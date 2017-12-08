«Спартак» должен отыграться на ЦСКА. Прогнозы на 20-й тур РФПЛ

Очередной тур нашего конкурса оказался предсказуем с точки зрения исходов, что, впрочем, не принесло нашим участникам много очков.

Валерий Гладилин угадал разницу в матчах «Арсенал» — «Спартак» и «Краснодар» – «Ахмат», а также исходы игр ЦСКА – «Тосно», «Динамо» – «Ростов», «Локомотив» – «Рубин», «Зенит» – «Урал» и «Анжи» – «СКА-Хабаровск». Попадание в семи матчах из восьми, но сумма небольшая — 11 очков.

Наш читатель из Екатеринбурга Валерий Иванов заработал 8 баллов, угадав разницу в игре «Краснодар» – «Ахмат», а также исходы встреч ЦСКА – «Тосно», «Арсенал» — «Спартак», «Уфа» – «Амкар», «Зенит» – «Урал» и «Анжи» – «СКА-Хабаровск».



Александр Служаков сумел предсказать только три исхода — ЦСКА – «Тосно», «Зенит» — «Урал» и «Анжи» — «СКА-Хабаровск». Наша таблица худших результатов обновилась.

Худшие результаты



Иван Колесников (Санкт-Петербург) — 0 (18-й тур)

Антон Третяк — 1 (16-й тур)

Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев (Казань) — 1 (8-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Александр Служаков — 3 (19-й тур)

И у нас смена лидера. Команда специалистов обошла читателей.

Положение после 19-го тура

Специалисты — 169

Читатели — 167

Журналисты — 128

Аленичев: 0:7 — позорище. Впереди дерби, как в глаза болельщикам смотреть?! Откровенное интервью с легендарным спартаковцем о чувствах после поражения в Ливерпуле, его Академии и работе в красноярском «Енисее».

Прогноз специалистов

Владимир Пономарёв, известный в прошлом футболист:

«Урал» — «Арсенал» — 2:0

Обе команды неплохо выступают. «Урал» в последней игре достойно проиграл «Зениту». Тарханов хорошо работает, на опыте. «Арсенал» тоже показывает хорошую игру. Но всё-таки в последнем матче в году скажется фактор домашнего поля. Ставлю на сухую победу «Урала».



«Динамо» — «Анжи» — 0:0

Оба коллектива в конце турнирной таблицы, но «Анжи» по игре нравится больше. Это будет матч за шесть очков. Никто не захочет терять очки, очень важная игра. Поставлю на 0:0. Голов в этой встрече не жду.



«Рубин» — «СКА-Хабаровск» — 2:0

«Рубин» в последней игре уступил «Локомотиву» и сейчас находится на паршивых местах. Игра казанцев оставляет желать лучшего. Но на последнюю игру в году при своих болельщиках они должны собраться. Ставлю на победу «Рубина».



«Амкар» — «Краснодар» — 1:1

«Краснодар» в последней игре устроил феерию, выиграл у «Ахмата» тяжелейший матч. Но мне не нравится, как команда Шалимова играет в обороне. Поставлю на результативную ничью. Предположу, что по ходу матча «Краснодару» придётся даже отыгрываться.



«Спартак» — ЦСКА – 2:2

Должна быть классная игра с обеих сторон. «Спартак» после крупнейшего поражения, ЦСКА тоже провёл сложный матч. Забитые голы точно будут, но победителя в морозную погоду определить не удастся.



«Ростов» — «Уфа» — 0:0

Обе команды играют не шибко ярко, год был тяжёлый. Жду незрелищный матч и отсутствие забитых голов.



«Тосно» — «Локомотив» — 0:2

«Локомотив» одержит победу на классе. Команда Сёмина на ходу, у них отличная мотивация прямо сейчас. Фарфан в полном порядке, хотя я думал, что он сдуется. В этом матче московский клуб возьмёт свои три очка.



«Ахмат» — «Зенит» — 1:0

«Ахмат» последние игры играет неплохо, «Зенит» же неважно. Поставлю на победу хозяев. «Ахмат» играет дома с воодушевлением, у них хороший главный болельщик. Ставлю на сенсацию.

В команде Бердыева снова не платят зарплаты. Что вообще происходит? У «Рубина» серьёзные проблемы не только на поле.

Прогноз читателей

Денис Шкуренко (Нижний Новгород):

«Урал» – «Арсенал» – 2:1

Равные соперники. Однако у подопечных Александра Тарханова всего одно поражение в этом сезоне на своём поле. Думаю, победит «Урал».

«Динамо» – «Анжи» – 1:1

В этом противостоянии будет упорная борьба. И те, и другие имеют в активе по 19 очков и находятся не в лучшем турнирном положении. Последние четыре визита в столицу трижды заканчивались победами клуба из Махачкалы. Обе команды незабивные, так что обилия голов ждать не придётся. Эта встреча, скорее всего, закончится голевой ничьей.

