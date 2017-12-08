БАТЭ в Англии — почти как «Спартак». Главное о последнем туре Лиги Европы

Юрий Сёмин поднял «Локомотив» на первое место не только в РФПЛ, но и в группе Лиги Европы. «Зенит» тоже выиграл свой квартет.

«Локомотив» выигрывает группу

Судьба лидера РФПЛ в Лиге Европы оставалась неясной до заключительного тура. В случае поражения в Чехии «Локомотив» мог вылететь из еврокубков, а победа над «Фаставом» давала команде Юрия Сёмина надежду на первое место в группе. В результате всё сложилось для «железнодорожников» идеально. Москвичи взяли три очка во многом благодаря очередному блестящему матчу в исполнении Джефферсона Фарфана и финишировали на вершине таблицы, поскольку «Шериф» уступил в гостях «Копенгагену». Чемпион Молдавии и стал в результате третьим лишним.

«Локомотив» и в ЛЕ на первом месте. Продолжение сказки в сказочном городе Репортаж из одного из самых волшебных городов Европы, в которых нашим командам когда-нибудь приходилось играть.

«Зенит» тоже первый

Команда Роберто Манчини, в отличие от «железнодорожников», досрочно обеспечила себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы, но для того, чтобы занять первое место и попасть в число сеяных команд при жеребьёвке, «Зениту» требовалась хотя бы ничья в Сан-Себастьяне. Учитывая, что прежде сине-бело-голубые почти всегда проигрывали в Испании, а «Реал Сосьедад» много забивает в родных стенах, шансы петербуржцев казались не слишком высокими. Но «Зенит» сыграл солидно. Блестящие голы Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса во втором тайме принесли гостям победу в матче и в группе.

Фантастика от Ивановича. Если вы не видели этот гол, многое потеряли «Зенит» финиширует первым в группе, обыграв «Реал Сосьедад». А фанаты заботятся о наказании для клуба.

Ригони делит звание лучшего снайпера группового этапа

Атакующий полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони перед 6-м туром возглавлял гонку бомбардиров группового этапа Лиги Европы вместе с нападающим «Милана» Андре Силвой. Аргентинец мог стать победителем, если бы продолжил свою голевую серию в Сан-Себастьяне. Эмилиано отыграл все 90 с лишним минут, однако не забил. Португалец тоже ушёл с поля без гола в выездом матче с «Риекой», так что Ригони и Андре Силва поделили первое место. На троих. Лидеров догнал бразильский нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес, сделавший хет-трик в ворота «Партизана».

Гаттузо терпит первое поражение с «Миланом»

Начало работы Дженнаро Гаттузо с «Миланом» получается неудачным. В день дебюта его команда умудрилась потерять очки в матче Серии А с аутсайдером «Беневенто», который спасся от поражения на последних секундах благодаря голу вратаря. Теперь же россонери впервые уступили на групповом этапе Лиги Европы. «Милан» уже досрочно обеспечил себе первое место, поэтому тренер имел право устраивать любые кадровые эксперименты, тогда как игроки «Риеки» были более мотивированны. Тем не менее для «Милана» и Гаттузо любое поражение – удар по самолюбию. Даже Андре Силва не выручил.

Чудесный вечер для «Астаны»

«Астана» запомнилась болельщикам по выступлению в Лиге чемпионов сезона-2015/16. В нынешнем сезоне представитель Казахстана смог выйти только в Лигу Европы, зато пробился в весеннюю стадию плей-офф. В решающей игре команде Станимира Стойлова требовалась победа в гостях над конкурентом – пражской «Славией», опережавшей «Астану» на одно очко. Расклады были в пользу хозяев, за которых сыграли Мигел Данни, Томаш Нецид иРуслан Ротань. Но гости сумели удивить — «Астана» использовала свой шанс. Единственный гол после подачи со штрафного и ошибки голкипера Яна Лаштувки забил босниец Марин Аничич.

Мигел Данни Фото: Reuters

БАТЭ терпит крушение в Лондоне

Ещё одним представителем постсоветского пространства, сохранявшим минимальные надежды на попадание в 1/16 финала, был БАТЭ. Чемпиону Беларуси требовалось побеждать в гостях «Арсенал» и ждать ничьей в матче «Црвена Звезда» – «Кёльн». БАТЭ не просто не справился со своей задачей, а потерпел сокрушительное поражение в Лондоне – 0:6. Игра шла в одни ворота. Хотя «Арсенал», досрочно занявший в группе первое место, казалось бы, не имел никакой мотивации. Тео Уолкотт иДжек Уилшир записали на свой счёт по голу и голевой передаче.

Рауш вылетает из еврокубков

Для защитника сборной России Константина Рауша евросезон завершился. «Кёльну» нужна была победа в Белграде, чтобы завоевать путёвку в 1/16 финала, однако «козлов» продолжают преследовать неудачи. «Црвена Звезда» с группой бывшей игроков РФПЛ в составе (Милан Родич, Дамьен Ле Талек, Каку Канга, Бранко Йовичич, Митчелл Дональд) справилась со всеми незамысловатыми попытками немцев что-то придумать в атаке, а сама забила единственный гол благодаря подключению вперёд и точному кроссу Родича. Сербский клуб впервые за 25 лет пролез в плей-офф еврокубка.

«Марсель» остаётся в Европе

«Марсель» рисковал не выйти из группы в случае домашнего поражения от «Ред Булл Зальцбург» и победы «Коньяспора» в Португалии. Конечно, это была бы ощутимая потеря, так как присутствие именитого французского клуба в плей-офф украшает Лигу Европы. Пусть марсельцы и не ровня «ПСЖ», но в Лиге 1 команда Руди Гарсии делит на сегодняшний день второе место с «Лионом» и «Монако». «Марсель» не показал какого-то феерического футбола на «Велодроме», тем не менее нулевой ничьей хозяевам хватило. «Коньяспор» тоже завершил свой матч вничью.

«Атлетик» взял реванш у «Зари»

«Заря» и «Атлетик» решали, кому весной играть в плей-офф. Команда бывшего капитана «Зенита» Юрия Вернидуба удивила в матче первого круга в Бильбао, переиграв басков со счётом 1:0. Теперь представителю Украины снова требовалась победа над соперником из Примеры. Но ещё раз наступать на те же грабли «Атлетик» не собирался. За весь матч гости позволили хозяевам лишь однажды пробить в створ ворот, а сами дважды забили в концовке после подач Маркела Сусаеты со штрафных. Реванш удался – «Атлетик» идёт дальше.

Сын Клинсмана дебютирует в профессионалах

В той же группе J потерявшая все шансы на попадание в плей-офф «Герта» принимала в Берлине сенсационного лидера «Эстерсунд». Интересен этот матч был прежде всего дебютом на профессиональном уровне 20-летнего голкипера хозяев Йонатана Клинсмана. Сын бывшего нападающего сборной Германии Юргена Клинсмана сыграл все 90 минут и пропустил один гол. Премьера вышла вполне успешной. На 87-й минуте при счёте 1:1 Клинсман отразил пенальти в исполнении Брва Нури, лишив шведов первого места в группе. Оно досталось «Атлетику».