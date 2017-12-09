Комплекс ЦСКА. Забьёт ли наконец Промес Акинфееву?

Промес на прошлой неделе пропустил выезд в заснеженную Тулу. Официальная версия – по состоянию здоровья, а неофициальную – во избежание «лишней» карточки – Массимо Каррера правдоподобно опроверг. Так или иначе, своего лидера к заключительному дерби года итальянский Мистер сберёг. Единственное, что его не может не беспокоить в контексте Квинси – это моральное состояние после фиаско на «Энфилде». Впрочем, это не одного Промеса касается – всех футболистов, ступавших на газон легендарной арены либо сопереживавших товарищам с лавки.

Сама по себе афиша «Спартак» – ЦСКА подразумевает бешеный настрой участников, кипение страстей на поле и яркий антураж. Но для Промеса – даром что иностранец – в дерби присутствует ещё и серьёзный личный мотив. Шестой десяток голов распечатал голландец в чемпионате России, а «армейцам», представьте себе, не забивал. И чем длиннее эта серия, тем сильнее она должна бить по самолюбию, возможно, лучшего легионера РФПЛ прямо сейчас. Более неудобного противника в карьере 25-летнего атакующего хавбека ещё не встречалось.

Любимые соперники Промеса

Чаще всего – по 8 раз – Промес выходил против «Локомотива», «Зенита» и «Уфы». По 7 матчей провёл с «Амкаром», «Рубином», «Краснодаром», «Ахматом» и ЦСКА. Одного безоговорочно любимого противника у Квинси нет – есть ряд команд, которые он огорчает с завидным постоянством.



Пятёрку мячей за семь встреч отгрузил он пермякам – в том числе один нынешнему одноклубнику Селихову (правда, только с «точки»). «Мордовия» с «Динамо» тоже получили от Промеса по полдесятка голов, но за четыре захода. По четыре раза спартаковская десятка поражал ворота «Рубина», «Краснодара» и «Арсенала».



Есть у Квинси любимые «клиенты» и среди вратарей. Сергей Рыжиков от самого Месси ничего не пропустил, а от Промеса стабильно получает по голу за сезон. Всего их набралось уже четыре, включая пару победных. Что характерно, «Рубин» ни один из этих матчей не выиграл, поровну разделив ничьи с поражениями.

Четырежды извлекал мяч из сетки после выстрелов спартаковского снайпера Роман Герус – по два в составе «Амкара» и «Арсенала». И лишь Беленов капитулировал перед шустрым голландцем в составе трёх команд – «Кубани», «Анжи» и «Уфы». Не удивлюсь, если курчавый бомбардир нет-нет, да и является Александру в кошмарных сновидениях – нигде от него спасу нет!

Нелюбимые соперники Промеса

Единицы соперников могут похвастать полной нейтрализацией самого опасного спартаковца. Из участников текущего сезона Промес никогда не забивал лишь ЦСКА да паре дебютантов, из Хабаровска и Ленобласти. Правда, и встречался с последними лишь по разу – во втором круге у Квинси ещё будет возможность исправить это упущение.



Нижегородской «Волге» Квинси уже не забьёт – по той простой причине, что команды с таким названием в природе больше не существует. Но едва ли этот пробел гложет бомбардирскую душу: забить он «Волге» не забил – зато три результативных передачи выполнил. За один матч.

Промес против ЦСКА

В отношении Промеса и ЦСКА можно констатировать минимум три тенденции:



а) Квинси всегда играет эти дерби «от звонка до звонка», без замен;



б) результативных действий не совершает (0 голов, 0 передач);



в) земляки-соперники в этих матчах упорно избегают ничьих (3 победы красно-белых, 4 – красно-синих).



После зажигательного августовского дерби на 3-й Песчаной безголевая серия Промеса против «армейцев» достигла семи полных матчей, или 10,5 часа. И ведь не скажешь, что защитники ЦСКА наглухо закрывают голландца. Нет, в первом круге Квинси изыскал три возможности для удара на территории главного неприятеля, в том числе пары прицельных. А переиграть Акинфеева снова не сумел – не иначе как своего рода психологический комплекс развился. Неудобный соперник – не штамп, не клише, они реально существуют. Можно не сомневаться, что завтра Промес приложит максимум усилий, чтобы наконец-то красно-синий синдром преодолеть.



Со всего «Спартака» причитается болельщикам за Ливерпуль, но кому многое дано, с того много и спросится. А Промесу дано больше всех в «Спартаке».

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