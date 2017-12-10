Вернблум в атаке – лучшее тактическое решение сезона

Шведская предыстория
Штаб Виктора Гончаренко – второй, кто видит Вернблума нападающим. В 2007-м Понтуса подвинул в атаку двойной тренерский штаб «Гётеборга», Йонас Ольссон и Стефан Рен (в Швеции тогда была модной работа двух коучей на равных правах), причём тогда Вернблум тоже не ждал смены позиции. Он выходил нападающим в городской команде, ещё до «Гётеборга», ближе к профессиональному футболу передвинулся в середину поля, но Ольссон и Рен вернули его обратно. За полтора года Вернблум сыграл 30 матчей на острие и забил 11 мячей – сильный результат для непрофильного форварда.
Причин такого решения, по словам тренеров, было три. Главная: «Гётеборг» готовил трансфер лучшего форварда команды, Маркуса Берга, в Нидерланды, и ему нужна была адекватная замена (хотя Вернблум и Берг успели сыграть два матча вместе). Вторая: Понтус здорово цеплялся за мяч и обладал сильной колотушкой. Третья: Вернблум уже тогда ненавидел проигрывать. Вот цитата из его интервью в 2007-м: «Я ненавижу проигрывать. Самое плохое – увидеть радость победы надо мной. Мне трудно это переварить. И в футбол, и в карты я играю серьёзно». Тогда Вернблум был настолько уверен в себе, что единственный в «Гётеборге» отказался от услуг командного психолога, которого привели в клуб Ольссон и Рен.
Сам Вернблум тогда восхищался атакой мадридского «Реала». «Я много смотрю на Рауля – говорил Вернблум, когда играл в атаке. – Он настоящий лидер, постоянно работает на команду. Мне нравится ван Нистелрой, он невероятен в штрафной». Среди шведских нападающих Вернблума восхищал не Златан, а Йохан Элмандер – мощной работой на команду. Судя по опыту Понтуса в атаке ЦСКА, из ролевых типов он ближе именно к Элмандеру.
Ещё одним тренером, который видел Вернблума в атаке, был Эрик Хамрен. В 2012-м, перед чемпионатом Европы, он всерьёз задумал перевести Понтуса на острие, на что Вернблум даже огрызался: «Прошло несколько лет с тех пор, как я играл в атаке, так использовать меня неоптимально. Это было давно». Потом был Леонид Слуцкий, но у него Вернблум был лишь дополнительной опцией в атаке, тараном под навесы при неудобном счёте. Полноценным нападающим Вернблум стал впервые после «Гётеборга».
Опыт Гончаренко
До ЦСКА Виктор Гончаренко оказал похожее влияние на карьеру Лоренсо Мельгарехо. Как и Вернблум, Мельгарехо играл в нападении ещё до Премьер-Лиги (в португальском «Пасуш де Феррейра»), но в «Бенфике» передвинулся на левый край защиты. Гончаренко очень подробно объяснял, почему вернул Мельгарехо в атаку: «На тренировках «Кубани» мне бросилось в глаза, что он любит быть в атаке, умеет забивать голы. Потом я просмотрел много нарезок с его участием в составе «Пасуш де Феррейра». Там он ярко действовал в атаке, и у меня отпали все сомнения — это атакующий игрок. Он разносторонний. Для нападающего его игра головой — на очень высоком уровне. Если мяч у него под левой ногой, то исполнение будет. Считаю, что он в большей степени атакующий игрок». В нападении «Кубани» Мельгарехо сыграл 6 матчей, забил трижды, а его качества развил спустя год Сергей Ташуев.
С Вернблумом другая история. В фильме «Игра разума. Как делается футбол» Виктор Гончаренко рассказывал о части своей тактической философии – выигрывать борьбу за мяч не обязательно, важно её навязывать и грамотно работать на подборе. Сильвестр Игбун, главный игрок атаки
«Уфы», идеально отвечал требованиям Гончаренко. Вернблум правильно делает ту же работу. Он побеждает в единоборствах реже, чем в опорной зоне (результат за четыре матча РФПЛ – 39,2% выигранных), но навязывает борьбу, а Витиньо и Дзагоев грамотно забегают под подбор или включение вторым темпом.
