастика!

Ну куда без фанатов?

А дальше показали себя фанаты «Зенита». Сначала полсектора разделось по торс. А затем в ход пошли ракетницы. Их за минуту было выпущено около 50! Здравствуй, штраф от УЕФА. И хорошо, если только штраф. Но на этом дело не закончилось. Испанцы встретили такое проявление активности нещадным свистом. А дальше пошла перепалка между секторами. Которая переросла в перестрелку – фанаты «Зенита» начали закидывать соседей всем, чем только можно – включая пластиковые кресла. Испанских болельщиков полиция от греха подальше быстро оттеснила ближе к центру.



А закончился матч голом вышедшего на замену Паредеса. 3:1 – повторение счета питерской игры. «Зенит» финиширует первым в группе – как и «Локомотив» двумя часами ранее. Ждем еврокубковой весны, в которой сыграют сразу четыре наших клуба.