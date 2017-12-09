Криштиану, ты высокомерен. И уж точно не лучший футболист в истории

Дайте ему хоть десять «Золотых мячей», он все равно будет на шаг позади Месси.

Последние 10 дней я провел в компании бразильских журналистов. Разговаривали много о чем, но один вопрос мне давно не давал покоя: кто в сборной Бразилии лучший игрок после Неймара?

Коллеги пришли к одному и тому же выводу: либо Жезус, либо Коутиньо. При этом нападающий «Сити» – мощнее в плане медийной составляющей. О нем говорят практически столько же, сколько о Неймаре. А Коутиньо – сильнее по своим футбольным способностям. И тут я понял, насколько деформировался наш мир. Вопрос ведь в том, кто лучше играет, а не кто больше на слуху.

Такое нынче время. Кто громче кричит, тот и прав. Вон с допингом то же самое. В России громко заявляют о невиновности наших спортсменов – и у нас все в этом убеждены. В остальном мире настаивают на обратном и также безапелляционно в это верят. Отсюда вывод: создай нужный шум – получишь результат. Главное громко повторять: «я – молодец».

Именно такая нескромная риторика у Роналду. Португалец самопровозгласил себя лучшим футболистом всех времен. Вот прям дословно сказал: «Я лучший игрок в истории». Славно, правда?

Роналду: я – лучший футболист в истории мирового футбола

На этом фоне показательно последнее интервью Месси. Аргентинец заявил, что в случае неудачи на ЧМ-2018 ему и его команде нужно исчезнуть из сборной, чтобы у молодых было больше возможностей для роста. У Роналду словно написано на лице: Я! Я! Я! А еще недовольное лицо, если ему не дали пас. Хотя играют преимущественно через него, а Марсело так и вовсе плохо видит других партнеров.

Месси: если дела сложатся плохо, то мы все должны исчезнуть из сборной Аргентины

Да, в этом году Роналду заслуженно получил «Золотой мяч». Он выиграл два основных турнира: чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Те самые два турнира, которые не смог взять Месси. Хотя самая фантастическая игра года (века?) была у Месси. Отыграться после 0:4 – это историческое событие. А что касается трофеев Роналду, то в них заслуга далеко не только Криштиану. А вот решающий матч для сборной Аргентины вытащил именно Месси.

Сейчас говорят, что лучшими футболистами планеты были Пеле и Марадона, но вроде Пеле – номер один. Через 30 лет так же будут скучать по Месси с Роналду. Но на этот раз номером один будут называть уже аргентинца. Понимаю, что поклонники «Реала» мысленно сожгли меня и подбирают едкие слова для комментариев, но весь смысл футбола в командной игре. С этим никто не может спорить. А раз так, то Роналду-машина в историю войдет немного позади Месси-космонавта. Хоть в чем-то старик Блаттер был прав.

Блаттер: Роналду нельзя сравнивать с Месси. Лионель лучше

Здорово, что у Роналду есть свои фишки вроде стойки перед штрафным ударом, но эта концентрация внимания на себе имеет мало отношения к футболу. Как и симуляции, которых у португальца явно больше (хотя если сравнивать «Реал» и «Барселону», то расклад уже будет противоположным).

Такой же наигранной была радость Роналду, когда он в 2014-м с пенальти сделал счет 4:1. Шла 120-я минута матча с «Атлетико» и гол уже ничего не решал. Но Роналду снимал фильм о себе и по сюжету должен был дико радоваться. Чтоб все помнили, что гол забил не кто-то, а Роналду! А знаете, что самое забавное? Роналду делал фильм о себе (само собой, картина называется «Роналду»), но часть фильма посвящена… Месси. Криштиану не любит сравнения, считает противостояние с аргентинцем надуманным, но фильм строится именно на том, кто из них круче.

Обоим уже за 30 лет. У Месси этот юбилей случился в прошедшем июне. Роналду в феврале стукнет аж 33! Похоже, что 2018 год станет последним, когда вопрос ставится так: Месси или Роналду? При наличии пяти «Золотых мячей» у каждого нас ждет фантастическая развязка. И ключевую роль сыграет ЧМ-2018. Россия станет местом заключительного эпизода священной битвы между самым раскрученным и лучшим игроком. Если у нас на матчах Португалии или Аргентины будут пустые места, то футбол в нашей стране можно сразу закрывать.