После матча с «Локомотивом» Виктор Гончаренко сказал, что нападающим ЦСКА – прямая отсылка к Фёдору Чалову и Арону Оланаре – нужно поучиться у Вернблума стремлению бороться за мяч. Вот ещё одно доказательство тезиса, что постоянная борьба в атаке нужна Гончаренко. Оланаре лишь в 2-3 матчах сезона – с «Бенфикой», «Краснодаром» и, возможно, «Тосно» – оказывал нужное давление на защиту. Чалов засох со старта нового сезона. Матч в Манчестере показал, насколько ЦСКА тяжело без Вернблума: Чалов поцеплялся за мяч, но делал работу слабо и выдохся к началу второго тайма. Понтус же оказывает давление не только на защитников, но и на вратаря – в Черкизово швед удачно сыграл на нервах Антона Коченкова.
Стиль и игра Вернблума
С переводом Вернблума в атаку Виктор Гончаренко играет только по схеме 3-4-2-1, а Понтус своими качествами сделал переднюю тройку цельной. План действий при передачах вперёд прост – Вернблум навязывает в борьбу и цепляется за мяч, Дзагоев и Витиньо расставляются рядом. Перед штрафной ЦСКА разыгрывает мяч максимально быстро, в касание, и Вернблум не смотрится в такой игре чужим. Он не только делает грамотные скидки, но и сам круто открывается на пространстве. В Хабаровске Вернблум сделал три классных открывания – два из них стали голевыми, но третье даже показательнее. Понтус заметил, что самый центральный защитник СКА, Александр Димидко, дёрнулся в отбор, и сразу же рванул в свободный коридор.
После матча в Хабаровске Виктор Гончаренко как раз выделил правильные открывания Вернблума. Это не только про матч с самой расшатанной защитой Премьер-Лиги: в Казани, против «Рубина», Вернблум выбросился в прессинге на владевшего мячом соперника, спровоцировал неточный пас, а при разгоне контратаки сместился направо, в свободную зону, и очень правильно открылся – так, чтобы у защитника «Рубина» не было возможности перехватить мяч.
Под скидки партнёров Вернблум тоже грамотно подстраивается.
Вдобавок Вернблум, грамотно двигаясь на одной линии с защитниками, сам здорово создаёт свободные зоны для партнёров, утаскивая за собой соперников. Так часто было и в Черкизово, и в Хабаровске – открываясь в глубине, вне своей основной позиции, Вернблум создавал пространство для рвавших зоны Головина, Дзагоева и Витиньо. Защита «Спартака», конечно, сильнее хабаровской, но к такому движению Вернблума тренерский штаб красно-белых должен подготовиться.
Числа
Даже с учётом философии Виктора Гончаренко, где нападающий не должен обязательно выигрывать борьбу, Понтус Вернблум активно отрезает соперников на приёме передач из глубины. В Казани, против «Рубин», Вернблум был лучшим среди «армейцев» по приёму, а в статистике по 90-минутным отрезкам лишь четыре нападающих в РФПЛ чаще отрезают оппонентов, чем Вернблум – Дзюба, Смолов, Заболотный и Бухаров.
|Клуб
|Игрок
|Приём
|Приём/90min
|ЦСКА
|Понтус Вернблум
|252
|82,1
|«Зенит»
|Артём Дзюба
|1007
|114,7
|«Краснодар»
|Фёдор Смолов
|1222
|99,3
|«Тосно»
|Антон Заболотный
|1651
|87,9
|«Ростов»
|Александр Бухаров
|611
|84,1
Сильная черновая работа Вернблума тоже видна на числах. За четыре матча Премьер-Лиги он собрал 8 подборов и сделал 7 перехватов за центральной линией – больше, чем Луис Адриано. В борьбе Вернблум собрал на себе 11 фолов. При этом бьёт Понтус нечасто (2,5 удара за матч, 1,5 в створ ворот), но качественно (1,89 xG за четыре матча и 0,19 xG на один удар – то есть по логике «справедливости чисел» Вернблум должен забивать каждым пятым ударом).
Главное число Вернблума для ЦСКА – 5. Уже 5 мячей в шести матчах на острие атаки. Два СКА, по одному «Базелю», «Рубину» и «Тосно». «Спартаку» Вернблум готовит шестой гол.
В материале использованы данные InStat и паблика «Пыльный чердак».