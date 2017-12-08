Ни Месси, ни Роналду. Кто борется за «Золотую бутсу»

После нашего последнего обзора борьбы за «Золотую бутсу» сезона-2017/18 прошел месяц. За этот период список топ-30 обновился почти на треть.

Месси в погоне за Иммобиле. Главные претенденты на «Золотую бутсу» Традиционный обзор борьбы за «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру европейских футбольных лиг.

Финишировали европейские чемпионаты, проходящие по системе «весна-осень». В нашей таблице 10 бомбардиров, представляющих эти лиги. Но к концу розыгрыша их в топ-30 уже не будет, так как для этого необходимо набрать 32-34 очка, а у лидеров завершившихся первенств всего по 27 баллов (Михаил Гордейчук, Альберт Проса и Рауно Саппинен).

Тем временем у нас новый лидер. Им стал форвард французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани. На сегодня у него 17 забитых мячей (34 очка) за 15 сыгранных матчей. За период после последнего обзора уругваец отличился 6 раз за 5 игр. Его голевая серия из 7 матчей прервалась в последнем на сегодня туре в матче с «Страсбургом», когда Кавани появился на поле на 75 минуте и не смог помочь парижанам избежать первого поражения в сезоне.

Прежний лидер бомбардирской гонки Лиги 1 Радамель Фалькао («Монако») после полученной травмы сбил свой снайперский в начале сезона прицел и в 4 играх отметился всего однажды. В итоге у колумбийца 14 мячей (28 очков) за 13 матчей. В топ-30 из французского чемпионата входят также и два представителя «Лиона» — Мариано Диас (12 голов; 24 очка; 16 игр) и Набиль Фекир (11 голов; 22 очка; 13 игр).

На второе место в гонке за «Золотую бутсу» вышел нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди с показателем 16 мячей (32 очка) за 15 матчей. За прошедший месяц аргентинец забил 5 голов в 4 играх и обогнал в общем зачете прежнего лидера гонки Чиро Иммобиле. Форвард римского «Лацио» в 3 матчах забил 1 гол и опустился на третье место с 15 мячами (30 очков) в 14 проведенных играх.

Другими представителями Серии А в топ-30 являются Пауло Дибала (туринский «Ювентус») и Дрис Мертенс («Наполи»). У них соответственно 12 и 10 голов (24 и 20 очков). За 4 игры после прошедшего обзора первый отличился всего однажды, а второй – ни разу.

На общее 4-е место с 11-го поднялся форвард польского «Гурника» (Забже) Игор Ангуло. Испанец баскского происхождения продолжает штамповать голы и на сегодня их набралось 19 в 17 матчах. Правда, это принесло ему только 28,5 очков, так как польская лига не входит в первую пятерку европейских чемпионатов и коэффициент к забитым мячам составляет 1,5.

Перейдем к германской Бундеслиге. Если ранее Роберт Левандовски (мюнхенская «Бавария») и Пьер-Эмерик Обамейянг (дортмундская «Боруссия») шли ноздря в ноздрю, то за прошедший месяц поляк оторвался на 3 мяча, проведя 4 гола в 4 играх. Габонец играл в двух играх (1 гол). Таким образом, у Левандовского 14 забитых мячей (28 очков) в 14 матчах, а у Обамейянга – 11 (22) за 12 игр.

Непривычно видеть в топ-30 всего одного бомбардира из испанской Примеры. Правда, им является действующий обладатель «Золотой бутсы» Лионель Месси из «Барселоны». Последние 4 игры не запишешь ему в актив (речь не о качестве игры), так как на его счету всего 1 гол. Ради справедливости надо отметить, что судьи «украли» у аргентинца чистый гол, забитый в принципиальной игре с «Валенсией». В итоге у Месси 13 мячей (26 очков) за 14 игр.

Наконец-то, в топ-30 появились представители английской Премьер-лиги. Впереди Мохамед Салах, который явно пришелся ко двору «Ливерпулю», с 12 голами (24 очка) за 15 игр. На 2 мяча отстает лучший бомбардир АПЛ двух последних сезонов Гарри Кейн из «Тоттенхэма», сыгравший на матч меньше.

