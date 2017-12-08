Коэффициенты УЕФА: приблизили Португалию, но это ничего не значит

Россия

Сложный тур в Лиге чемпионов сказался на результатах игровой недели. «Спартаку» и ЦСКА выпало завершать групповой турнир поездкой к английским грандам, и оба наших лидера проиграли с разной степенью треска. ЦСКА – достойно, продержавшись даже без двух ключевых игроков основы, а «Спартак»… ну, вы в курсе. В такой ситуации нас очень выручили российские команды в Лиге Европы. «Зенит» выиграл и второй матч у самого сильного соперника в своей группе, «Реала Сосьедад», а «Локомотив» победно слетал в Чехию и последним обеспечил себе место в еврокубковой весне.

Главных итогов для таблицы коэффициентов два. Первый – впервые с сезона-2011/12 весну в еврокубках начнут сразу четыре российские команды (правда, тогда все четыре споткнулись на первом же препятствии). Второй – даже по сравнению с тем сезоном есть гораздо больше шансов собрать хороший урожай очков. Тогда «Зенит» и ЦСКА попали в плей-офф Лиги чемпионов, где самым ярким впечатлением стал гол пяткой, который забил «Бенфике» Сергей Семак (нет, Роман Широков!). Сейчас все четыре наши команды – в плей-офф Лиги Европы. Попасться даже сеяным командам могут и гранды, и очень неприятные соперники, но какой-то урожай очков наши команды вчетвером должны набрать.

Португалия

Это была единственная неделя в сезоне, когда мы искренне желали «Бенфике» набрать очки в нашей группе – победа над «Базелем» делала шансы ЦСКА на весну чуть привлекательнее. Но чемпион Португалии пропустил уже на 4-й минуте, а потом бесславно докатывал свой сезон. Так «Бенфика»-2017 вошла в историю: это худший португальский клуб в истории Лиги чемпионов. 16 лет назад «Спортинг» насобирал два очка в своей группе. «Бенфика» не взяла ни одного.



Вместе с «Бенфикой» на домашнем чемпионате концентрируется «Витория Гимарайнш», покинувший Лигу Европы. Все остальные в сборе. «Спортинг» покинул Лигу чемпионов, но со своим составом и тренерским опытом Жорже Жезуша готов пошуметь в турнире ниже. «Брага» традиционно вступает в весну тёмной лошадкой, но такой статус не мешает команде стабильно проходить по 1-2 раунда плей-офф.

Франция

Вот у кого точно вышел провальный тур. Четыре из пяти французских команд играли в гостях, и все четыре проиграли. «Монако» увенчал свой печальный сезон вторым крупным поражением в группе от «Порту» – судьба финалистов ЛЧ-2004 не давала монегаскам покоя. «Пари Сен-Жермен» с удобным для себя счётом проиграл «Баварии», но даже при таком раскладе можно засомневаться в шансах «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов: единственный матч с сильным соперником в форме Париж завалил. А ещё проиграла «Ницца». А ещё – «Лион» в матче за лидерство в группе.

Правда, неудачные результаты никак не повлияли на количество команд в весенней стадии еврокубков. «Монако» ещё две недели назад гарантировал себе бесславный вылет, а все остальные продолжают путь. «ПСЖ» за счёт силы состава считается одним из главных фаворитов Лиги чемпионов среди букмекеров, а «Лион» и «Марсель» не выглядят чужими в мясорубке грандов в турнире рангом ниже. Повторить прошлогоднее достижение – полуфинал – «Лиону» точно по силам.

Что будет весной?

У России ожидаемо не осталось клубов в Лиге чемпионов, приносящих дополнительные баллы в копилку за выход в плей-офф, но эта надбавка – относительная. «Порту» и «Пари Сен-Жермен» принесли своим странам лишь по 5 баллов (4 за выход в плей-офф + 1 за попадание в 1/8 финала – немного странно, но таковы правила УЕФА): вместе с набранными очками по итогам тура результат просто чуть лучше нормы. За каждый следующий раунд «Порту» или «ПСЖ» будет получать всего 1 дополнительный балл. В Лиге Европы тоже действует такая накопительная система, но лишь с четвертьфинала – а туда ещё надо добраться.



Наша квота в весенней стадии еврокубков – такая же, как у французов, и это повод для радости. Обычно мы обязательно теряем хоть одну команду уже в групповом турнире, а сейчас, пусть даже с попаданием участников ЛЧ в Лигу Европы, сохранили всех. У Португалии вообще осталось лишь три команды – «Порту», «Спортинг» (скорее всего, весной он пошумит) и «Брага».

Осталось дождаться жеребьёвки, чтобы трезво оценить свои шансы. И в сеяных, и в несеяных есть сложные соперники – «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» могут легко попасть к «Наполи», дортмундской «Боруссии» или «Лиону», и удачная осень их не спасёт. Их задача на остаток сезона предельно проста – максимально приблизиться к Франции и не дать приблизиться Португалии.



Интересно последить и за разборками других национальных ассоциаций в рейтинге. Англия, впервые в истории Лиги чемпионов делегировавшая пять клубов из одной страны в плей-офф, обогнала Италию, с которой шла почти наравне перед стартом сезона, и даже феерический провал «Эвертона» в Лиге Европы не испортил приятные цифры. Германия плотно засела четвёртой в рейтинге и весной уже вряд ли поднимется выше. Украина тоже делегировала один клуб в плей-офф Лиги чемпионов («Шахтёр»), но даже навязать конкуренцию к следующему сезону ей будет проблематично.



Из перестановок ниже – в сезоне-2019/20 прямую путёвку в Лигу чемпионов точно не получат голландцы. Ужасный год, когда «Аякс» впервые за 50 лет не попал в еврокубки, ПСВ слился ещё раньше, а чемпион набрал всего три очка в Лиге чемпионов, венчает печальный факт – ни один голландский клуб не попал в весеннюю часть еврокубков. Австрия и Швейцария уже обогнали Нидерланды, а Чехии для этого нужны 6 баллов пльзеньской «Виктории». Не так уж невозможно, если задуматься.