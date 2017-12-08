Факт: система «осень-весна» сделала результаты в Европе качественнее

Коэффициенты УЕФА: приблизили Португалию, но это ничего не значит Срез цифр по итогам осенней части еврокубков.

Все четыре российских команды, дошедших до групповой стадии еврокубков, продолжат выступления весной — это главный итог осени для нашего клубного футбола. При этом три команды обеспечили себе весну ещё до шестого тура, а «Локомотив» спокойно решил задачу в Чехии и вышел из своей группы Лиги Европы с первого места. С точки зрения общего результата у России давно не было такой солидной евроосени: в среднем каждая из команд набрала по 10 очков — больше за 15 лет было только один раз.

Меня сложно назвать фанатом большинства решений и действий РФС/лиг — если их есть за что критиковать, я с удовольствием это делаю. Однако в том случае, если решение оказалось в некоторой степени удачным, я тоже признаю это. И сейчас время сказать: с еврокубковой точки зрения переход на систему «осень-весна» оказался правильным.



До того, как я докажу это цифрами, оговорюсь, что речь идёт конкретно о еврокубках. В глобальном смысле к системе «осень-весна» много вопросов. Во-первых, переход на неё должен был случиться после подготовки инфраструктуры, чтобы не играть в Томске в конце ноября. Во-вторых, учитывались интересы прежде всего элитных клубов страны, в то время, как Премьер-Лига составляет всего 20% от общего числа команд в стране и аккумулирует действия примерно 15% футболистов с российским паспортом. Для минорных лиг «осень-весна» большая проблема как с точки зрения календаря и подготовки стадионов и газонов, так и в финансовом плане: в зоне «Восток», например, зимний перерыв длится почти полгода, и всё это время игроки остаются на контрактах.



Подготовка к переходу проведена не была (даже в Сибири манежи стали появляться уже по ходу действия новой системы), но одна из главных целей была достигнута — российские клубы стали качественнее играть в Европе. Идея состояла прежде всего в том, что от попадания в еврокубки до начала игры в них проходил не год, а пара месяцев, команда не слишком менялась и заходила в сезон на полном ходу. Сейчас понятно, что «осень-весна» даёт не только этот плюс.

Слишком хорошая мясорубка. Почему Лига Европы не менее крута, чем ЛЧ Лига чемпионов – это забава для глорихантеров. В плей-офф лучше наслаждаться Лигой Европы. И вот почему.

Необходимо оценить два момента. Первый — процент успешно пройденных квалификаций. Возьмём семилетний промежуток до перехода и аналогичный — после, оговоримся, что вылет из отбора Лиги чемпионов и переход в отбор Лиги Европы считается двумя разными квалификациями, и подведём итог. Из 30 отборов при системе «весна-осень» успешными стали 14 — это 47%. Не очень хорошо для шестой страны в таблице коэффициентов, вы и сами можете вспомнить все «Селтики», «Насьоналы», «Пармы», «Лозанны» и прочие примеры фольклорного троллинга. В итоге трижды мы получали по ноль очков в группе только потому что до этой стадии Лиги чемпионов или Лиги Европы/Кубка УЕФА никто не добирался.



Что произошло после смены системы? Из 25 случаев входа в отбор успешными стали 15 — это 60%. При этом чётко видна тенденция к улучшению статистики — так, в сезоне 2015/16 это привело к тому, что все квалификации для наших клубов оказались успешными — впервые за 20 лет. Факторов здесь несколько, но два главных — это как раз сохранение для еврокубков клуба, который сильнее НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, и лучшая физическая форма. В середине сезона вероятность функциональной ямы, особенно при переходе на игры раз в три дня, увеличивается, в июле и августе при «осень-весне» ты уже вкатился в сезон, но ещё не успел поймать спад.

Второй момент, по которому следует оценивать переход — средний набор очков с одной команды. Я уже сказал, что больше, чем в этом сезоне, по итогам групповой стадии было за 15 лет всего один раз, и это не случайная статистика. Средний набор за семь сезонов до перехода на новую систему составлял 7,1 очков на команду, за аналогичный отрезок при «осень-весне» — 8,9 очков. Можно сказать, что российские клубы просто стали богаче и купили себе успешность, но этот факт достаточно легко опровергнуть статистикой трёх розыгрышей в мире после евро за 100 рублей — в среднем 9,1 очков на команду и успешность прохождения квалификаций 7/9. Статистика всё говорит сама за себя.



Отвечу сразу и на два взаимосвязанных контраргумента, которые всегда используются противниками нынешней системы в любых её проявлениях. Первый звучит так: «Как вылетаем на ранних стадиях плей-офф, так и вылетаем!», второй так: «При старой системе выиграли два еврокубка, а сейчас что?». Здесь нужно понимать, что во-первых, ранние стадии плей-офф проходят в феврале — в это время в футбол не играли в России ни тогда, ни сейчас. Во-вторых, матчи плей-офф — совершенно другой мир относительно гладкой, пусть и небольшой дистанции группового турнира. Здесь нужно проявить тренерское мастерство подготовки к двум конкретным матчам — с этим у нас часто возникают сложности.

Что же касается выигранных еврокубков, то я просто перенаправлю вас к групповому этапу Лиги Европы-2007/08 — турнира, который выиграл «Зенит». В тот момент, когда у команды началась жара главных матчей в борьбе за титул чемпиона страны (первый в истории), Лига Европы отошла на второй план. 1:1 дома с АЗ, невероятно тяжёлая победа над «Ларисой» 3:2, 2:2 с «Нюрнбергом», 0:1 с «Эвертоном» — и в последнем туре «Зенит» уже не был хозяином своей судьбы. На счастье будущего победителя турнира уже вышедший из группы «Эвертон» решил играть в Нидерландах по-серьёзному и лишь за 10 минут до конца группового этапа сине-бело-голубые обошли АЗ.



Система «осень-весна» не может повлиять на результаты в плей-офф еврокубков, но создана для того, чтобы до групп и внутри групп нашим клубам было комфортнее без решающих перестрелок на втором фронте. Несмотря на то, что вопросов к системе всё равно примерно миллион, с европейской точки зрения она работает. Это факт.