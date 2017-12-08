Слишком хорошая мясорубка. Почему Лига Европы не менее крута, чем ЛЧ

Фантастика от Ивановича. Если вы не видели этот гол, многое потеряли «Зенит» финиширует первым в группе, обыграв «Реал Сосьедад». А фанаты заботятся о наказании для клуба.

Сразу четыре российские команды примут участие в плей-офф Лиги Европы. Прежде такое случалось лишь однажды – в сезоне-2010/11. Семь лет назад в 1/16 финала сыграли «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Рубин». И это вообще третий случай, когда в еврокубковой весне нашу страну представляет целый квартет. В сезоне-2011/12 по два клуба были в плей-офф ЛЧ и ЛЕ. Уже только по этой причине Лига Европы для нас на данном этапе ближе и роднее Лиги чемпионов, но существуют и другие поводы с максимальным вниманием последить за вторым по статусу еврокубком. Сейчас Лига Европы действительно крута.

Взгляните на список сеяных и несеяных из плей-офф Лиги Европы. Впечатляет, не правда ли? Среди них целая группа команд, которых мы привыкли видеть в играх на вылет в Лиге чемпионов. Более того, даже включать в круг претендентов на завоевание главного трофея европейского футбола. В нормальный для себя год «Атлетико» и «Арсенал», «Наполи» и дортмундская «Боруссия» были бы своими в элите. Теперь же они могут сыграть друг с другом в 1/16 финала Лиги Европы! Да и в целом состав участников весенней стадии турнира достаточно ровный. Пожалуй, в плей-офф ЛЕ будет меньше предсказуемых матчей, чем в 1/8 финала ЛЧ.



Сеяные клубы: «Локомотив» (Россия), «Зенит» (Россия), ЦСКА (Россия), «Атлетико» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия), «Спортинг» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетик» (Испания), «Динамо» Киев (Украина), «Брага» (Португалия), «Милан» (Италия), «Аталанта» (Италия), «Лацио» (Италия), «Арсенал» Лондон (Англия), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).



Несеяные клубы: «Спартак» (Россия), «Наполи» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), АЕК (Греция), «Лион» (Франция), «Копенгаген» (Дания), «Стяуа» (Румыния), «Марсель» (Франция), «Ницца» (Франция), «Эстерсунд» (Швеция), «Реал Сосьедад» (Испания).



Теперь о круге реальных фаворитов на победу в Лиге Европы. Объективно говоря, команды российской Премьер-Лиги в него не входят, так что чьё-либо попадание в финал станет приятным сюрпризом. На словах самые серьёзные амбиции у «Зенита», ставшего самым результативным на групповом этапе. Но решение с некоторых пор предоставлять победителю путёвку в Лигу чемпионов превратило плей-офф в дикую мясорубку. На стадии 1/16 финала и дальше никто уже не будет рассматривать ЛЕ как какой-то второстепенный турнир, в котором можно спокойно сыграть вторым составом.

Фавориты – прежде всего «Атлетико», «Наполи», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Полузащитник «матрасников» Габи заявил в сердцах: «Лига Европы — это дерьмо, хотя она дала мне многое. Если мы будем выступать в ней, то выиграем её, как обычно». Но пусть ещё попробует вылезти в финал при такой-то конкуренции! Габи пока не прочувствовал, как перемены изменили дух и силу турнира. «Атлетико» дважды завоёвывал кубок Лиги Европы (2010, 2012), причём в последний раз это случилось в первый сезон работы в Мадриде главного тренера Диего Симеоне. Аргентинец вряд ли назовёт ЛЕ дерьмом. Симеоне испытывает голод по европейским трофеям, ведь его «Атлетико» дважды били в финале Лиги чемпионов.



Футболом «Наполи» продолжат восхищаться и после вылета итальянской команды из ЛЧ, а Маурицио Сарри сравнивать по степени гениальности с Хосепом Гвардиолой. Всё это замечательно, однако тоже должно быть подкреплено какими-то титулами. Победе в Серии А может опять что-то помешать (например «Ювентус»), а вот Лига Европы команде Сарри, вне всяких сомнений, по зубам. В 1989 году «Наполи» с Диего Марадоной выиграл Кубок УЕФА. Повторить тот успех будет большим достижением.

«Арсенал», похоже, по традиции нацелен в чемпионате Англии на почётное четвёртое место. Но и оно, как показывает практика, может в последний момент уплыть. Победа в Лиге Европы стала бы для лондонских «канониров» подстраховкой с точки зрения борьбы за Лигу чемпионов. Тем более Арсену Венгеру пора бы уже выиграть еврокубок. Забавно, если «Арсенал» попадёт в 1/16 финала на «Спартак». Тогда красно-белые ещё раз слетают в Англию, а спартаковские «сборники» вновь приобретут ценный опыт противостояния с игроком сборной Египта в преддверии чемпионата мира. У «Арсенала» все шесть матчей на групповом этапе ЛЕ провёл полузащитник Мохамед Эль-Ненни, ставший автором гола в ворота БАТЭ. К слову, есть вариант познакомиться с египтянином и в случае выхода на «Брагу». В её составе есть мощный форвард Ахмед Хасан по прозвищу Кока. Он в текущем розыгрыше турнира забил один мяч в ворота «Инстанбул Башакшехир».



Дортмундская «Боруссия» сейчас вызывает жалость. Впрочем, никто не способен предугадать, в каком состоянии окажется немецкая команда через два-три месяца. Вполне возможно, будет рвать всех подряд, как на старте сезона Бундеслиги. Не исключено, что уже без Петера Боша – под руководством другого тренера. Кризис кризисом, а «Боруссия» всё равно в числе основных кандидатов на победу в Лигу Европы.



Кто ещё? Конечно же «Милан»! Его амбиции – Лига чемпионов. Финансовый фэйр-плей поджимает, но дела в Серии А идут скверно, поэтому в еврокубке команда Дженнаро Гаттузо выжмет из себя максимум. Впрочем, мы привыкли, что в ЛЕ звучат испанские мотивы. За последние семь лет две команды Примеры — «Атлетико» и «Севилья» — выигрывали турнир пять раз. Значит, к группе фаворит стоит отнести всех испанцев: помимо «Атлетико» это «Вильярреал», «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Делайте ваши ставки. И смотрите как можно больше футбола из Лиги Европы. Он того стоит.