«Динамо» заканчивает год вне зоны вылета. Хохлов уже кое-что изменил

«Динамо» одержало две победы подряд – последний раз такое случалось в ФНЛ, а на вычислении такой серии в Премьер-Лиге сломается календарь. Но обе победы жизненно важные. Обыграв «Ростов» и «Анжи», Дмитрий Хохлов поднял «Динамо» из опасной зоны. За свой отрезок сезона Хохлов набрал 12 очков – больше, чем Юрий Калитвинцев, хотя предыдущий тренер отработал на четыре игры больше. Сегодняшняя победа была идеальной, а 200-й матч Антона Шунина за «Динамо» её украсил.

Игра

Парадоксально, что в тактическом отношении Дмитрий Хохлов меняет «Динамо» лишь в мелочах. Схема – средняя между 4-4-2 и 4-2-3-1 – осталась той же. Ситуативный прессинг за центральной линией «Динамо» применяло и при Юрии Калитвинцеве. Более того, «Динамо» стало играть даже проще: в каждом домашнем матче москвичей в эфир попадают реплики Дмитрия Хохлова, который просит чаще использовать длинные передачи в борьбу. Под такой план подстроена и атака «Динамо». Два больших нападающих со схожими качествами впереди – это всё ещё странный план на бумаге, но Луценко с каждым матчем всё смелее идёт в дриблинг, а Бечирай грамотно разгоняет атаки, когда «Динамо» летит через центр. Сегодняшние голевой и предголевой пасы – доказательство.

Системных изменений всего два. Первое – ключевым игроком стал Александр Ташаев. Понять логику старого тренера, оставлявшего Ташаева на лавке после гола «Спартаку» и серии неплохих выходов на замену, было невозможно, зато на фланг выходили полузащитники оборонительного плана – Соснин и Темников. Теперь у «Динамо» наконец-то есть кому тащить мяч на дриблинге (6 попыток обводки сегодня), есть кому обострять (4 паса под удар) и кому смещаться с фланга в центр под удар. А главное – Ташаев делает результат. У Хохлова Ташаев уже сделал 2 гола и 3 голевых передачи – больше, чем любой игрок в «Динамо» Калитвинцева за два с лишним месяца.

Второе изменение связано со стандартами. «Динамо» Калитвинцева не использовало самый тренерский аспект игры вообще – за первый круг москвичи ни разу не забивали со штрафных или угловых. Дмитрий Хохлов настроил стандарты сразу же, с дебютного матча против СКА, а связка Ташаев – Шуньич стала накапливать для «Динамо» очки (забили «Уралу», «Ахмату», создали ряд острых моментов в других матчах). «Анжи» тоже едва не получил после углового, когда «Динамо» на кураже полетело вперёд. Видно и развитие стандартов: если раньше Шуньич был единственным адресатом подач, то теперь под скидки Шуньича вылетают на мяч другие игроки. Сегодня скидку боснийца на дальней штанге едва не замкнул Хольмен.

«Динамо» выглядит классической broken team, то есть командой без связующего звена между обороной и атакой. Самба Соу здорово продавливает соперников на силовом дриблинге, но не всегда принимает правильные решения с пасом, другие опорники не лучше Соу в продвижении мяча. Оба нападающих – так себе плеймейкеры. Но в такой ситуации «Динамо» удаётся добиваться результата и активно создавать моменты: пока что это важнее, что Хохлов повторяет после каждого матча.

Мотивация

Оба тренера высказали одну мысль – «Динамо» было сильнее заряжено на ключевой матч первой части сезона. Вадим Скрипченко раскладывал много причин баранки «Анжи» в Химках, но когда у него спросили о единственной, он назвал желание. Дмитрий Хохлов тоже отметил, что команда поймала кураж. Победа над «Ростовом» подняла настроение, а сильное, куражное начало матча с «Анжи» закрепило состояние команды. Теперь «Динамо» не мешают биться даже проблемы с долгами – как рассказал Антон Шунин, все деньги команде уже выплачены. А Хохлов может даже пофантазировать в ответ на вопрос, что в Уфу хорошо бы слетать через неделю, а не в марте.

Шунин: думать о вылете «Динамо» сейчас преждевременно Накануне своего 200-го матча за «Динамо» Антон Шунин рассказал о долгах, борьбе за выживание и нововведениях Хохлова.

Внезапный символ нынешнего «Динамо» – Иван Темников. Для Премьер-Лиги у него очень низкая скорость принятия решений: принимая мяч в контратаках, он затягивает, снижает скорость наступления, делает много лишних движений. Но слабые качества он компенсирует мощной заряженностью на игру. Темников делает много работы на рывках, включается в отбор, садится в защиту и выжигает газон с желанием. Психология и мотивация для команды, сражающейся за выживание, очень важны, и Темников обеспечивает их большую порцию.

Главная статистическая черта «Динамо» Хохлова – 10 очков в 6 матчах с прямыми конкурентами (если «Рубин» мы скидываем в борьбу за выживание). С «Тосно» москвичам жутко не повезло, полный провал случился лишь в Перми, а остальные матчи были уверенно выиграны. В таких матчах, за шесть или 12 очков, мотивация часто решает больше тактики. Сегодня, с учётом быстрого гола, случилось именно так.

Будущее

Дмитрий Хохлов признаёт, что за два месяца его работы получилось не всё. От комбинационного футбола в сторону упрощения «Динамо» отказалось, когда Хохлов понял, что это не работает. «Не успели наиграть всё, что хотели бы в атаке», – говорит тренер, но на отработку связей в атаке будет ещё три месяца. Поможет Хохлову кто-то из зимних новичков. Скаутов «Динамо» заметили в Копенгагене на матче Зиги Бадибанга из «Шерифа», но тренер, конечно, отказывается говорить о шорт-листе «Динамо».

Для руководства москвичей главная задача на зиму – сохранить Александра Ташаева. История проста: Ташаев раскрылся, ему хорошо в «Динамо», и он хочет остаться, но агент выбивает условия, которые не устраивают клуб. «С Ташаевым и его агентом мы постоянно на связи. Понимание между нами есть, однозначно хочется его сохранить», – не скрывает Хохлов.

А пока «Динамо» уходит на перерыв с двумя победами подряд. На 10-м месте, если кто-то из соседей не подвинет москвичей. С салютом и скандированием команды и фанатов вместе.