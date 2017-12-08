Ни Месси, ни Роналду. Кто борется за «Золотую бутсу»

После нашего последнего обзора борьбы за «Золотую бутсу» сезона-2017/18 прошел месяц. За этот период список топ-30 обновился почти на треть.
Финишировали европейские чемпионаты, проходящие по системе «весна-осень». В нашей таблице 10 бомбардиров, представляющих эти лиги. Но к концу розыгрыша их в топ-30 уже не будет, так как для этого необходимо набрать 32-34 очка, а у лидеров завершившихся первенств всего по 27 баллов (Михаил Гордейчук, Альберт Проса и Рауно Саппинен).
Тем временем у нас новый лидер. Им стал форвард французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани. На сегодня у него 17 забитых мячей (34 очка) за 15 сыгранных матчей. За период после последнего обзора уругваец отличился 6 раз за 5 игр. Его голевая серия из 7 матчей прервалась в последнем на сегодня туре в матче с «Страсбургом», когда Кавани появился на поле на 75 минуте и не смог помочь парижанам избежать первого поражения в сезоне.
Прежний лидер бомбардирской гонки Лиги 1 Радамель Фалькао («Монако») после полученной травмы сбил свой снайперский в начале сезона прицел и в 4 играх отметился всего однажды. В итоге у колумбийца 14 мячей (28 очков) за 13 матчей. В топ-30 из французского чемпионата входят также и два представителя «Лиона» — Мариано Диас (12 голов; 24 очка; 16 игр) и Набиль Фекир (11 голов; 22 очка; 13 игр).
На второе место в гонке за «Золотую бутсу» вышел нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди с показателем 16 мячей (32 очка) за 15 матчей. За прошедший месяц аргентинец забил 5 голов в 4 играх и обогнал в общем зачете прежнего лидера гонки Чиро Иммобиле. Форвард римского «Лацио» в 3 матчах забил 1 гол и опустился на третье место с 15 мячами (30 очков) в 14 проведенных играх.
Другими представителями Серии А в топ-30 являются Пауло Дибала (туринский «Ювентус») и Дрис Мертенс («Наполи»). У них соответственно 12 и 10 голов (24 и 20 очков). За 4 игры после прошедшего обзора первый отличился всего однажды, а второй – ни разу.
На общее 4-е место с 11-го поднялся форвард польского «Гурника» (Забже) Игор Ангуло. Испанец баскского происхождения продолжает штамповать голы и на сегодня их набралось 19 в 17 матчах. Правда, это принесло ему только 28,5 очков, так как польская лига не входит в первую пятерку европейских чемпионатов и коэффициент к забитым мячам составляет 1,5.
Перейдем к германской Бундеслиге. Если ранее Роберт Левандовски (мюнхенская «Бавария») и Пьер-Эмерик Обамейянг (дортмундская «Боруссия») шли ноздря в ноздрю, то за прошедший месяц поляк оторвался на 3 мяча, проведя 4 гола в 4 играх. Габонец играл в двух играх (1 гол). Таким образом, у Левандовского 14 забитых мячей (28 очков) в 14 матчах, а у Обамейянга – 11 (22) за 12 игр.
Непривычно видеть в топ-30 всего одного бомбардира из испанской Примеры. Правда, им является действующий обладатель «Золотой бутсы» Лионель Месси из «Барселоны». Последние 4 игры не запишешь ему в актив (речь не о качестве игры), так как на его счету всего 1 гол. Ради справедливости надо отметить, что судьи «украли» у аргентинца чистый гол, забитый в принципиальной игре с «Валенсией». В итоге у Месси 13 мячей (26 очков) за 14 игр.
Наконец-то, в топ-30 появились представители английской Премьер-лиги. Впереди Мохамед Салах, который явно пришелся ко двору «Ливерпулю», с 12 голами (24 очка) за 15 игр. На 2 мяча отстает лучший бомбардир АПЛ двух последних сезонов Гарри Кейн из «Тоттенхэма», сыгравший на матч меньше.