«Рубин» – «СКА-Хабаровск» — 2:0

В четвёртый раз подряд подопечные Курбана Бердыева не забивают, а их безвыигрышная серия насчитывает шесть матчей, принесших команде всего три очка. А на днях стало известно о финансовых проблемах в клубе. Несмотря на это, казанцы без проблем должны заработать три очка, не пропустив ни одного гола. Хабаровчане — один из самых слабых коллективов нынешнего сезона, и с атакой у них большие проблемы. В этой игре я ставлю на уверенную победу «Рубина».

«Амкар» – «Краснодар» – 1:2

«Краснодар» победит. Пермский клуб пока выглядит неубедительно. «Быки» даже без Фёдора Смолова — несомненный лидер этого противостояния. Думаю, что не без труда, но победа на выезде им обеспечена.

«Спартак» — ЦСКА – 2:1

Главное дерби страны — «вишенка на торте» последнего тура этого года! Оба клуба проиграли свои последние матчи в групповом раунде Лиги чемпионов. ЦСКА неплохо смотрелся в игре с «Манчестер Юнайтед», чего не скажешь о действующем чемпионе России — «Спартаке». Теперь красно-белым нужно побеждать в дерби, чтобы исправиться перед своими болельщиками за разгром от «Ливерпуля».

«Ростов» — «Уфа» – 2:1

Ростовчане после смены главного тренера будут стараться добыть победу в этом матче. «Уфа» — домашняя команда и редко побеждает на выезде. Ставлю на победу дончан.

«Тосно» — «Локомотив» – 0:2

Команда Юрия Сёмина сейчас находятся в отличной форме. Москвичи закончили еврокубковую осень на мажорной ноте и подходят к этому матчу в хорошем настроении. «Локо» должен набирать очки и увеличивать отрыв от ближайших соперников.

«Ахмат» – «Зенит» – 1:3

Непростой матч для «Зенита». За последние восемь туров питерцы смогли одержать всего две победы. К тому же два последних выезда в Грозный закончились для подопечных Роберто Манчини неудачно. У грозненцев есть серьёзные проблемы в обороне, команда практически в каждом матче пропускает. «Зениту» необходимо побеждать в этом матче и надеяться на помощь соседа, чтобы сократить отставание от лидера чемпионата.

«В плей-офф нам может попасться и «Спартак». Почему бы и нет?» Сёмин пророчит «Локо» в плей-офф «Спартак», Алексей Миранчук рассказывает о спущенных мячах, а тренер «Фастава» жалуется на удаление.

Прогноз журналистов

Александр Занфиров, руководитель новостной службы

«Урал» — «Арсенал» — 1:1

Примерно равные по силе команды, никто не захочет проигрывать в последнем матче года. У «Урала» преимущество домашнего поля, но есть потери. Официальный сайт клуба сообщает, что «Уралу» точно не смогут помочь травмированные Хозин, Глушков и Балажиц, а также дисквалифицированный за перебор жёлтых карточек Ильин. Под большим вопросом участие в игре Бикфалви и Бумаля.



«Динамо» — «Анжи» — 2:1

«Динамо» неплохо играет в домашних матчах, тогда как «Анжи» одна из худших команд чемпионата по количеству очков, набранных в гостях.



«Рубин» — «СКА-Хабаровск» — 2:0

«СКА-Хабаровск» проиграл пять матчей подряд, в гостевых играх команда в этом сезоне набрала лишь два очка. «Рубин» тоже давно не выигрывал, но играет дома и обладает более сильным составом.

«Амкар» — «Краснодар» — 0:1

«Амкар» — худшая команда чемпионата по количеству очков, набранных на своём поле. «Краснодар» — одна из лучших по количеству очков, набранных в гостях. Подопечные Шалимова, воодушевлённые камбэком в матче прошлого тура, судя по всему, выиграют в Перми.



«Спартак» — ЦСКА – 2:1

«Спартак» должен реабилитироваться перед болельщиками за разгромное поражение от «Ливерпуля».



«Ростов» — «Уфа» — 1:1

«Ростов» и «Уфа» достаточно часто играют вничью, команды примерно равны по силе, ничейный результат вероятен и в предстоящем матче.



«Ахмат» — «Зенит» — 1:2

«Зениту» непросто даются матчи в Грозном, «Ахмат» внушительно выглядит на своём поле, но всё-таки петербургская команда остаётся фаворитом. Предположу, что «Зенит» выиграет в один мяч.



«Тосно» — «Локомотив» — 0:2

Лидер чемпионата на ходу и постарается вернуть «Тосно» должок за обидное поражение в первом круге.