Красота дня. Русская невеста Жоаозиньо

Полузащитник «Краснодара» на прошлой неделе принёс своему клубу победу в драматичном матче с «Ахматом». Но скоро в жизни Жоаозиньо появится куда более серьёзное испытание. Его спутница Лера ждёт ребёнка.
Лера всегда поддерживает российского бразильца на матчах «Краснодара».
Счастливая пара вместе появляется на модных показах.
Жоаозиньо переехал в Россию в 2011 году и именно здесь нашёл свою настоящую любовь.
Пока возлюбленные ждут ребёнка, Лера успешно набирает опыт общения с маленькими детьми. Помогает ей в этом дочка бывшего игрока «Краснодара» Вандерсона.
Будущие родители с удовольствием участвуют в совместных фотосессиях.
Вместе катаются на квадроциклах.
И, конечно же, вместе посещают красивейшие места на планете.
Как и любая жена футболиста, Лера любит красиво и стильно одеваться.
Скоро у игрока «Краснодара» появится на одного персонального болельщика больше.