Графика больше гола в среднем за матч продолжает придерживаться форвард лиссабонской «Бенфики» Жонас. После 13 игр у бразильца 15 забитых мячей (22,5 очка). В гонке бомбардиров португальской Примейры он на 5 голов опережает Баса Доста из лиссабонского «Спортинга», занявшего второе место в розыгрыше «Золотой бутсы» прошлого сезона.
А где же бомбардиры российской Премьер-лиги, в очередной раз спросите вы? Увы, у лидеров бомбардирского зачета Фёдора Смолова и Александра Кокорина всего по 10 голов (15 очков), а ведь сыграно уже 19 из 30 туров РФПЛ.
В начале обзора было отмечено, что в топ-30 10 футболистов, уже завершивших сезон. А, значит, неминуемо обновление списка. И в первую очередь это относится к бомбардирам из лиг с коэффициентом на забитые мячи 2, у которых на сегодня по 8-9 голов:
Англия. А.Мората, Р.Стерлинг, С.Агуэро – по 9. Г.Жезус, Р.Лукаку, А.Ляказетт – по 8.
Испания. С.Дзадза, С.Бакамбу – по 9. К.Стуани, Родриго, Я.Аспас – по 8.
Италия. Г.Игуаин – 9. Э.Джеко – 8.
Германия. К.Фолланд – 9. А.Финнбогасон – 8.
Франция. Неймар -9. М.Депай, Ф.Товен, М.Балотелли – по 8.
«Золотая бутса» 2017/18. Положение на 06.12.2017
|М
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Голы
|К-т
|Очки
|Матчи
|1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
|Э.Кавани
М.Икарди
Ч.Иммобиле
И.Ангуло
Р.Фалькао
Р.Левандовски
М.Гордейчук
А.Проса
Р.Саппинен
Л.Месси
И.Сихарулидзе
П.Дибала
М.Салах
Мариано
Ж.Гоу
Жонас
Э.Хансен
П.Савицкий
П-Э.Обамейянг
Н.Фекир
М.Эрикссон
К.Холмберг
Г.Кейн
Д.Мертенс
Ш.Магуайр
Р.Хунт
Б.Гомис
П.А.Киркеволд
Ф.Феррейра
М.Пайшау
К.Лопес
|«ПСЖ»
«Интер» М
«Лацио»
«Гурник» З
«Монако»
«Бавария»
«БАТЭ»
«Инфонет»
«Флора»
«Барселона»
«Локомотив» Тб
«Ювентус»
«Ливерпуль»
«Лион»
«Кайрат»
«Бенфика»
«Норшелланн»
«Неман»
«Боруссия» Д
«Лион»
«Юргорден»
«Норрчепинг»
«Тоттенхэм»
«Наполи»
«Корк Сити»
«Левадия»
«Галатасарай»
«Хобро»
«Шахтёр» Д
«Лехия»
«Висла»
|Франция
Италия
Италия
Польша
Франция
Германия
Белоруссия*
Эстония*
Эстония*
Испания
Грузия*
Италия
Англия
Франция
Казахстан*
Португалия
Дания
Белоруссия*
Германия
Франция
Швеция*
Швеция*
Англия
Италия
Ирландия*
Эстония*
Турция
Дания
Украина
Польша
Польша
|17
16
15
19
14
14
18
27
27
13
25
12
12
12
24
15
15
15
11
11
14
14
10
10
20
20
13
13
13
13
13
|2
2
2
1,5
2
2
1,5
1
1
2
1
2
2
2
1
1,5
1,5
1,5
2
2
1,5
1,5
2
2
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
|34
32
30
28,5
28
28
27
27
27
26
25
24
24
24
24
22,5
22,5
22,5
22
22
21
21
20
20
20
20
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
|15
15
14
17
13
14
29
35
35
14
33
15
15
16
32
13
18
25
12
13
29
30
14
15
21
35
14
18
18
18
18
* сезон завершен