Красота дня. Русская невеста Жоаозиньо

Лера – одна из причин, почему Жоаозиньо получил российский паспорт. А ещё пара ждёт ребёнка.

Полузащитник «Краснодара» на прошлой неделе принёс своему клубу победу в драматичном матче с «Ахматом». Но скоро в жизни Жоаозиньо появится куда более серьёзное испытание. Его спутница Лера ждёт ребёнка.

Лера всегда поддерживает российского бразильца на матчах «Краснодара».

Счастливая пара вместе появляется на модных показах.

Жоаозиньо переехал в Россию в 2011 году и именно здесь нашёл свою настоящую любовь.

Пока возлюбленные ждут ребёнка, Лера успешно набирает опыт общения с маленькими детьми. Помогает ей в этом дочка бывшего игрока «Краснодара» Вандерсона.

Будущие родители с удовольствием участвуют в совместных фотосессиях.

Вместе катаются на квадроциклах.

И, конечно же, вместе посещают красивейшие места на планете.

Как и любая жена футболиста, Лера любит красиво и стильно одеваться.

Скоро у игрока «Краснодара» появится на одного персонального болельщика больше.

