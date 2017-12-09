«Венгер интересовался мнением Черчесова о Головине»

Вначале было – нет, не слово – фото. На «Фейсбуке». Оно и послужило информационным поводом для звонка агенту Варге. Весомым, но не единственным.

— Вы, Шевченко и Черчесов – что это было, спонтанная встреча?

— После жеребьёвки чемпионата мира мы со Станиславом на несколько дней прилетели в Лондон. Посетили игру «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Думали съездить на «МЮ» — ЦСКА, но потом у него возникла идея посмотреть живьём уругвайцев из «Атлетико», соперников сборной России на ЧМ-2018. А поскольку в свободной продаже билетов на «Стэмфорд Бридж» уже было не купить, я обратился за помощью к Андрюше, с которым меня связывает многолетняя дружба. Он как раз отдыхал с семьёй в Лондоне. Шевченко выручил – достал три билета.



— Андрей Николаевич со Станиславом Саламовичем были знакомы?

— Андрей ребёнком подавал Стасу мячи на Республиканском стадионе в Киеве, когда «Спартак» приезжал в гости к «Динамо». За его воротами стоял. Поразительно другое – оба до сих пор помнят тот матч! Футбольные люди, они быстро нашли общий язык.



— Что ещё входило в программу английского тура Черчесова?

— На следующий день после «Челси» побывали в Ливерпуле, посмотрели «Спартак», а по возвращении в столицу целый день провели с Роем Ходжсоном (главный тренер «Кристал Пэлас. – Прим. «Чемпионата»). Тоже душевная вышла встреча. Оказывается, Рой был тренером Стаса. Правда, всего в одном матче – в 1995 году, в благотворительной игре сборной мира после землетрясения в Японии. Ходжсон и сегодня в потрясающей форме. Человеку 72 года, а бегает по тренировочному полю, как мальчик. Игроки в шапках, дождевиках, и только Рой с непокрытой головой. Потом ещё с Венгером встретились, в раздевалк у «Арсенала» заглянули, обстоятельно поговорили. Для профессионалов такие беседы чрезвычайно полезны.

Станислав Черчесов, Шандор Варга и Рой Ходжсон Фото: Из личного архива Шандора Варги

— Фамилия Головин в разговоре всплывала?

— Арсен интересовался мнением Стаса о Головине. Черчесов дал Саше позитивную характеристику. «Арсенал» больше года следит за Головиным, но нужно понимать, что в этот список входит около сотни футболистов, и далеко не каждому в итоге поступит предложение. По Головину конкретики тоже нет. Арсен вообще очень негативно к зимнему трансферному окну относится – не единожды предлагал УЕФА прикрыть его. Ну представьте себе: турнир идёт без перерыва, ты борешься за титул, и тут твой игрок на ближайший матч выходит против тебя. У Венгера был такой опыт, когда Эшли Коул в разгар сезона к прямому конкуренту, «Челси», перебрался. Или когда команда в результате интенсивного зимнего шопинга меняется до неузнаваемости.



— Есть информация, что во вторник с трибуны «Олд Траффорд» за Александром внимательно следили скауты трёх клубов – «Арсенала», «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии».

— Допускаю это. Прошлым летом мне и Арсен несколько раз звонил по поводу Головина, и директор «Арсенала», отвечающий за трансферы. Были включены все механизмы. Венгер лично собирался прилететь на один из матчей Кубка конфедераций. Тогда не вышло, но за игроком продолжают внимательно следить – и докладывать главному тренеру. Тем не менее принятия принципиального решения по нему прямо сегодня-завтра я не ожидаю.



— Несколько ранее Головина спортивный директор «Барселоны» смотрел в Швейцарии.

— Возможно, почему нет? Он действительно показывает качественный футбол. Достойный внимания серьёзных клубов молодой человек. А что из этого получится – вопрос времени.

— Уедет зимой?

— Думаю, нет. Если трансфер состоится, то скорее уже после Кубка мира. Допускаю, что какие-то клубы в попытке опередить грандов подсуетятся и в ближайшее время выйдут на ЦСКА и игрока с предложением. Но он лишь бы куда не сорвётся – только в топ-клуб. Размениваться на середняков футболисту одной из сильнейших команд России не пристало. Понимаю, что после 7:0 в Ливерпуле этот аргумент звучит несколько сомнительно, но результат на «Энфилде» не отражает реальную разницу в классе между командами. «Спартак» наделал просто кошмарное количество ошибок.



— Промесу теперь дорога на «Энфилд» закрыта?

— Тренеры смотрят на игроков немного с другого угла зрения, чем болельщики. Ты можешь проиграть 0:7, но при этом показать качества, которые ему нужны. Судить о перспективах футболиста на основании одного, даже катастрофического результата команды – непрофессионально. Напомню, что эти же игроки недавно «Севилью» громили. Если Юргену Клоппу футболист нравится, он будет следить за ним не один или два матча – более длительное время. Шевченко «Милан» два года «вёл», на каждую игру своих людей присылал, прежде чем подписать его. Если Промес раз сыграл плохо, это не значит, что на нём сразу поставили крест в Европе.

— На Головине Гинеру реально прилично заработать?

— В английском футболе денег много. Если Головин всерьёз заинтересует большой клуб, ЦСКА может солидно заработать. Не меньше 20 миллионов евро. Это по-скромному.



— Существует ли в Англии реальный интерес к другим игроком из России, например к Миранчукам?

— Пока великих достижений российские команды не добиваются, и устойчиво высокого спроса на их футболистов не наблюдается. Но если сборная проявит себя на ЧМ-2018, он, убеждён, появится.



— Верите, что Смолов может всерьёз интересовать мадридский «Реал»?

— «Реал» — вряд ли. Хотя двумя голами в ворота сборной Испании, одной из сильнейших команд на планете, Смолов, безусловно, обратил на себя внимание. Если «Реалу» в самом деле понравится игрок, он и 50 миллионов легко заплатит.