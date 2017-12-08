Зорро. Главное тренерское открытие Лиги чемпионов

Паулу Фонсека признавался, что хотел бы выпить кофе с Хосепом Гвардиолой. Португалец читал все книги о работе Гвардиолы, черпал вдохновение в «Наполи» Маурицио Сарри, считал обоих своими футбольными учителями. Хотя с ними не контактировал.

Теперь «Шахтёр» выходит из самой брейнштормовой группы Лиги чемпионов, Хосеп Гвардиола отмечает грамотность игры «горняков» и их поставленный билд-ап, а Маурицио Сарри вынужден играть против «Шахтёра» худший тайм в сезоне. Никаких проблем со скоростью, мыслью игры и характером. В Неаполе журналисты спрашивали у Фонсеки, будет ли он закрываться против атаки «Наполи», о которой все так восхищённо говорят. «Мы приехали играть в свой футбол, а не прятаться от него», – нахально сказал Фонсека. А спустя две недели натянул на голову маску Зорро, сдержав своё обещание.



«Шахтёр» был собой во всех шести матчах группы. Каждый раз играл в атаку, даже против самых комбинирующих команд Европы. А победный гол «Манчестер Сити» забил после 23 передач подряд и классного перехода от своей штрафной.



Я надеюсь, что Гвардиола и Фонсека нашли время на чашечку кофе после матча.

***

Чтобы объяснить, как Паулу Фонсека стал таким крутым, я устрою слегка занудный экскурс в жизнь Португалии и её тренерской школы, так что заварите что-нибудь покрепче. Кухню школы видно, когда внутрь вторгается заграничный ревизор. 15 лет назад таким ревизором стал голландец Митчелл ван дер Гааг – сейчас он тренирует «Эксельсиор» и дарит клубу с окраин Роттердама лучшие результаты в истории. Отправная точка – лето 2002-го – важна для оценки развития школ: ван дер Гааг приезжал в Португалию на тренерские курсы, когда там только расцветал Жозе Моуринью, а голландская школа считалась одной из сильнейших в мире. «Аякс», тотальный футбол, заводной апельсин, вы в курсе.



После первой сессии тренерских курсов ван дер Гааг улетал в Амстердам, и коллеги заказали ему большую стопку VHS-кассет с упражнениями и методиками академии «Аякса». Дело даже не в самом «Аяксе», португальцы хотели найти у голландцев новые идеи для себя. «Они всегда чьи-то последователи, это заложено в культуре страны», – отмечает ван дер Гааг. Вместо полноценной португальской тренерской школы были руины, из-под которых иногда прорастали бывшие футболисты. Вроде Артура Жорже. Но кто-то вспомнит, какая стилистическая линия была у команд Артура Жорже?



Ван дер Гааг, изучивший ситуацию изнутри, знает, кто построил систему сам, с нуля. «Моуринью стал особенным, потому что имел совершенно иной менталитет, незнакомый обычным португальским тренерам. После Моуринью португальцы стали более самосознательными», – говорит ван дер Гааг. Жозе, как настоящий португалец, успел поучиться у больших тренеров, Бобби Робсона и Луи ван Гала, но выбрал оппозиционный им футбольный стиль. Правильный прессинг, без большой рывковой работы, зато с перекрытым кислородом во всех зонах, и контратаки, завязанные на плеймейкере и индивидуальной силе игроков атаки, стали догмами стиля Моуринью.



Весь парадокс истории в том, как португальские тренеры отреагировали на успех Моуринью. Главным стало не создание какого-то единого национального стиля футбола, а понимание, насколько важна собственная идея и её гибкость. Прагматизм Жозе стал основой португальской тренерской школы, просто у всех тренеров он выражается по-разному.



