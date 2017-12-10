Бердыев и «Рубин» сдвинулись с мёртвой точки

Конте считает, что «Челси» выбыл из чемпионской гонки, Роналду празднует 500-ю победу на клубном уровне. Об этом и другом – в обзоре дня.

«Реал» разгромил «Севилью», забив пять голов в первом тайме, у Роналду — дубль

В матче 15-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Севилью» и на стадионе «Сантьяго Бернабеу» одержал разгромную победу — 5:0.

Мадридская команда быстро открыла счёт — уже на 3-й минуте отличился Хосе Игнасио Начо. На 23-й минуте голом отметился Криштиану Роналду. На 31-й минуте португалец оформил дубль, реализовав пенальти. На 38-й минуте Тони Кроос забил четвёртый мяч «сливочных», а в конце первого тайма первый гол за «Реал» забил Ашраф Хакими.

Роналду достиг отметки в 500 побед на клубном уровне

В матче 15-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Севилью» и одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Нападающий мадридской команды Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, оформил дубль и был заменён на 76-й минуте.

32-летний португалец сегодня достиг отметки в 500 побед в клубном футболе, сообщает B/R Football. Роналду 301 раз побеждал с «Реалом», 186 раз – с «Манчестер Юнайтед» и 13 – со «Спортингом».



Напомним, на этой неделе Роналду выиграл «Золотой мяч» в пятый раз в карьере (ранее этой награды он удостаивался в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах).

Конте: при 4 поражениях в 16 матчах для «Челси» гонка за титул и не начиналась

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после поражения от «Вест Хэм Юнайтед» (0:1) в матче 16-го тура АПЛ заявил, что лондонская команда фактически потеряла шансы побороться за победу в чемпионате. «Челси» (32 очка) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 баллов. При этом «горожане» провели на один матч меньше.

«Говорить о шансах в чемпионате после поражения несколько странно, особенно если это уже четвёртое поражение после всего 16 матчей. В такой ситуации невозможно говорить об участии в борьбе за победу в АПЛ, поскольку по собственному опыту знаю, что в первой половине сезона можно потерпеть не более одного-двух поражений.

При 4 проигрышах после 16 туров для нас чемпионская гонка фактически даже не начиналась. Мы начали сезон с домашнего поражения от «Бёрнли». Затем проиграли «Манчестер Сити», но это можно объяснить. Однако после этого последовали поражения от «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма», которые находятся в самом низу таблицы. Теряя очки в таких матчах, говорить о чемпионстве не приходится», — цитирует Конте сайт «Челси».

«Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск», прервав шестиматчевую серию без побед в РФПЛ

В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» в Казани одержал победу над «СКА-Хабаровск» — 3:1.

«Рубин» вышел вперёд на 25-й минуте — первый гол за клуб после возвращения забил Сердар Азмун. За пять минут до конца первого тайма Максим Канунников удвоил преимущество хозяев. В начале второго тайма Магомед Оздоев забил третий гол казанской команды. Разгрома «СКА-Хабаровск» сумел избежать — на 74-й минуте отличился Александр Максименко.

«Рубин» сумел прервать шестиматчевую серию без побед в РФПЛ, а «СКА-Хабаровск» потерпел шестое кряду поражение.

В таблице чемпионата России «Рубин» (23 очка) располагается на 10-м месте, «СКА-Хабаровск» (12) занимает последнюю строчку.

«Динамо» обыграло «Анжи» благодаря голам Ташаева и Луценко

В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» оказалось сильнее «Анжи». Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 2:0 в пользу бело-голубых.

Хозяева поля сумели быстро открыть счёт — на 8-й минуте мяч в ворота махачкалинской команды отправил Александр Ташаев.

Окончательный результат бело-голубые установили на 60-й минуте, когда точным ударом отметился Евгений Луценко.

В таблице РФПЛ одержавшее вторую победу подряд «Динамо» (22 очка) поднялось на 10-е место. «Анжи» (19 очков) располагается на предпоследней, 15-й строчке.

«Халл» одержал волевую победу в первом матче после ухода Слуцкого

«Халл Сити» в первом матче после ухода главного тренера Леонида Слуцкого одержал победу над «Брентфордом» в 21-м туре Чемпионшипа. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 47-й минуте хавбек «Халла» Дэвид Мейлер забил в свои ворота, однако довольно быстро Камил Гросицки сравнял счёт, а затем Себастьян Ларссон и Джексон Ирвайн забили второй и третий голы «тигров». В концовке защитник «Брентфорда» Джон Иган отыграл один мяч, но уйти от поражения гости не смогли.

«Халл» прервал серию из семи матчей без побед и, набрав 22 очка, поднялся на 18-е место в таблице Чемпионшипа. «Брентфорд» (27) — 13-й.

Дортмундская «Боруссия» решила отправить Боша в отставку

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош покинет пост в ближайшее время. Клуб решил прервать сотрудничество со специалистом, утверждает Bild. Официально об отставке Боша будет объявлено завтра, 10 декабря.

Накануне дортмундская «Боруссия» довела серию без побед в Бундеслиге до восьми матчей, проиграв на своём поле «Вердеру» (1:2).

После 15 туров дортмундская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 22 очка. 54-летний Бош возглавил клуб минувшим летом.