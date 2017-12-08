«В плей-офф нам может попасться и «Спартак». Почему бы и нет?»

Юрий Сёмин вошёл в зал для пресс-конференций в приподнятом настроении. Оно и понятно — «Локомотив» при крутой поддержке гостевой трибуны оформил выход из группы с первого места. Поздравив всех с наступающими праздниками, Юрий Павлович ответил на все накопившиеся у прессы вопросы. Первым делом всех интересовало, почему «Локо» был так слаб в первом тайме.

— У нас мало что получалось не потому что мы не хотели, а потому что соперник много прессинговал и оказывал большое давление. Во втором тайме мы получили больше простора, что привело к положительному результату. В первом тайме у нас мало что получается, соперники свежие, агрессивные. Зато во втором появляется больше простора, и мы этим пользуемся. Преодолеть компактную защиту в первом тайме нам ещё сложно.



— Кого бы хотелось увидеть в соперниках в 1/16?

— Команду посильнее. А разве там могут быть слабые? Может, даже «Спартак» попадётся.



— В 1/16 попасться не сможет.

— Ну может же быть. Никуда ехать не надо будет.



— Есть мнение, что вы часто разговариваете с командой в раздевалке на повышенных тонах.

— Не всегда. Когда нужно — наоборот успокаиваю. Сегодня эмоции в перерыве были и не нужны, с этим у игроков и так все было в порядке. Хотел бы отметить и поддержку наших болельщиков. Когда ребята вышли на поле и увидели столько человек на трибунах, думаю, уровень ответственности у них поднялся.



— Команда идёт на первом месте в чемпионате, заняла первое место в группе. Как относитесь к этому результату?

— Пока это промежуточная работа, но хотелось бы закончить на такой же ноте и в мае. У меня все же бывают успешные сезоны. Редко, но бывают.

«Локомотив» и в ЛЕ на первом месте. Продолжение сказки в сказочном городе Репортаж из одного из самых волшебных городов Европы, в которых нашим командам когда-нибудь приходилось играть.

— Я бы разделил матч на две части — первые 60 минут и после удаления Гайича, — с места в карьер рванул тренер «Фастава» Богумил Паник. — Первый час мы прессинговал, нивелировали превосходство соперника в классе, не давали ему разбежаться. Но удаление повлияло на исход. Удаление — слишком серьёзное наказание. Некоторые игроки начинают специально хвататься за лицо. Если нет крови, то я против предупреждения в такой ситуации. Но это был отличный опыт, надеюсь, мы ещё сыграем на таком уровне.



Футболисты «Локомотива», как и Сёмин, отметили прессинг «Фастава».

— Они жёстко играли против нас, — говорит Алексей Миранчук. — Самое главное, что мы выдержали этот натиск. Самое главное, что мы все вместе дотерпели и добились результата. Сёмин просит нас постоянно меняться местами в атаке, главное, чтобы были заполнены зоны. Посмотрим, кто попадётся нам в плей-офф, а там уже будем радоваться или плакать.



— В первом тайме вы три раза просили поменять мяч.

— Не знаю, что это было. Мячи и правда были приспущенные. Ими было тяжело играть, сначала подавали такие же приспущенные, может, насоса не было. Потом вроде нашли подходящий.



— Как прокомментируете свою желтую карточку за падение в штрафной?

— Не знаю, был это пенальти или нет, но соперник меня зацепил. Я бы наверное не поставил фол, но и не дал бы за симуляцию желтую.

«Антоха, что ж ты делаешь?! Не подставляй меня!» Алексей и Антон Миранчуки — о лидерстве «Локомотива», контрактах, «Зените», Европе и Неймаре, который не посоветовался с ними.

Александр Коломейцев, покинувший поле в первом тайме, рассказал о своём повреждении.

— Подвернул голеностоп, играть дальше не смог. Не знаю, смогу ли выйти на матч с «Тосно». Вообще, не сразу приспособились к сопернику, думали, что будет попроще. Но сделали выводы и смогли выровнять игру.



— Сёмин пошутил, что в 1/16 может попасться «Спартак».

— Мне бы вообще не хотелось играть в еврокубках с российскими командами, уже неинтересно. Хочется зарубежный клуб, желательно из чемпионата посильнее. И отмечу наших болельщиков.



Ману Фернандеш считает, что такая поддержка — это нормально.



— Это здорово, что нас сегодня поддержало столько болельщиков, и это правильно. Мы сейчас проводим хороший отрезок, фанаты хотят поддерживать нас как дома, так и на выезде. Мы очень благодарим их за это.



— «Локомотиву» по силам выиграть Лигу Европы?

— Пока это далекая-далекая мечта. В плей-офф вышло много сильных соперников. Не скажу, что мы можем обыграть любого, но борьбу способны навязать каждому. Мы играем как единая команда, единый коллектив. Мы просто играем как единое целое, помогаем друг другу. Мы — настоящая команда.