Полноценные прагматики, как Паулу Бенту и Марку Силва, сохраняют заповеди Моуринью, лишь слегка подкручивая гаечки. Леонарду Жардим и Паулу Соуза – тоже прагматики, но другого плана: они строят стиль игры, подходящий на конкретном этапе развития, подбирают его под футболистов и делают на разных местах работы стилистически разные команды. «Монако» Жардима – пример, когда стиль может меняться ежегодно: в сезоне-2014/15 основой княжеской команды была крепкая защита, год спустя Жардим нашёл баланс, ещё через год – сделал монегасков самой забивной командой Франции. При этом в Лиге чемпионов «Монако» дошёл до полуфинала, перестраиваясь на прагматичную модель. Считать, что Жардим порвал «Манчестер Сити» и «Боруссию» в атакующем ключе – заблуждение. В Дортмунде монегаски перешли центральную линию с мячом вообще 3-4 раза за тайм, зато спокойно отдали мяч.



Есть всего два полноценных исключения из идей школы. Виллаш-Боаш и Паулу Фонсека.



Тренерская философия АВБ сложилась примерно в день, когда Андре запечатывал конверты с разборами матчей для Бобби Робсона, идейное становление Фонсеки состоялось из-за отставки. Паулу завалил сезон-2012/13 с «Порту», проиграл на «Ду Драгау» (а дома «Порту» не проигрывал почти пять лет), был уволен в марте и всю весну черпал идеи в кальчо. «Из дома я смотрел много футбола, и меня вдохновил новый итальянский стиль. Позже, в «Пасуш де Феррейре», было увлекательно осознавать, что работа над такой структурой приносит новые представления об игре», – говорил Фонсека. Главной идеей был футбол «Фиорентины» Винченцо Монтеллы – «фиалки» атаковали в 7-8 человек, вне зависимости от тактической схемы, легко подстраивались под новую и доминировали в центральной зоне. Позже Монтелла испортится как тренер-идеолог, а ориентиром станет «Наполи» Маурицио Сарри.



Свой стиль Паулу Фонсека полноценно сформировал в «Браге». Комбинационный стиль новой волны кальчо был адаптирован под схему 4-4-2, которую Фонсека перенял у другого любимого тренера – Жорже Жезуша. «В такой тактической системе всё по-другому, это даёт нам много преимуществ в игре. Футболисты умны и поняли преимущество работы в этой системе, где сочетаются фантазия и большая строгость», – говорит Фонсека. Его «Брага» владела мячом больше всех соперников в Португалии, кроме большой тройки. Он не верил в футболистов, полезных без мяча, в оборонительный стиль и игроков, бесполезных на одной из сторон поля. Этот стиль Фонсека и привёз в «Шахтёр».

***

Летом «Шахтёр» поехал на изнурительные немецкие сборы, с ежедневными интенсивными тренировками. План среднестатистического русского тренера на таких сборах такой – сейчас занятие, потом обед и отдых, потом ещё занятие, потом ужин и сон, и так по новой. План Павла Яковенко – сейчас тренировка, потом тренировка, потом фитнес, тактика, таблетки от клубного врача и ещё тренировка. Так нагружая игроков, можно нажить себе врагов в команде, так что Паулу Фонсека включил либерала. В один июльский день он отменил тренировку «Шахтёра», отправил игроков кататься в картинг, сел за болид сам. Бывший защитник «Амкара» Богдан Бутко долго был лидером, Алан Патрик объехал его на финише, а заряд позитива на дальнейшую работу получили все.



Подход Фонсеки к работе продуман до мелочей. Андрей Пятов рассказывал, что Фонсека сразу привил команде строгую дисциплину – посадил команду обедать за один стол, заставил даже носить одинаковые кроссовки. Носишь другие – штраф. Так же требователен португалец и к соперникам: днепродзержинскую «Сталь» он критиковал за слишком высокую траву, которую умышленно вырастили под «Шахтёр», чтобы хуже ходил мяч.



