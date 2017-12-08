Аленичев: 0:7 — позорище. Впереди дерби, как в глаза болельщикам смотреть?!

Последние полгода Дмитрий Аленичев бывает в Москве намного реже, чем раньше. 4 тысячи километров и плотный график игр ФНЛ не отпускают тренера в свою подмосковную академию во время сезона. Теперь только во время отпуска Аленичеву удаётся провести время с детьми, которые занимаются здесь футболом.

«Очень напряжённый график игр, поэтому получилось посетить родную Академию только в декабре, — говорит он. — Сегодня я поделюсь с ребятами своим опытом, проведу мастер-класс вместе с нашими именитыми тренерами: Олегом Кужлевым, Эриком Яхимовичем и Олегом Ханукаевым».

Перед традиционным мастер-классом тренер пообщался с корреспондентом «Чемпионата» — об успехах «Енисея», красноярских красотах и, конечно, о разгромном поражении «Спартака» в Ливерпуле и лидерстве «Локомотива» в РФПЛ.

«Сибирские морозы начались уже в октябре»

— Когда возглавили «Енисей», ожидали, что к зимнему перерыву будете идти на первом месте?

— Такую задачу я для себя ставил, поэтому ждал этого от всех ребят. Ни о пятёрке, ни о тройке речь не шла — я максималист и как тренер, и как человек, так что хотел быть только первым. Но лидерство — в первую очередь результат трудолюбия моей команды, а затем уже мой вклад.



— То есть ещё до начала работы понимали, что футболисты соответствуют уровню лидера ФНЛ?

— С большинством ребят я познакомился уже непосредственно в Красноярске, затем мы добавили трёх-четырёх игроков. В прошлом году мой друг Андрей Тихонов занял с «Енисеем» третье место. Я понял, что можно замахнуться на большее.



— С Тихоновым общались перед тем, как подписать контракт с «Енисеем»?

— Мы постоянно на связи. Сейчас являемся соперниками, конкурентами, но вообще — дружим. После матча «Енисей» — «Крылья Советов» Андрей был очень расстроен поражением. Теперь ждёт меня в гости весной. Надеюсь, сыграем друг с другом уже на новом стадионе.



— Во второй раз в ФНЛ играть легче?

— Честно говоря, всё равно тяжело. В Туле было даже чуть полегче в плане перелётов — близко к Москве. В Красноярске всё посложнее с выездами. Теперь дома в Москве почти не бываю: посидел в Шереметьево или Домодедово — и на следующий самолёт. За полсезона с «Енисеем» налетал столько, что хватило бы на три года работы в московской команде. Но мы терпим. К счастью, этот наш труд даёт результат. Да и я люблю свою работу, своих ребят и футбол.



— Как лига изменилась спустя четыре года?

— Самому было это интересно. Оказалось, никаких изменений не произошло ни в качестве футбола, ни в уровне футболистов. Всё осталось на своих местах.



— Титов и Саматов сразу согласились переехать в Красноярск?

— Они всегда со мной. Хотя шутки были: «Анатольич, ты куда нас повёз?!»



— Красноярские реалии на себе уже ощутили?

— Сибирские морозы уже увидел — «-25» в октябре! Хорошо, что местные предупредили. Но вообще Красноярский край впечатлил. Первое впечатление — местная кухня, а точнее, просто сумасшедшая рыба. В Москве друзья были просто шокированы, когда привёз им этот деликатес. Второе — наш прекрасный манеж, из которого все соперники уезжают со слезами на глазах. Третье — Бобровый Лог, потрясающее место на окраине Красноярска. Летом можно гулять по лесам и горам, зимой — горнолыжный курорт. И последнее, конечно, наши невероятные болельщики.



— Кстати о манеже — «Енисей» ни разу не проиграл дома. Есть мнение, что гостям в нём играть неудобно и непривычно.

— Это неправда, отговорки. С кем бы ни говорили — с коллегами-тренерами или футболистами соперника — все отмечают: у нас очень комфортный манеж с отличным полем, кондиционерами и правильной температурой.



— Но вмещает всего три тысячи зрителей.

— Очень мало, согласен. Я уже и руководителям клуба говорил: «Почему вы не поставили вторую трибуну напротив?» Оказывается, это невозможно по правилам безопасности. А так бы на «Енисей» приходило и по пять, и по десять тысяч человек. Жаль, конечно, в этом плане есть дискомфорт.



— Вы ставите «Енисею» футбол, основанный на контроле мяча и пасах низом. На ровном поле в манеже так играть комфортно. А на выезде?

— Приходится подстраиваться, что делать. Конечно, хочется всегда играть на ровном поле, как у нас в Красноярске. Но, вообще-то, и футболисты должны быть готовы к разным условиям. Одно из самых чувствительных поражений в этом сезоне мы получили в Тамбове, когда вышли из манежа на местный газон.



— И проиграли 0:5.

