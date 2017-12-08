«Спартак» должен отыграться на ЦСКА. Прогнозы на 20-й тур РФПЛ

Очередной тур нашего конкурса оказался предсказуем с точки зрения исходов, что, впрочем, не принесло нашим участникам много очков.
Валерий Гладилин угадал разницу в матчах «Арсенал» — «Спартак» и «Краснодар» – «Ахмат», а также исходы игр ЦСКА – «Тосно», «Динамо» – «Ростов», «Локомотив» – «Рубин», «Зенит» – «Урал» и «Анжи» – «СКА-Хабаровск». Попадание в семи матчах из восьми, но сумма небольшая — 11 очков.
Наш читатель из Екатеринбурга Валерий Иванов заработал 8 баллов, угадав разницу в игре «Краснодар» – «Ахмат», а также исходы встреч ЦСКА – «Тосно», «Арсенал» — «Спартак», «Уфа» – «Амкар», «Зенит» – «Урал» и «Анжи» – «СКА-Хабаровск».
Александр Служаков сумел предсказать только три исхода — ЦСКА – «Тосно», «Зенит» — «Урал» и «Анжи» — «СКА-Хабаровск». Наша таблица худших результатов обновилась.
Иван Колесников (Санкт-Петербург) — 0 (18-й тур)
Антон Третяк — 1 (16-й тур)
Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)
Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)
Никита Кузин — 1 (9-й тур)
Камиль Валиев (Казань) — 1 (8-й тур)
Сергей Титов — 2 (11-й тур)
Галина Козлова — 2 (7-й тур)
Александр Служаков — 3 (19-й тур)
И у нас смена лидера. Команда специалистов обошла читателей.
Положение после 19-го тура
Специалисты — 169
Читатели — 167
Журналисты — 128
Прогноз специалистов
Владимир Пономарёв, известный в прошлом футболист:
«Урал» — «Арсенал» — 2:0
Обе команды неплохо выступают. «Урал» в последней игре достойно проиграл «Зениту». Тарханов хорошо работает, на опыте. «Арсенал» тоже показывает хорошую игру. Но всё-таки в последнем матче в году скажется фактор домашнего поля. Ставлю на сухую победу «Урала».
«Динамо» — «Анжи» — 0:0
Оба коллектива в конце турнирной таблицы, но «Анжи» по игре нравится больше. Это будет матч за шесть очков. Никто не захочет терять очки, очень важная игра. Поставлю на 0:0. Голов в этой встрече не жду.
«Рубин» — «СКА-Хабаровск» — 2:0
«Рубин» в последней игре уступил «Локомотиву» и сейчас находится на паршивых местах. Игра казанцев оставляет желать лучшего. Но на последнюю игру в году при своих болельщиках они должны собраться. Ставлю на победу «Рубина».
«Амкар» — «Краснодар» — 1:1
«Краснодар» в последней игре устроил феерию, выиграл у «Ахмата» тяжелейший матч. Но мне не нравится, как команда Шалимова играет в обороне. Поставлю на результативную ничью. Предположу, что по ходу матча «Краснодару» придётся даже отыгрываться.
«Спартак» — ЦСКА – 2:2
Должна быть классная игра с обеих сторон. «Спартак» после крупнейшего поражения, ЦСКА тоже провёл сложный матч. Забитые голы точно будут, но победителя в морозную погоду определить не удастся.
«Ростов» — «Уфа» — 0:0
Обе команды играют не шибко ярко, год был тяжёлый. Жду незрелищный матч и отсутствие забитых голов.
«Тосно» — «Локомотив» — 0:2
«Локомотив» одержит победу на классе. Команда Сёмина на ходу, у них отличная мотивация прямо сейчас. Фарфан в полном порядке, хотя я думал, что он сдуется. В этом матче московский клуб возьмёт свои три очка.
«Ахмат» — «Зенит» — 1:0
«Ахмат» последние игры играет неплохо, «Зенит» же неважно. Поставлю на победу хозяев. «Ахмат» играет дома с воодушевлением, у них хороший главный болельщик. Ставлю на сенсацию.
Прогноз читателей
Денис Шкуренко (Нижний Новгород):
«Урал» – «Арсенал» – 2:1
Равные соперники. Однако у подопечных Александра Тарханова всего одно поражение в этом сезоне на своём поле. Думаю, победит «Урал».
«Динамо» – «Анжи» – 1:1
В этом противостоянии будет упорная борьба. И те, и другие имеют в активе по 19 очков и находятся не в лучшем турнирном положении. Последние четыре визита в столицу трижды заканчивались победами клуба из Махачкалы. Обе команды незабивные, так что обилия голов ждать не придётся. Эта встреча, скорее всего, закончится голевой ничьей.