Фонсека снимает тренировки, часто работает на них с ноутбуком, а аналитический штаб предлагает на занятиях такие презентации, будто команда готовится не к матчу, а к полёту в космос. «Мы говорим о положении ног, шеи, тела. Эти вещи кажутся специфическими и мелкими, но именно благодаря им мы на долю секунды быстрее, можем принять лучшее решение и получить преимущество над соперником», – рассказывает тренер-аналитик «Шахтёра» Тьягу Леал. Он смотрит матчи «горняков» с трибуны, в перерыве спускается к Фонсеке и объясняет тактические недочёты, а потом на планшете отмечает нужные моменты на видео и показывает игрокам. Отношение Фонсеки к анализу заставляет задуматься: «В изучении соперника аналитика безумно важна – как, не перестраивая свой стиль игры, понять, что делать против этого соперника». Свой стиль всё равно остаётся базисом.



Контраст по сравнению с предыдущим тренерским штабом – мощнейший. Мирча Луческу показал, кто он есть, в «Зените»: даже при новых возможностях в статистике, аналитике, скаутинге Луческу упрямо стоял на своём подходе из социалистической Румынии 1980-х. В «Шахтёре» было точно так же. Бернард, один из лидеров «горняков», рассказывал, как Луческу ныл (удивительно) из-за переезда команды в Киев, отсутствия условий и не вникал в детали. «Он жил футболом, которым жил и несколько лет назад. Но игра эволюционирует и становится совершенно другой. Надо смотреть не только на свою команду, но и на соперника, что у Луческу плохо получалось», – говорит Бернард. Всё так, мы тут в России тоже знаем.

***

Важен именно стиль, схема – только числа. Карьеру в «Шахтёре» Паулу Фонсека начинал со схемой 4-4-2, но вылетел из Лиги чемпионов от «Янг Бойз», проиграл киевскому «Динамо» и перестроился на расстановку 4-2-3-1. О Фонсеке сразу заговорили, что его багаж идей кончился – тактически «Шахтёр» вернулся к схеме Мирчи Луческу – только команда заиграла в совсем другой футбол. Выход из обороны за счёт длинных передач, система «ведущий – ведомый» в обороне, ставка на индивидуальное мастерство в атаке пропали. Мяч стал активно ходить низом, выход из-под прессинга бесполезным выносом вперёд исчез, а постоянный прессинг стал обязательным.

К чему ближе тактика «Шахтёра»? К стилю Маурицио Сарри. Между Сарри и Гвардиолой есть заметная разница – если Гвардиола доверяется фантазии игроков атаки, акцентируя внимание лишь на определённых мини-идеях (как рывки Рахима Стерлинга в штрафную – уже сейчас Стерлинг стал главным джокером сезона в АПЛ), то Сарри вставляет игрокам в головы компьютер. Сложный код вбивается каждому в зависимости от позиции, на которой он выходит. Если меняет позицию – получает новый код действий. Вся система «Наполи» заточена под большую серию приёмов, движений, вариаций атак. «Шахтёр» Фонсеки близок к идеям Сарри именно своей системностью, регулярным повторением заученного. Против таких команд, возможно, легче готовиться монстрам убивания игры вроде «Ювентуса», но большинство соперников всё равно не знает, как победить такую комбинационную машину.



Сходства продолжаются, если разбирать игру «Шахтёра» без мяча. Без мяча 4-3-3 или 4-2-3-1 перестраиваются на 4-4-2. Один из игроков – атакующий полузащитник, Тайсон или Марлос, оказывающий постоянное давление в момент приёма мяча. Так же используется в «Неаполе» Марек Гамшик. Линии расположены компактно, а Фред – главное сокровище «Шахтёра» Фонсеки – нацелен на резкий перехват передачи, которая может пойти через центр.

Стиль «Шахтёра» – это масса повторяющихся, но ярких и сложных для нейтрализации ходов. Голевые атаки украинцев в Лиге чемпионов строятся именно так. Можно примерно предположить, как «Шахтёр» начнёт и будет развивать атаку – Марлосу свойственны активные смещения с края в центр, Степаненко при атаке заполнит левую бровку, Исмаили забежит в штрафную, как шахтёрский Фаузи Гулям, Феррейра зацепится за длинный пас и обязательно переведёт мяч в касание, а начнёт атаку обязательно Фред. На словах всё это несложно. Отработать в реальной жизни – значительно сложнее.



