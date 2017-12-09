Он был не нужен «Реалу». А теперь забивает во Франции больше, чем Неймар

Когда кто-то с ноги выносит трансферный рекорд и со скандалом покупает одного из самых узнаваемых спортсменов планеты, это неизбежно оставляет в тени многие другие события. Трансфер Неймара в «ПСЖ» резонирует до сих пор (чего стоят хотя бы слухи, что клуб теперь должен продать игроков на 80 млн, чтобы вписаться в ФФП), а к игре бразильца приковано всеобщее иногда нездоровое внимание. Неймар в полном порядке: бесит защитников финтами, тащит мяч из глубины к чужим воротам, забивает. Но вообще-то он не единственный, кто летом поменял испанский суперклуб на Францию. И, если судить по голам, даже не лучший.

Жертва конкуренции

Мариано Диас – одна из жертв летней чистки «Реала». В прошлом сезоне, когда Мората и Хамес были игроками ротации, о нём, естественно, вспоминали редко. Несколько выходов на замену в чемпионате, пять минут в Лиге чемпионов. Один гол. Но Диасу уже исполнилось 23 года, и он хотел играть. Обратился за советом к Зидану – тот честно предложил поискать другую команду. «Тренер сказал, что мне лучше уйти туда, где я смогу постоянно выходить на поле. Покидать клуб было тяжело, но не думаю, что «Реалу» меня не хватает», — кажется, Мариано просто слишком скромен для Мадрида.

Команды, которые нас разочаровали в начале сезона Теперь у клубов из Мадрида есть что-то общее.

По совету Карима Бензема он выбрал «Лион». Вообще, Бензема провёл серьёзную продюсерскую работу во время этого трансфера. Его поблагодарил и президент «Лиона» Жан-Мишель Ола. «Мариано отлично играет. Я хочу поблагодарить Бензема. Это он рассказал нам о этом футболисте и убедил, что он нам подходит». Переговоры прошли быстро Диас отправился в Лион, а в Мадрид – восемь миллионов.



Брюно Женезио потерял летом всю центральную ось – Ляказетта, Толиссо и Мамману – так что команду пришлось серьёзно перестраивать. Новый «Лион» силён флангами. На левом бегает Мемфис Депай (8+5 г/п в 16 турах), на правом – купленный в «Челси» Бертран Траоре. После недолгих экспериментов с 4-3-3 тренер остановился на схеме с четырьмя защитниками, двумя опорными, агрессивными флангами и Фекиром на позиции десятки. Три позиции в группе атаки из четырёх расписаны, под вопросом только место Траоре: иногда вместо него на правом фланге выходит Максвел Корне.



Эстетам игра «Лиона» покажется немного примитивной: изолированные группы атаки и обороны, стереотипные разрушители в центре. Но, во-первых, дайте этой команде время. 19-летний Уссем Оуар только осваивается в центре поля и может вырасти в большую звезду. А во-вторых, суператакующая схема работает: «Лион» прилично пропускает, но по забитым голам на втором месте, после «ПСЖ». С начала сезона было уже шесть разгромов. Депай, Фекир и Диас идут по графику 1 балл «гол+пас» за игру.

Ляказетт? А кто это?

Диас – форвард-убийца, на то, чтобы забить 12 голов, у него ушло всего 45 ударов. При этом он не игрок касания, Диас может протащит мяч и обыграть защитника один в один.



Собственно, это нормально, если учесть, что лучшей девяткой он называет Роналдо. Мариано неплохо взаимодействует с Фекиром. Часто оттягивается из штрафной и освобождает ему пространство для рывка. К тому же он забил четыре из своих 12 голов в чемпионате дальними ударами, так что этот манёвр (уход из штрафной, освобождение зоны) не делает самого Мариано менее опасным. В недавнем матче с «Каном» он забил блестящий гол «Кану» из-за штрафной: поймал отскок, обработал, ударил издали. В окружении трёх защитников.



В «Твиттере» гуляют карикатуры про Марино и Зидана, который отпустил его и Морату, чтобы остаться с Бензема. Среди картинок есть и забавные.

Спорный вопрос, насколько Мариано пригодился бы в «Реале» в разрезе всего сезона, а не только в сентябре-октябре, но просто отметим один факт. К началу зимы ни один форварда «Реала» не забил в чемпионате больше четырёх голов. Диас в «Лионе» забил в три раза больше. Больше, чем Роналду, Бэйл, Бензема и Иско вместе взятые. Возможно, «Реал» и не потерял на этом трансфере чего-то критически важного, но «Лион» точно приобрёл. Про Ляказетта здесь не вспоминают. Отношения с болельщиками у Диаса прекрасные.

Трудно найти лучший способ потратить восемь млн евро, если вы руководите футбольным клубом. Особенно если в это же время ваших конкурентов троллит даже президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре: «Глупо, если всех этих игроков «ПСЖ» купил только ради победы в чемпионате».



Сейчас Мариано поглощён новой целью: попасть в сборную Испании. Вообще-то он в 2013 году дебютировал за сборную Доминиканской Республики, но сейчас считает то решение ошибкой: «Тогда мне казалось, что это правильно. Но сейчас моя цель – сборная Испании». На это интересно посмотреть хотя бы ради того, чтобы увидеть его связку с другим форвардом, который не пригодился «Реалу» — Альваро Моратой.