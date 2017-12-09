Пацан сказал – пацан сделал. Егоров пробежал в трусах вокруг «Открытия»

Все началось еще 25 августа: как стали известны соперники «Спартака» по группе в Лиге чемпионов, Дмитрий Егоров бросил в «Твиттере», что красно-белые досрочно выйдут из группы. 9 очков минимум в четерых матчах – таков был его прогноз.

Его тут же поймали читатели: «Егоров, а если нет, ты готов пробежать после группового этапа вокруг «Открытие Арены» в майке ЦСКА?». Дима ответил, что лучше в трусах, чем в майке ЦСКА. Что ж, в трусах, так в трусах.

«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте! Егоров настаивает и готов бегать вокруг «Открытие Арены» в трусах, если у «Спартака» не получится.

Выбрать дистанцию забега он предложил своим читателям. За четыре часа пост набрал больше тысячи ретвитов. И как итог – 5 км вокруг «Открытия».

Забег был назначен за день до дерби. Без публики не обошлось: к стадиону, несмотря на субботнее утро, подтянулось около 20 человек. Все они были на позитиве и ждали, когда же уже сумасшедший журналист уже побежит. И вот, предварительно натеревшись согревающей мазью, Дмитрий уверенно взял старт. На нем были только кроссовки, шапка и трусы с Забивакой.

Проведать Диму приехали не только друзья и читатели, болеющие за «Спартак», но и врач красно-белых Михаил Вартапетов…

Завершив первый круг, Егоров взял небольшую паузу, чтобы ответить на вопросы тех, кто приехал к «Открытию». Всех, конечно, интересовало, как он себя чувствует: на улице было -2, влажно, а снег под ногами больше напоминал грязную кашу.

Забег Дмитрия Егорова вокруг «Открытие Арены» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как бежалось? – спросили Егорова.

— Свежо, хорошо. Всем совет – не ведитесь на ретвиты, до добра не доведёт! Один круг пробежал, вообще было хорошо, а вот второй… хорошо, что надел «велосипедки». Без них я бы не выдержал.

— Пока бежал, не жалел?

— Я вообще не жалею ни о чём. Только о том, что «Спартак» не вышел. Сейчас бы был в Лиге чемпионов, попал бы на ПСЖ, влетел бы 0:10!

Дмитрий Егоров — настоящий гладиатор! Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Кто попадётся в группе, Димон скажи? – не успокаивался народ.

— В Лиге Европы хочу кого-нибудь из Англии, потому что туда я так и не съездил. Всё, у меня второй круг, — сказал он и бросил напоследок, — Если «Спартак» проигрывает завтра ЦСКА, то в следующем году в этот же день 5 кругов пробегу.

После забега Егорову протянули бутылку с самогоном – чтобы согреться. Он отказываться не стал и выпил за болельщиков всех клубов.