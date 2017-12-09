Лучший игрок РФПЛ на данный момент. Даже круче Промеса

Ну признайтесь, вы же тоже со скепсисом читали новость о том, что «Спартак» подписал Луиса Адриано. Объективно на то были причины. Но, как показывает практика, даже уже списанные со счетов футболисты способны делать результат. Адриано – из их числа.
Футбольная статистика часто рисует нам схему «Спартака» 4-4-2 с Адриано и Зе Луишем на острие, Промесом и Мельгарехо/Самедовым на флангах. Однако Массимо Карреа уже говорил, что использует модуль 4-2-3-1 с таргетменом Зе Луишем и с работающей под ним креативной группой. И это – чистая правда. О полезности цепляющегося за мячи и играющего в подыгрыше Зе говорилось уже не раз. О геройствах Квинси Промеса так вовсе можно писать многотомный эпос. А вот о работе Луиса Адриано пока говорят не так много, как он того заслуживает.
«Не многие понимают, что Адриано приносит в жертву личные амбиции и не играет в большинстве матчей на позиции центрфорварда, выходя на фланг, — говорит Марко Трабукки. – Он много отрабатывает в обороне на благо команды. Я считаю его лучшим игроком чемпионата, Луис – самый яркий и полезный футболист РФПЛ».
Подтверждение слов Трабукки о самоотверженности – октябрьский поединок с «Ахматом», когда Адриано обыграл вратаря и вместо того, чтобы попытаться попасть по воротам с острого угла, покатил мяч на пустые Лоренсо Мельгарехо.
«Да, он много забивает, но с такими партнёрами, как Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Коста, не забивать было невозможно», — основной тезис, который озвучивали многие эксперты, когда Луис Адриано приходил в «Спартак». И вообще его трансферказался самым странным – уже возрастной нападающий, с минимумом забитых мячей за последний год, с не самым сладким характером. Многим казалось, что бразилец едет в Россию доигрывать и зарабатывать на безбедную старость. Но Луис, потихоньку раскачавшись и поняв задумки Карреры, становится незаменимой фигурой в атаке.
Весной Адриано время от времени смотрелся иноземной фигурой в построениях «Спартака». И нет, здесь никаких аналогий с Месси. Луис долго адаптировался к манере Карреры, часто выпадал из игры и не справлялся с требованиями тренера к форварду – зацепке за мячи и расчистке зон для Промеса. Без Зе Луиша мало что получалось, и это сказывалось на результатах.
Луис сильно прибавил к физике, повысил требования к себе и уже к концу лета стал делать то, чего от него ждали в отсутствие Зе – принимал мяч спиной к воротам, разворачивался и разгонял атаки. А когда форвард вернулся в строй, бразилец раскрылся в новой роли – не бомбардира, а конструктора атак. Это дало на руки Каррере сразу несколько козырей, из которых он мог складывать самые различные комбинации.
Для того чтобы понять, как работает бразилец, не обязательно проводить часы за просмотром матчей «Спартака» с блокнотом в руке. Всё на поверхности – достаточно просто пересмотреть несколько голов, которые красно-белые организовали в этом сезоне.
Роман Пилипчук не раз помогал Каррере найти интересные решения в перестроении и модернизации 4-2-3-1. Так, время от времени Адриано выходит с Зе на переднюю линию, образуя схему 4-2-2-2. Скорость атак резко возрастает, а Луис получает возможность собирать подборы после зацепов крепкого кабо-вердианца. К тому же не стоит забывать, что бразилец не растерял навыки форварда-киллера и по-прежнему хорош в чтении игры и поиске свободных зон. Отличный пример – его забегание под навес Ещенко. Пока Зе Луиш держит Грицаенко, Адриано резко отлепляется от Гранквиста и рвётся замыкать подачу на дальнюю штангу.
Но чаще Луис разгоняет атаки из глубины. Он смещается в центр поля под передачи центральных защитников, когда закрыт Фернандо, тащит мяч вперёд и нередко выступает в роли центрального полузащитника. На скриншоте вверху он пройдёт вперёд и разрезающим пасом выведет Зе Луиша на удар. На втором – переведёт мяч Комбарову (потерявшемуся за табличкой со счётом), тот скинет Промесу, который уложит снаряд в дальний угол. Притом Адриано спокойно справляется как на позиции правого вингера, так и в роли плеймейкера, заполняя зону 14.
Ну и на десерт. Коллега Сергей Титов по пунктам разобрал недавнюю стычку «Спартака» и «Зенита» и порекомендовал отправить один скриншот из матча в федерацию футбола Италии как наглядный пример фэйла Роберто Манчини.
Но в нашем материале важен даже не огромный разрыв между линиями «Зенита», а человек, который между ними открывается. После паса прибавившего в качестве передач Комбарова Адриано получит мяч и развернёт полномасштабное наступление. Что было дальше вы, наверное, помните.
Ну и немного цифр, чтобы понять, что Адриано крут не только по визуальному ощущению. Луис – лучший после Промеса по участию в голевых атаках – 8 голов, пять голевых передач, 2 предголевые передачи. Он принял участие почти в 50% голов своей команды в сезоне.
Луис – не лучший по отрезанию соперников, но зато на 18-м месте в лиге по приёмы мяча. При этом Адриано успевает отрабатывать в обороне. Болельщики «Спартака», которые смотря большинство игр команды в сезоне, не дадут соврать – уже несметное количество раз бразилец страховал Ещенко и выносил мяч из своей штрафной. В общем, Адриано – тот игрок, который вносит разнообразие в игру команды впереди, не жадничает, отрабатывает в обороне и при это регулярно забивает. Для 30-летнего бразильца, которые после 28 частенько переключаются с футбола на что-то более интересное, это просто нонсенс.
ЦСКА провёл сильный матч на «Олд Траффорд», «Спартак» опозорился на «Энфилде». Только вот Луис Адриано в этом виноват меньше всех из тех, кто был на поле. Ну а обороне «армейцев» рано расслабляться – уже завтра ей придётся не легче, чем в борьбе с Лукаку и Погба. В этом «Спартаке» закрыть одного Промеса уже недостаточно.