Шунин: думать о вылете «Динамо» сейчас преждевременно

Антон Шунин стал ещё одним футболистом, сыгравшим с победителем спецпроекта «Встреча года». Капитан «Динамо» сразился с читателем «Чемпионата» Никитой Дудовцевым в киберфутбольном «класико», выбрав «Барселону».

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Затем динамовский вратарь ответил на наши вопросы, рассказав, что изменил в команде Дмитрий Хохлов, кто решил отпраздновать гол в ворота «Ростова» с футболкой травмированного Терехова и почему рано говорить о вылете «Динамо» из РФПЛ.

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— После победы над «Ростовом» — первой за полтора месяца — напряжение в команде спало?

— Напряжение спасть не может. «Динамо» до сих пор находится не на своём месте. Впереди очень важный матч против «Анжи» — нужно побеждать, чтобы уйти на перерыв в более-менее хорошем настроении.



— Что в «Динамо» пошло не так и в какой момент?

— Сложно сказать, никогда не бывает одной причины. В этом сезоне мы играли очень по-разному: то хорошо выглядели на фоне лидеров — ЦСКА и «Зенита», то проваливались в матчах с прямыми конкурентами. Если убрать хотя бы часть ошибок и добавить каплю везения, «Динамо» было бы выше в турнирной таблице. Хотя очевидно, что наша команда в нынешнем составе, особенно учитывая все травмы, не может претендовать на первые места. Тем более что первый год после возвращения в ФНЛ всем командам даётся тяжело. Тем не менее стоит одержать пару побед — и твоя команда находится уже не внизу турнирной таблицы, а у зоны Лиги Европы. В этом сезоне в РФПЛ очень большая плотность.

— Кого из нынешних конкурентов не ждали увидеть внизу турнирной таблицы?

— Наверное, «Рубин» — у них и команда неплохая, и тренер очень сильный. Тем не менее он опережает нас всего на одно очко, и это сюрприз.



— Свой матч против «Рубина» пересматривали?

— Нет. Хотя матч получился хороший, почаще бы так. Дело в том, что нужно забывать как плохие, так и хорошие игры. Нельзя заострять своё внимание на одном матче, даже если он удался. Если постоянно будешь думать, насколько ты хорошо сыграл, обязательно получишь проблемы в следующий раз. В день матча можно и даже нужно порадоваться, а уже на следующий день пора готовиться к следующему испытанию.

Никита Дудовцев и Антон Шунин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Многие болельщики считают, что главная причина неудачной игры «Динамо» — долги по премиальным. Сложно найти мотивацию, когда зарплату не платят.

— Это неверная информация. Проблема такая была, но за прошлый сезон клуб с нами полностью рассчитался. Так что никаких долгов сейчас уже нет. Так или иначе, на нашу игру это точно никак не влияло.



— Вы застали разные времена в «Динамо», в том числе очень «денежные». Тяжело перестраиваться на новые реалии?

— Дело не в деньгах. Скучаю по временам, когда у нас был сильный состав и мы боролись за чемпионство. Это ведь было совсем недавно, буквально пару лет назад. Но я уверен, что всё наладится. Главное для нас сейчас — сохранить место в РФПЛ. К тому же скоро «Динамо» будет играть на новом стадионе, благодаря которому улучшатся результаты как на поле, так и в финансовом плане. Думаю, болельщики тоже так считают. Они ведь приходят поддерживать нас, а команда не так часто их радует.

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— Три вещи, которые изменил в «Динамо» Дмитрий Хохлов?

— Скамейку запасных! Она теперь не слева, а справа при выходе на поле (смеётся). Если серьёзно, абсолютно поменялся тренировочный процесс. У каждого тренера своё видение подготовки, своя концепция. К тому же, когда в команде происходят подобные изменения, каждый футболист стремится показать новому руководству, что он лучший. Думаю, так происходит не только в футболе.



— Второе?

