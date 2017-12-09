Лучший игрок РФПЛ на данный момент. Даже круче Промеса

Ещё год назад все говорили, что его трансфер – провал. Сегодня без него невозможно представить «Спартак».

Ну признайтесь, вы же тоже со скепсисом читали новость о том, что «Спартак» подписал Луиса Адриано. Объективно на то были причины. Но, как показывает практика, даже уже списанные со счетов футболисты способны делать результат. Адриано – из их числа.

Футбольная статистика часто рисует нам схему «Спартака» 4-4-2 с Адриано и Зе Луишем на острие, Промесом и Мельгарехо/Самедовым на флангах. Однако Массимо Карреа уже говорил, что использует модуль 4-2-3-1 с таргетменом Зе Луишем и с работающей под ним креативной группой. И это – чистая правда. О полезности цепляющегося за мячи и играющего в подыгрыше Зе говорилось уже не раз. О геройствах Квинси Промеса так вовсе можно писать многотомный эпос. А вот о работе Луиса Адриано пока говорят не так много, как он того заслуживает.

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«Не многие понимают, что Адриано приносит в жертву личные амбиции и не играет в большинстве матчей на позиции центрфорварда, выходя на фланг, — говорит Марко Трабукки. – Он много отрабатывает в обороне на благо команды. Я считаю его лучшим игроком чемпионата, Луис – самый яркий и полезный футболист РФПЛ».

Подтверждение слов Трабукки о самоотверженности – октябрьский поединок с «Ахматом», когда Адриано обыграл вратаря и вместо того, чтобы попытаться попасть по воротам с острого угла, покатил мяч на пустые Лоренсо Мельгарехо.

«Да, он много забивает, но с такими партнёрами, как Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Коста, не забивать было невозможно», — основной тезис, который озвучивали многие эксперты, когда Луис Адриано приходил в «Спартак». И вообще его трансферказался самым странным – уже возрастной нападающий, с минимумом забитых мячей за последний год, с не самым сладким характером. Многим казалось, что бразилец едет в Россию доигрывать и зарабатывать на безбедную старость. Но Луис, потихоньку раскачавшись и поняв задумки Карреры, становится незаменимой фигурой в атаке.

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Весной Адриано время от времени смотрелся иноземной фигурой в построениях «Спартака». И нет, здесь никаких аналогий с Месси. Луис долго адаптировался к манере Карреры, часто выпадал из игры и не справлялся с требованиями тренера к форварду – зацепке за мячи и расчистке зон для Промеса. Без Зе Луиша мало что получалось, и это сказывалось на результатах.

Луис сильно прибавил к физике, повысил требования к себе и уже к концу лета стал делать то, чего от него ждали в отсутствие Зе – принимал мяч спиной к воротам, разворачивался и разгонял атаки. А когда форвард вернулся в строй, бразилец раскрылся в новой роли – не бомбардира, а конструктора атак. Это дало на руки Каррере сразу несколько козырей, из которых он мог складывать самые различные комбинации.

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Для того чтобы понять, как работает бразилец, не обязательно проводить часы за просмотром матчей «Спартака» с блокнотом в руке. Всё на поверхности – достаточно просто пересмотреть несколько голов, которые красно-белые организовали в этом сезоне.

Роман Пилипчук не раз помогал Каррере найти интересные решения в перестроении и модернизации 4-2-3-1. Так, время от времени Адриано выходит с Зе на переднюю линию, образуя схему 4-2-2-2. Скорость атак резко возрастает, а Луис получает возможность собирать подборы после зацепов крепкого кабо-вердианца. К тому же не стоит забывать, что бразилец не растерял навыки форварда-киллера и по-прежнему хорош в чтении игры и поиске свободных зон. Отличный пример – его забегание под навес Ещенко. Пока Зе Луиш держит Грицаенко, Адриано резко отлепляется от Гранквиста и рвётся замыкать подачу на дальнюю штангу.

Но чаще Луис разгоняет атаки из глубины. Он смещается в центр поля под передачи центральных защитников, когда закрыт Фернандо, тащит мяч вперёд и нередко выступает в роли центрального полузащитника. На скриншоте вверху он пройдёт вперёд и разрезающим пасом выведет Зе Луиша на удар. На втором – переведёт мяч Комбарову (потерявшемуся за табличкой со счётом), тот скинет Промесу, который уложит снаряд в дальний угол. Притом Адриано спокойно справляется как на позиции правого вингера, так и в роли плеймейкера, заполняя зону 14.

Ну и на десерт. Коллега Сергей Титов по пунктам разобрал недавнюю стычку «Спартака» и «Зенита» и порекомендовал отправить один скриншот из матча в федерацию футбола Италии как наглядный пример фэйла Роберто Манчини.

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Но в нашем материале важен даже не огромный разрыв между линиями «Зенита», а человек, который между ними открывается. После паса прибавившего в качестве передач Комбарова Адриано получит мяч и развернёт полномасштабное наступление. Что было дальше вы, наверное, помните.

Ну и немного цифр, чтобы понять, что Адриано крут не только по визуальному ощущению. Луис – лучший после Промеса по участию в голевых атаках – 8 голов, пять голевых передач, 2 предголевые передачи. Он принял участие почти в 50% голов своей команды в сезоне.

Луис – не лучший по отрезанию соперников, но зато на 18-м месте в лиге по приёмы мяча. При этом Адриано успевает отрабатывать в обороне. Болельщики «Спартака», которые смотря большинство игр команды в сезоне, не дадут соврать – уже несметное количество раз бразилец страховал Ещенко и выносил мяч из своей штрафной. В общем, Адриано – тот игрок, который вносит разнообразие в игру команды впереди, не жадничает, отрабатывает в обороне и при это регулярно забивает. Для 30-летнего бразильца, которые после 28 частенько переключаются с футбола на что-то более интересное, это просто нонсенс.

ЦСКА провёл сильный матч на «Олд Траффорд», «Спартак» опозорился на «Энфилде». Только вот Луис Адриано в этом виноват меньше всех из тех, кто был на поле. Ну а обороне «армейцев» рано расслабляться – уже завтра ей придётся не легче, чем в борьбе с Лукаку и Погба. В этом «Спартаке» закрыть одного Промеса уже недостаточно.