«Рубин» – «СКА-Хабаровск» — 2:0
В четвёртый раз подряд подопечные Курбана Бердыева не забивают, а их безвыигрышная серия насчитывает шесть матчей, принесших команде всего три очка. А на днях стало известно о финансовых проблемах в клубе. Несмотря на это, казанцы без проблем должны заработать три очка, не пропустив ни одного гола. Хабаровчане — один из самых слабых коллективов нынешнего сезона, и с атакой у них большие проблемы. В этой игре я ставлю на уверенную победу «Рубина».
«Амкар» – «Краснодар» – 1:2
«Краснодар» победит. Пермский клуб пока выглядит неубедительно. «Быки» даже без Фёдора Смолова — несомненный лидер этого противостояния. Думаю, что не без труда, но победа на выезде им обеспечена.
«Спартак» — ЦСКА – 2:1
Главное дерби страны — «вишенка на торте» последнего тура этого года! Оба клуба проиграли свои последние матчи в групповом раунде Лиги чемпионов. ЦСКА неплохо смотрелся в игре с «Манчестер Юнайтед», чего не скажешь о действующем чемпионе России — «Спартаке». Теперь красно-белым нужно побеждать в дерби, чтобы исправиться перед своими болельщиками за разгром от «Ливерпуля».
«Ростов» — «Уфа» – 2:1
Ростовчане после смены главного тренера будут стараться добыть победу в этом матче. «Уфа» — домашняя команда и редко побеждает на выезде. Ставлю на победу дончан.
«Тосно» — «Локомотив» – 0:2
Команда Юрия Сёмина сейчас находятся в отличной форме. Москвичи закончили еврокубковую осень на мажорной ноте и подходят к этому матчу в хорошем настроении. «Локо» должен набирать очки и увеличивать отрыв от ближайших соперников.
«Ахмат» – «Зенит» – 1:3
Непростой матч для «Зенита». За последние восемь туров питерцы смогли одержать всего две победы. К тому же два последних выезда в Грозный закончились для подопечных Роберто Манчини неудачно. У грозненцев есть серьёзные проблемы в обороне, команда практически в каждом матче пропускает. «Зениту» необходимо побеждать в этом матче и надеяться на помощь соседа, чтобы сократить отставание от лидера чемпионата.
Прогноз журналистов
Александр Занфиров, руководитель новостной службы
«Урал» — «Арсенал» — 1:1
Примерно равные по силе команды, никто не захочет проигрывать в последнем матче года. У «Урала» преимущество домашнего поля, но есть потери. Официальный сайт клуба сообщает, что «Уралу» точно не смогут помочь травмированные Хозин, Глушков и Балажиц, а также дисквалифицированный за перебор жёлтых карточек Ильин. Под большим вопросом участие в игре Бикфалви и Бумаля.
«Динамо» — «Анжи» — 2:1
«Динамо» неплохо играет в домашних матчах, тогда как «Анжи» одна из худших команд чемпионата по количеству очков, набранных в гостях.
«Рубин» — «СКА-Хабаровск» — 2:0
«СКА-Хабаровск» проиграл пять матчей подряд, в гостевых играх команда в этом сезоне набрала лишь два очка. «Рубин» тоже давно не выигрывал, но играет дома и обладает более сильным составом.
«Амкар» — «Краснодар» — 0:1
«Амкар» — худшая команда чемпионата по количеству очков, набранных на своём поле. «Краснодар» — одна из лучших по количеству очков, набранных в гостях. Подопечные Шалимова, воодушевлённые камбэком в матче прошлого тура, судя по всему, выиграют в Перми.
«Спартак» — ЦСКА – 2:1
«Спартак» должен реабилитироваться перед болельщиками за разгромное поражение от «Ливерпуля».
«Ростов» — «Уфа» — 1:1
«Ростов» и «Уфа» достаточно часто играют вничью, команды примерно равны по силе, ничейный результат вероятен и в предстоящем матче.
«Ахмат» — «Зенит» — 1:2
«Зениту» непросто даются матчи в Грозном, «Ахмат» внушительно выглядит на своём поле, но всё-таки петербургская команда остаётся фаворитом. Предположу, что «Зенит» выиграет в один мяч.
«Тосно» — «Локомотив» — 0:2
Лидер чемпионата на ходу и постарается вернуть «Тосно» должок за обидное поражение в первом круге.