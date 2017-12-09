Роналду считает себя круче Пеле и Марадоны

И лучшим игроком в истории мирового футбола. Об этом и другом — в обзоре новостей дня.

Роналду: я – лучший футболист в истории мирового футбола

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду считает, что ещё не рождался игрок, который был бы сильнее его. Об этом футболист сборной Португалии заявил после того, как в пятый раз за свою карьеру получил «Золотой мяч».

«Я — лучший футболист в истории мирового футбола», — приводит слова Роналду France Football.

Отвечая на вопрос о своих футбольных кумирах в детские годы, Роналду сказал: «Их было много. Я всегда акцентировал внимание на лучших во всех видах спорта. Так что это был не один спортсмен».

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УЕФА оштрафовал «Спартак» на € 3 тыс. за пиротехнику на матче с «Марибором»

«Спартак» оштрафован на € 3 тыс. за использование болельщиками пиротехники во время домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором», сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве 21 ноября и завершился вничью со счётом 1:1.

После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на фанатских трибунах хозяев была использована пиротехника.

УЕФА ранее наказал «Спартак» закрытием гостевого сектора на выездной матч с «Севильей» (1:2) из-за поведения болельщиков на выездной игре с «Марибором» (1:1). Тогда фанаты, располагавшиеся на гостевом секторе, зажгли несколько файеров и запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в арбитра Дениза Айтекина.

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УЕФА наказал «Зенит» частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче



УЕФА наказал «Зенит» частичным закрытием трибун на следующей домашней еврокубковой игре и штрафом в размере € 10 тыс. по итогам матча группового этапа Лиги Европы с «Вардаром».

Дело в отношении «Зенита» было открыто после домашнего матча с «Вардаром» (2:1), который состоялся 23 ноября, в связи с расистским поведением и использованием пиротехники.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, клуб из Санкт-Петербурга должен закрыть весь сектор, где был размещён дискриминационный баннер.

На этом месте на следующем еврокубковом домашнем матче «Зенит» должен разместить специальный баннер с логотипом УЕФА и надписью #EqualGame (равная игра).

Таким образом, данный сектор на стадионе «Санкт-Петербург» будет закрыт на домашний матч «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что на трибуне фанатов «Зенита» на матче с «Вардаром» был вывешен баннер, на котором было написано: «Ратко Младич – герой Сербии».

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Иванович – лучший игрок недели в Лиге Европы, Фернандеш занял третье место

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признан игроком недели в Лиге Европы по итогам шестого тура группового этапа. Таков итог голосования, которое завершилось на официальном сайте УЕФА.

В матче против «Реала Сосьедад» (3:1) Иванович, который получил 39% голосов, отметился голом. Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш занял третье место (19%). Вторым финишировал игрок «Стяуа» Харлем-Эдди Ньоэр (21%).

Далее следуют Марин Аничич («Астана») — 8%, Жуниор Мораес («Динамо» К) – 6%, Джек Уилшир («Арсенал») – 4%, Ариц Адурис («Атлетик») – 2%, Огнен Враньеш (АЕК) – 1%.

Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам 6-го тура. Таков итог голосования, которое проходило на официальном сайте УЕФА.

В матче против дортмундской «Боруссии» Роналду, который получил 41% голосов, отметился голом, а мадридцы выиграли (3:2).

По итогам голосования Роналду опередил полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо (38%), хавбека «ПСЖ» Корентина Толиссо (8%), полузащитника «Шахтёра» Бернарда (5%), хавбека «Челси» Эдена Азара (3%), нападающего «Барселоны» Пакао Алькасера (2%), форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина (1%) и полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо (1%).

«Урал» и «Арсенал» в Екатеринбурге победителя не выявили



В стартовом матче 20-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге местный «Урал» и тульский «Арсенал» разошлись миром. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Урал» открыл счёт на 30-й минуте, когда точным ударом отметился Игорь Портнягин. Отыгрался «Арсенал» во втором тайме — на 73-й минуте Лука Джорджевич счёт сравнял.

«Урал», который не побеждает в РФПЛ шесть матчей, в таблице располагается на седьмой строчке с 25 очками. «Арсенал», имеющий в активе столько же баллов, занимает восьмое место.

Форвард сборной Перу Герреро дисквалифицирован на год и пропустит ЧМ-2018

Нападающий «Фламенго» и сборной Перу Хосе Паоло Герреро не сыграет на чемпионате мира 2018 года, куда перуанцы пробились впервые с 1982 года. 33-летний футболист не смог помочь своей сборной в межконтинентальном плей-офф с Новой Зеландией из-за дисквалификации на 30 дней. ФИФА отстранила футболиста из-за допинг-пробы, которая дала положительный результат, а 8 декабря было принято окончательное решение.

«Дисциплинарный комитет ФИФА проанализировав все обстоятельства дела, принял решение дисквалифицировать Паоло Герреро на один год. Игрок нарушил статью 6 Антидопинговых правил ФИФА и статью 63 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

Наказание вступает в силу с 3 ноября 2017 года, когда футболист был временно отстранён от футбола. В соответствии со статьёй 29 Антидопинговых правил ФИФА, наказание распространяется, в частности, на все виды матчей, в том числе внутренние соревнования, международные и товарищеские встречи», — говорится в заявлении.

Манчестерское дерби может быть перенесено из-за сильного снегопада

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» может не состояться в ближайшее воскресенье, 10 декабря, из-за погодных условий. Сейчас в Манчестере идёт сильный снегопад, а температура воздуха — около нуля, пишет Daily Mail.

На поле стадиона «Олд Траффорд» работает подогрев, но холод может привести к образованию льда на трибунах. Если это случится, игра, скорее всего, будет перенесена на другую дату.

Сообщается, что сильный снегопад ожидается и в Ливерпуле, где 10 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» перед манчестерским дерби.