«Шахтёр» научился строить классные позиционные атаки, и каждый в них научился грамотно выполнять свою роль. Вот смотрите на примере второй голевой атаке в матче с «Манчестер Сити». Всё начинается с Андрея Пятова – вратаря, который при Фонсеке сильно добавил в количестве передач за игру (при Луческу рекордом были 37 пасов, у Фонсеки – 50). При расстановке 2-2 в начале атаки он находит свободный вариант.

Обычно атаки «Шахтёра» развиваются через Фреда, но если его накрывают прессингом, и через короткий пас начать атаку не получается – в ход идёт точная диагональ.

Кто-то из игроков «Шахтёра» делает скидку в касание, уменьшая риск заглохнуть под прессингом и получить контратаку на свои ворота. Обычно это фактурный Факундо Феррейра. Здесь – Бернард. Такой ход эффективен для развития атаки: в недавнем тактическом разборе матча на официальном канале «Краснодара» Игорь Шалимов подчёркивал, что Фёдор Смолов разгоняет атаки команды точно так же.

Атакующую четвёрку при таком развитии атак резкими рывками поддерживает левый защитник Исмаили. Часто он становится главным в наступлении «Шахтёра», так получилось и здесь. Рывок вовремя в свободную зону, выигранная борьба с вратарём «Сити» Эдерсоном, удар по пустым воротам – и «Шахтёр» забивает гол.

Поизучайте на досуге голы «Шахтёра» и поймёте, что такие ситуации не разовые. Перед первым голом Исмаили сделал такое же забегание и создал патовую ситуацию для защитника «Сити»: бежать за соперником или накрывать Бернарда и игнорировать забегание? В итоге – половинчатое решение, Бернард получает свободу, крутит в дальний. Когда «Шахтёр» забивал «Наполи», такую скидку, как Бернард на скриншоте, делал Факундо Феррейра.

***

Успех Фонсеки в создании самой играющей команды Восточной Европы особенно ценен, если понять, в каких условиях он добыт.



У «Шахтёра» нет дома, базы. Весь сезон «Шахтёра» – 30 гостевых матчей. Только в Лиге чемпионов домашний стадион «горняков» за пределами Донецка становится истинно домашним.

«Шахтёр» играет в полуразбитом чемпионате. Уровень лиги падает с каждым годом, а звучные имена прошлого – «Днепр» и «Металлист» – утонули в долгах и закопали себя в могиле низших лиг. Скорости и темп игры уровня Лиги чемпионов в домашнем чемпионате «Шахтёр» может испытать лишь дважды, в матчах с киевским «Динамо», и то лишь в лучшей форме киевлян.



У «Шахтёра» нет денег на новичков. Кризис региона жёстко ударил по финансовым возможностям местных грандов – настолько, что с лета 2014-го «горняки» потратили всего 400 тыс. евро на Густаво Бланко Лещука. Все ресурсы, которыми Фонсека добивается мощных результатов, остались со времён Луческу.



Вдобавок «Шахтёр» ещё и теряет лучших игроков. Деньги за Алекса Тейшейру, Дугласа Косту, Фернандо и Луиса Адриано ушли в никуда. Летом точно уедет Фред, за ним – Тайсон и Бернард. Осенью, когда найти хотя бы сильного игрока в аренду было невозможно, дисквалификацию за допинг схватил капитан «горняков» Дарио Срна.



Все эти сложности надоели предыдущему тренерскому штабу, который ушёл с мыслями, что выжал из «Шахтёра» максимум. Теперь в украинский футбол влился Паулу Фонсека – и стало ясно, что максимум команды находился вообще в другом измерении. Сейчас на постсоветском пространстве лишь два тренера могут этим гордиться, но Виктор Гончаренко ставит ЦСКА более сдержанный (хотя тоже нацеленный на атаку) футбол. Паулу Фонсека строит свой «Наполи» на пустыре – это ценнее.