Графика больше гола в среднем за матч продолжает придерживаться форвард лиссабонской «Бенфики» Жонас. После 13 игр у бразильца 15 забитых мячей (22,5 очка). В гонке бомбардиров португальской Примейры он на 5 голов опережает Баса Доста из лиссабонского «Спортинга», занявшего второе место в розыгрыше «Золотой бутсы» прошлого сезона.

А где же бомбардиры российской Премьер-лиги, в очередной раз спросите вы? Увы, у лидеров бомбардирского зачета Фёдора Смолова и Александра Кокорина всего по 10 голов (15 очков), а ведь сыграно уже 19 из 30 туров РФПЛ.

В начале обзора было отмечено, что в топ-30 10 футболистов, уже завершивших сезон. А, значит, неминуемо обновление списка. И в первую очередь это относится к бомбардирам из лиг с коэффициентом на забитые мячи 2, у которых на сегодня по 8-9 голов:

Англия. А.Мората, Р.Стерлинг, С.Агуэро – по 9. Г.Жезус, Р.Лукаку, А.Ляказетт – по 8.

Испания. С.Дзадза, С.Бакамбу – по 9. К.Стуани, Родриго, Я.Аспас – по 8.

Италия. Г.Игуаин – 9. Э.Джеко – 8.

Германия. К.Фолланд – 9. А.Финнбогасон – 8.

Франция. Неймар -9. М.Депай, Ф.Товен, М.Балотелли – по 8.

«Золотая бутса» 2017/18. Положение на 06.12.2017

М Футболист Клуб Страна Голы К-т Очки Матчи 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31. Э.Кавани

М.Икарди

Ч.Иммобиле

И.Ангуло

Р.Фалькао

Р.Левандовски

М.Гордейчук

А.Проса

Р.Саппинен

Л.Месси

И.Сихарулидзе

П.Дибала

М.Салах

Мариано

Ж.Гоу

Жонас

Э.Хансен

П.Савицкий

П-Э.Обамейянг

Н.Фекир

М.Эрикссон

К.Холмберг

Г.Кейн

Д.Мертенс

Ш.Магуайр

Р.Хунт

Б.Гомис

П.А.Киркеволд

Ф.Феррейра

М.Пайшау

К.Лопес «ПСЖ»

«Интер» М

«Лацио»

«Гурник» З

«Монако»

«Бавария»

«БАТЭ»

«Инфонет»

«Флора»

«Барселона»

«Локомотив» Тб

«Ювентус»

«Ливерпуль»

«Лион»

«Кайрат»

«Бенфика»

«Норшелланн»

«Неман»

«Боруссия» Д

«Лион»

«Юргорден»

«Норрчепинг»

«Тоттенхэм»

«Наполи»

«Корк Сити»

«Левадия»

«Галатасарай»

«Хобро»

«Шахтёр» Д

«Лехия»

«Висла» Франция

Италия

Италия

Польша

Франция

Германия

Белоруссия*

Эстония*

Эстония*

Испания

Грузия*

Италия

Англия

Франция

Казахстан*

Португалия

Дания

Белоруссия*

Германия

Франция

Швеция*

Швеция*

Англия

Италия

Ирландия*

Эстония*

Турция

Дания

Украина

Польша

Польша 17

16

15

19

14

14

18

27

27

13

25

12

12

12

24

15

15

15

11

11

14

14

10

10

20

20

13

13

13

13

13 2

2

2

1,5

2

2

1,5

1

1

2

1

2

2

2

1

1,5

1,5

1,5

2

2

1,5

1,5

2

2

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5 34

32

30

28,5

28

28

27

27

27

26

25

24

24

24

24

22,5

22,5

22,5

22

22

21

21

20

20

20

20

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5 15

15

14

17

13

14

29

35

35

14

33

15

15

16

32

13

18

25

12

13

29

30

14

15

21

35

14

18

18

18

18

* сезон завершен