— Я был очень зол. Ребята меня таким, наверное, никогда не видели. По раздевалке летали фишки, пришлось повысить голос, покричать. Я им всё рассказал, в том числе и про поле не слишком высокого качества. «Да, и на таких приходится играть!» Самое главное, что до них дошло. После этого переломного момента выдали победную серию из семи матчей. Потом я ребятам сказал, что даже хорошо, что эти 0:5 случились.



— Футболист «Спартака» Артём Тимофеев говорил в интервью «Чемпионату»: «Аленичев — хороший человек, но тренер должен уметь «напихать».

— Многие мне говорят, что я редко «пихаю». Но я считаю, что тренер может объяснить футболистам свою точку зрения в спокойном тоне и нормальными словами. Я видел много тренеров, которые кидаются стаканами или бутсами, громят раздевалку, бегают весь матч от одного углового флажка к другому — у каждого свой подход. А я воспитан так, что общаюсь с ребятами спокойно. Но бывают и исключения, как в Тамбове. Как считаю нужным, так и поступаю.

«Локо» хотел меня подкупить, но я с детства за «Спартак» Откровенное интервью с хавбеком «Спартака» Артёмом Тимофеевым о травмах, несправедливости и надежде, а также Карпине, Аленичеве и Каррере.

— Это был единственный раз, когда вы «напихали» футболистам «Енисея»?

— Раза три-четыре бывало. Например, в Воронеже мы проигрывали 0:1 после первого тайма — пришлось очень сильно голос повысить. Победили 3:1. Стараюсь держать себя в руках, но иногда приходится футболистам «вставлять». В общем, те, кто считает меня спокойным тренером, ошибаются. Может, и выгляжу спокойным, но внутри-то всё кипит.



— Самый сложный выезд за полгода, не считая Тамбов?

— Владивосток в Кубке. Честно говоря, я очень рассчитывал, что весной будем играть в четвертьфинале. К сожалению, с «Лучом» не угадали. При этом против «Ахмата» в 1/16 финала мы провели фантастическую игру («Енисей» победил со счётом 3:0. — Прим. «Чемпионата»). С Олегом Георгиевичем Кононовым перекинулись парой фраз, он сказал: «Вы победили по делу». Я смотрел на своих футболистов и понимал, что они просто получают удовольствие от игры. И после этого полететь во Владивосток и проиграть 1:2… Мне было очень неприятно.

Дмитрий Аленичев и юные футболисты 2001, 2005, 2009, 2011 года рождения Фото: Динара Кафискина

«Убили человека за баннер… В шоке от сибирских негодяев»

— В «Енисее» играет лучший бомбардир лиги Андрей Козлов.

— Это он вам позвонил и попросил задать вопрос про него? (Смеётся.)



— Что вы с ним сделали? Нападающий за сезон забил больше, чем за всю прошлую карьеру.

— Это я сделал? Он сам себя сделал! Моя задача — поправить, подсказать и в итоге помочь игроку достичь своего максимума. С Андреем, кстати, очень много работал Егор Титов, который в команде отвечает за группу атаки. Конечно, мы Козлову стали доверять. Показали, рассказали — и он забивает. Но вот Андрей достиг планки в 15 голов и остановился. Почему? Я виноват, как главный тренер? Вроде как он знает, что нужно делать. Я, вообще-то, не люблю выделять отдельных футболистов в своей команде, но Андрей комплимент заслужил. Он молодец. Своим трудом заслужил, что на данный момент, подчеркну, на данный момент находится на первом месте в списке бомбардиров. Надеюсь, весной он там и останется.

«Аленичев ругает после каждой игры». Откровения лучшего бомбардира ФНЛ Этот парень забил 11 голов в 11 матчах ФНЛ. Андрей Козлов объясняет, почему он не ушел из «Енисея» в другой клуб на лучшую зарплату.

— К концу первой части сезона сбавил не только Козлов. «Енисей» немного растерял преимущество по очкам и теперь отстаёт от «Оренбурга» на два очка.

— Я этого ожидал и был готов. «Енисей» заставил болельщиков и специалистов ждать от нас только победы. Но каждую игру не выигрывает ни «Реал», ни «Барселона». Рано или поздно у нас должен был наступить спад — как эмоциональный, так и физический. К тому же дома мы всё равно никому не проиграли. Так что некоторая потеря очков абсолютно нормальна, и в итоге я поблагодарил всех ребят за эти полсезона. Пусть не переживают, к ним претензий нет. В межсезонье поработаем и снова наберём форму.

— Усиливаться на трансферном рынке планируете с прицелом на РФПЛ?

— Хотелось бы, но мы не готовы платить большие деньги. Может, посмотрим на рынок свободных агентов. Но футболист обязательно должен быть сильнее тех, кто уже есть в команде. У меня есть список игроков, которых я хотел бы видеть, но они стоят больших денег, и их трансферы маловероятны. Так что мы с руководством не исключаем варианта, при котором будем заканчивать сезон только с нынешними футболистами.



— Как теперь собираетесь провести отпуск?

— На две недели улетим семьями с Егором Титовым на Багамские острова. Отдохнём от футбола, психологически подустали. Но Новый год я всегда встречаю дома — приезжает мама, родственники. Но сначала 28 декабря сыграем традиционный матч Кубка Аленичева между ветеранами «Динамо» и «Спартака».



