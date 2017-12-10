«Вечный» Николаев. Что надо знать о судье дерби

«Старичок», спартаковец

Алексей Николаев родился 1 августа 1971 года в Москве. На сегодняшний день 46-летний арбитр – самый возрастной среди коллег в Премьер-Лиге. Он почти на полтора года старше петербуржца Владислава Безбородова. Кажется, что Николаев работает на матчах чемпионата России уже целую вечность, но если быть точным, то он судит в элите с начала 2000-х. Матч «Спартак» – ЦСКА станет для Алексея 225-м в РФПЛ, это повторение рекорда Юрия Баскакова.

Известно, что в карьере Николаева-игрока был московский «Спартак». Он выступал за команду красно-белых по футзалу на позиции защитника. Правда, всего пару лет. Вообще, в этом виде спорта Алексей дорос до сборной России, сыграл на чемпионате мира. По словам самого Николаева, у него никогда не возникало желания судить матчи по футзалу или мини-футболу.

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Николаев и дерби

В последние годы Николаев регулярно судит самое громкое столичное дерби. В шести из семи сезонов, начиная с 2010 года, Алексей получал назначение на матчи красно-белых с красно-синими в одном из кругов.

Исключением стал только сезон-2012/13. Всего же в послужном списке Николаева участие в семи битвах «Спартака» с ЦСКА. Спартаковцы побеждали трижды, «армейцы» – четыре раза. Ничьих до сих пор не было.

Впервые Николаев отработал на игре ЦСКА – «Спартак» в ноябре 2008-го. Красно-белые победили благодаря единственному голу Никиты Баженова, а герой нашего материала удалил на 84-й минуте Юрия Жиркова. «Армеец» слишком агрессивно спорил с боковым арбитром Антоном Аверьяновым по поводу назначения углового, после чего, получив «горчичник» от Николаева, «наехал» и на него. В результате заслужил красную карточку. Интересно, что Николаев и Аверьянов после этого некоторое время не работали вместе, поскольку на разборе эпизода жёстко высказали друг другу претензии.

В ноябре 2010-го москвич зафиксировал победу ЦСКА над «Спартаком» – 3:1. То дерби поначалу складывалось в пользу красно-белых. На 17-й минуте Ибсон открыл счёт, а в начале второго тайма Николаев удалил «армейца» Дэйвидаса Шембераса. Литовец сперва совершил грубый фол, а потом перестарался с давлением на рефери, как и Жирков двумя годами ранее. Тем не менее вдесятером красно-синие перевернули игру. Голы Кейсуке Хонды, Сейду Думбия и Вагнера Лав обеспечили им победу. А Николаев удалил в концовке спартаковца Николаса Пареху за слишком жёсткое нарушение правил.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В апреле 2012-го ЦСКА переиграл «Спартак» со счётом 2:1. Строгий арбитр опять вынужден был прибегнуть к максимальному наказанию. Спартаковец Дмитрий Комбаров покинул поле на 81-й минуте, заработал два «горчичника» за фолы на «армейцах». Красно-белые уступали, и вдесятером не сумели повторить невероятный камбек, который удался принципиальному сопернику.

Зато в своих следующих дерби между «Спартаком» и ЦСКА Николаев обходился без красных карточек. В сентябре 2013-го спартаковцы разгромили «армейцев» – 3:0. В мае 2015-го крупно выиграл уже ЦСКА – 4:0. В марте 2016-го ЦСКА при судействе Николаева добился минимальной победы – 1:0. Наконец, в октябре того же года команда Массимо Карреры переиграла команду Леонида Слуцкого со счётом 3:1.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Николаев – руководитель

Октябрьское дерби Николаев обслуживал в качестве… руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. Уникальный случай! Его назначили исполняющим обязанности после увольнения с этой должности Валентина Иванова. Естественно, не обошлось без шуток, что он сам себя поставил на матч «Спартак» – ЦСКА. В то же время сообщалось о создании специальной комиссии, которая занималась выбором судей на матчи. В неё входили Станислав Сухина, Сергей Куликов и Леонид Калошин.

Кстати, «армейцы» после поражения год назад остались недовольны работой Алексея. С их точки зрения, Николаев снова должен был наказывать Дмитрия Комбарова. Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал тогда судью в интервью для «Чемпионата»:

— Неприятный осадок оставила работа судей, – подчеркнул Газзаев. – Человек, который в данный момент исполняет обязанности руководителя российского судейского корпуса, допустил вместе со своей бригадой серьёзную ошибку. В моменте, когда мяч попал в руку стоящему в своей штрафной Дмитрию Комбарову, арбитр не указал на «точку». Учитывая, что счёт был ещё 1:0, этот момент вполне можно считать одним из решающих. Ведь ЦСКА мог сравнять счёт и догнать соперника, а игра – пройти по совершенно другому сценарию. Не понимаю людей, которые оправдывают Николаева тем, что он находился далеко от эпизода. Но ведь совсем рядом был его помощник, линейный судья, который наверняка всё видел.

С пенальти в дерби Алексей не хочет рисковать. Видимо, руководствуется принципом «не навреди». Может, приберёг одиннадцатиметровый к ближайшему дерби?

Николаев и Кубок России

Николаев на протяжении всей своей карьеры мечтал о назначении на финал Кубка России. Случилось долгожданное событие только в мае 2017 года. Несмотря на столичную прописку арбитра, ему доверили обслуживать матч «Локомотив» – «Урал». Алексей ничего не испортил, хотя концовка игры получилась очень сложной для судейской бригады. Финал завершился массовой дракой «железнодорожников» и уральцев, после которой были удалены с поля сразу четырех игроков – Ари, Джефферсон Фарфан, Артем Фидлер и Эдгар Манучарян. Николаев так прокомментировал историю с дракой: «Там могло и мне вскользь прилететь. Смотришь повтор – становится страшновато. В моей практике это впервые произошло».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Николаев и отношение к видеоповторам

Николаев в роли и.о. руководителя департамента судейства и инспектирования РФС поделился мнением по поводу введения видеоповторов в футболе.

— Лично я считаю, что в процедуре видеоповторов в футболе должно быть прописано количество разрешённых просмотров за матч, – признался московский арбитр. – И кто будет смотреть телевизор. Один тот же кадр на трёх разных камерах может смотреться по-разному. Случаются такие моменты, когда и на повторе не понятно, было нарушение или нет.

Николаев и критика

Судей много критикуют. Москвичу, естественно, тоже периодически доставалось от футболистов, тренеров и СМИ. Самый оригинальный комментарий работе Николаева, дал, пожалуй, в 2013 году защитник «Амкара» Алексей Попов. После матча пермяков с «Рубином» Попов написал в своём «твиттере»: «Интересно, что теперь скажет судья? Выбивают от ворот, он поднимает вне игры! Вот это уровень! Арбитра в том моменте более важные вещи беспокоили — тарифы ЖКХ, индексация пенсий… Вот и не уследил».