— Вернулся очень сильный тренер по физподготовке Петру Лазареску, который работал ещё при Петреску. В первый день после выходного вся команда обязательно занимается в тренажёрном зале, во второй — отдельно тренируем руки и ноги. Раньше это было индивидуально, теперь — обязательно. И это правильно: тренировки в тренажёрке спасают от травм. Я это понял после того, как получил серьёзную травму плеча, но многие молодые футболисты важность занятий пока не понимают. Для этого и есть тренерский штаб, чтобы загонять нас в зал.

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— Третье? Может, появились какие-то новые правила?

— Что мне нравится — после тренировочного процесса тренеры нам доверяют: не дёргают и ни в чём не ограничивают. Мы профессионалы, поэтому сами способны соблюдать режим. Третий момент — команда стала больше времени уделять тактике. Видимо, в этом компоненте тоже было над чем работать в этом сезоне. Поэтому помимо обычных теоретических занятий — разбора своей игры и анализа соперника — есть и тактические занятия на поле. Во время тренировок тренеры делят футболистов на группы и объясняют, как нужно действовать в конкретных ситуациях. Важно, чтобы футболисты не просто понимали, как им играть «на бумаге», а применяли эти знания на практике.

— Почему тогда оборона «Динамо» периодически «привозит» в простых ситуациях, будто защитники видят друг друга первый раз? Например, в матче с «Амкаром» «привоз» Морозова или момент, когда под вас «нырнул» Алексей Козлов в Екатеринбурге.

— Думаю, не стоит перекладывать всю вину только на защиту. Когда мы анализируем пропущенный гол, то видим только результат, то есть последнюю ошибку защитника или вратаря. Но любой гол — это цепочка, в которой ошибаются все звенья, в том числе иногда и футболисты атаки. Да, бывает ещё и стечение обстоятельств — как в том моменте, когда мы столкнулись с Лёшей. Если честно, у меня такой странный эпизод случился впервые в карьере. В общем, мы работаем над этим. Надеюсь, матч против «Ростова» — переломный момент, и теперь «Динамо» будет пропускать намного меньше.

Антон Шунин в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы были в «Динамо» и в 2006-м, и 2016-м — в обоих случаях команда боролась за выживание. В чём отличие нынешней ситуации от предыдущих?

— Думать о вылете сейчас преждевременно — впереди ещё более трети матчей чемпионата. Нужно смотреть вперёд и не задумываться о подобном сценарии. У нас есть все силы для того, чтобы играть лучше и подняться выше. К тому же впереди зимнее трансферное окно, во время которого, я уверен, команда усилится. Ребята готовы бороться и биться, мы настроены оптимистично. Матч с «Ростовом» это доказал.

— В такой тяжёлый момент вы как капитан берёте на себя роль лидера?

— Если у футболиста что-то не получается на поле или даже на тренировке, иногда нужно повысить голос, прикрикнуть. Но в быту мы с ребятами стараемся разговаривать, обсуждать наши проблемы и вместе искать решение. В этом плане мне с командой повезло — у нас невероятно дружный, сплочённый коллектив. Мы часто собираемся и ужинаем вместе, теперь можно даже приезжать на базу с детьми. Раньше, кстати, на это был запрет.



— Кто стал инициатором празднования гола с футболкой Антона Терехова?

— Мы до последнего не знали, что случилось с Антоном. Ни в Москве, ни в Риме врачи не могли понять, какая связка повреждена — боковая или крестовая. Дело в том, что Терехов весной перенёс операцию на «крестах» — и то же колено снова заболело. За день до матча с «Ростовом» ему сделали артроскопию, которая, к сожалению, показала «кресты», и сразу прооперировали. Мы просто были в шоке. Антон Терехов — невероятно талантливый игрок, который, по-моему, имел шансы попасть на домашний чемпионат мира. Я попросил сделать футболки с его портретом, чтобы выйти в них перед матчем с «Ростовом». Но в процессе обсуждения с ребятами мы решили, что нужно забить гол и передать ему привет. Мы за него переживаем и надеемся, что он вскоре вернётся в строй.

PS. Матч с «Анжи» станет для Антона Шунина юбилейным, 200-м, в составе «Динамо». Капитан команды является воспитанником клуба и выступает за него с 2006 года.



Беседовали: Данила Игнатов, Михаил Тяпков.