— Последний вопрос про «Енисей» — об убитом в Новосибирске болельщике команды. Как отреагировали на эту новость?

— Что здесь говорить, убили человека за баннер… Как так можно?! Надеюсь, правоохранительные органы разберутся, но ведь его уже не вернёшь. А у парня семья с ребёнком осталась. В голове не укладывается, как такое возможно даже в фанатской среде. Знаю, что они дерутся между собой, случаются стычки, но не доводить же до убийства… Я был в шоке от этих новосибирских негодяев. Ребята из команды собрали деньги на помощь семье погибшего, но вот парня уже не вернуть. И это самое страшное.

Дмитрий Аленичев на мастер-классе в своей Академии Фото: Динара Кафискина

«Дерби даст ответ, сплочённая ли «Спартак» команда. Пока в этом есть сомнения»

— В плотном графике ФНЛ успеваете смотреть матчи «Спартака»?

— Да.



— Что почувствовали после 0:7 от «Ливерпуля»?

— Шок… Предполагал, что может быть поражение. Ну 1:2, ну 1:3… Но такой катастрофы не ждал. Даже счёт не хочу называть. Утром проснулся, взял в руки телефон и ещё раз убедился, что это не было страшным сном. В голове не укладывается, как это могло произойти. Игрокам стоит задумать о своём отношении к делу. Кого они представляют? «Спартак»! Вчера ты разгромил «Севилью» 5:1, сделал селфи в раздевалке, но завтра ты должен понимать, что результат может быть другим. Никакой эйфории быть не может. Своим футболистам всегда говорю: вчера болельщики качали вас на руках, а завтра будут ненавидеть. Соберитесь на 90 минут, отдайте на поле всё, умрите! «Спартаку» непозволительно проигрывать 0:7 ни при каких обстоятельствах. Я понимаю, да, это «Ливерпуль». Но как теперь в глаза болельщикам-то смотреть? Просто стыдно… Скоро в России пройдёт чемпионат мира, сейчас мы испытываем проблемы с допингом. Всё внимание устремлено на футбол, а там чемпион России проигрывает 0:7 в Ливерпуле. За страну-то хоть поборитесь, ёлки-палки. Позорище!



— Какие у вас мысли перед дерби?

— Эта игра и даст ответ, сплочённый ли коллектив сейчас в «Спартаке». Я этого не знаю, поэтому мне самому очень интересно. Ведь в ЦСКА сейчас совсем другая история. Проиграли 1:2 в Манчестере — но это было ожидаемо, ничего страшного не произошло. Опять же игра у «армейцев» поставлена. Я уверен, что спартаковцы должны в воскресенье всё доказать себе и болельщикам. А потом подойти к трибуне и извиниться: «Ребят, извините, в Ливерпуле произошло досадное недоразумение». Если они «умрут» на поле, это будет подвиг с их стороны. Да, спартаковцы могут и не обыграть ЦСКА, но они обязаны показать, что являются одной командой. Но пока в этом есть сомнения.

— То есть победа в дерби спартаковцев полностью реабилитирует?

— Конечно, тем более в заключительной игре года. Перед болельщиками извинятся и уйдут на перерыв в хорошем настроении. Хочется пожелать ребятам из «Спартака» обыграть ЦСКА, хоть это и очень непросто. Это будет достойный ответ на катастрофу в «Ливерпуле».



— В РФПЛ «Спартак» находится на своём месте?

— Да, в этой лидирующей группе у всех более-менее равные шансы. Весна всё решит. Хотя «Локомотив» очень удивил. Кто мог предположить, что именно он будет лидировать? Хорошо знаю Юрия Палыча, у него команда всегда организованна и дисциплинированна, но достаточно ли этого? Так это и хорошо, что есть интрига. В Германии чемпион известен заранее, во Франции — тоже, а у нас очень интересно. Супер!



— За счёт чего «Локо» держится на первом месте?

— В списке лучших футболистов года я одну из позиций отдал Мануэлу Фернандешу. Мне очень нравится его игра. Он не играл при прошлом руководстве «Локо», а сейчас раскрылся. Лёха Миранчук, Фарфан — все в порядке! Я, конечно, удивлён, что они лидеры, но с другой стороны — хорошая ведь команда. А кто ещё сейчас может занимать первое место? «Спартак» нестабилен, «Зенит» — тоже, ЦСКА периодически теряет очки. Классный чемпионат, в общем.



— Везение «Локо» похоже на прошлогоднее спартаковское.

— Так и у «Спартака» оно ещё не закончилось. В Туле победили на последних минутах. Правильно, молодцы, хватит очки терять. У спартаковских болельщиков уже валидол заканчивается. А интрига в чемпионате нам нужна!



— Ваш прогноз на весеннюю часть РФПЛ?

— Манчини же сказал, что выиграет чемпионат. Значит, «Зенит» будет первым, а все остальные будут бороться за второе место. Всё уже сказали за нас (улыбается).