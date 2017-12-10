Вернблум в атаке – лучшее тактическое решение сезона

Шведская предыстория

Штаб Виктора Гончаренко – второй, кто видит Вернблума нападающим. В 2007-м Понтуса подвинул в атаку двойной тренерский штаб «Гётеборга», Йонас Ольссон и Стефан Рен (в Швеции тогда была модной работа двух коучей на равных правах), причём тогда Вернблум тоже не ждал смены позиции. Он выходил нападающим в городской команде, ещё до «Гётеборга», ближе к профессиональному футболу передвинулся в середину поля, но Ольссон и Рен вернули его обратно. За полтора года Вернблум сыграл 30 матчей на острие и забил 11 мячей – сильный результат для непрофильного форварда.

Причин такого решения, по словам тренеров, было три. Главная: «Гётеборг» готовил трансфер лучшего форварда команды, Маркуса Берга, в Нидерланды, и ему нужна была адекватная замена (хотя Вернблум и Берг успели сыграть два матча вместе). Вторая: Понтус здорово цеплялся за мяч и обладал сильной колотушкой. Третья: Вернблум уже тогда ненавидел проигрывать. Вот цитата из его интервью в 2007-м: «Я ненавижу проигрывать. Самое плохое – увидеть радость победы надо мной. Мне трудно это переварить. И в футбол, и в карты я играю серьёзно». Тогда Вернблум был настолько уверен в себе, что единственный в «Гётеборге» отказался от услуг командного психолога, которого привели в клуб Ольссон и Рен.



Сам Вернблум тогда восхищался атакой мадридского «Реала». «Я много смотрю на Рауля – говорил Вернблум, когда играл в атаке. – Он настоящий лидер, постоянно работает на команду. Мне нравится ван Нистелрой, он невероятен в штрафной». Среди шведских нападающих Вернблума восхищал не Златан, а Йохан Элмандер – мощной работой на команду. Судя по опыту Понтуса в атаке ЦСКА, из ролевых типов он ближе именно к Элмандеру.



Ещё одним тренером, который видел Вернблума в атаке, был Эрик Хамрен. В 2012-м, перед чемпионатом Европы, он всерьёз задумал перевести Понтуса на острие, на что Вернблум даже огрызался: «Прошло несколько лет с тех пор, как я играл в атаке, так использовать меня неоптимально. Это было давно». Потом был Леонид Слуцкий, но у него Вернблум был лишь дополнительной опцией в атаке, тараном под навесы при неудобном счёте. Полноценным нападающим Вернблум стал впервые после «Гётеборга».

Опыт Гончаренко

До ЦСКА Виктор Гончаренко оказал похожее влияние на карьеру Лоренсо Мельгарехо. Как и Вернблум, Мельгарехо играл в нападении ещё до Премьер-Лиги (в португальском «Пасуш де Феррейра»), но в «Бенфике» передвинулся на левый край защиты. Гончаренко очень подробно объяснял, почему вернул Мельгарехо в атаку: «На тренировках «Кубани» мне бросилось в глаза, что он любит быть в атаке, умеет забивать голы. Потом я просмотрел много нарезок с его участием в составе «Пасуш де Феррейра». Там он ярко действовал в атаке, и у меня отпали все сомнения — это атакующий игрок. Он разносторонний. Для нападающего его игра головой — на очень высоком уровне. Если мяч у него под левой ногой, то исполнение будет. Считаю, что он в большей степени атакующий игрок». В нападении «Кубани» Мельгарехо сыграл 6 матчей, забил трижды, а его качества развил спустя год Сергей Ташуев.



С Вернблумом другая история. В фильме «Игра разума. Как делается футбол» Виктор Гончаренко рассказывал о части своей тактической философии – выигрывать борьбу за мяч не обязательно, важно её навязывать и грамотно работать на подборе. Сильвестр Игбун, главный игрок атаки



«Уфы», идеально отвечал требованиям Гончаренко. Вернблум правильно делает ту же работу. Он побеждает в единоборствах реже, чем в опорной зоне (результат за четыре матча РФПЛ – 39,2% выигранных), но навязывает борьбу, а Витиньо и Дзагоев грамотно забегают под подбор или включение вторым темпом.

После матча с «Локомотивом» Виктор Гончаренко сказал, что нападающим ЦСКА – прямая отсылка к Фёдору Чалову и Арону Оланаре – нужно поучиться у Вернблума стремлению бороться за мяч. Вот ещё одно доказательство тезиса, что постоянная борьба в атаке нужна Гончаренко. Оланаре лишь в 2-3 матчах сезона – с «Бенфикой», «Краснодаром» и, возможно, «Тосно» – оказывал нужное давление на защиту. Чалов засох со старта нового сезона. Матч в Манчестере показал, насколько ЦСКА тяжело без Вернблума: Чалов поцеплялся за мяч, но делал работу слабо и выдохся к началу второго тайма. Понтус же оказывает давление не только на защитников, но и на вратаря – в Черкизово швед удачно сыграл на нервах Антона Коченкова.

Стиль и игра Вернблума

С переводом Вернблума в атаку Виктор Гончаренко играет только по схеме 3-4-2-1, а Понтус своими качествами сделал переднюю тройку цельной. План действий при передачах вперёд прост – Вернблум навязывает в борьбу и цепляется за мяч, Дзагоев и Витиньо расставляются рядом. Перед штрафной ЦСКА разыгрывает мяч максимально быстро, в касание, и Вернблум не смотрится в такой игре чужим. Он не только делает грамотные скидки, но и сам круто открывается на пространстве. В Хабаровске Вернблум сделал три классных открывания – два из них стали голевыми, но третье даже показательнее. Понтус заметил, что самый центральный защитник СКА, Александр Димидко, дёрнулся в отбор, и сразу же рванул в свободный коридор.

После матча в Хабаровске Виктор Гончаренко как раз выделил правильные открывания Вернблума. Это не только про матч с самой расшатанной защитой Премьер-Лиги: в Казани, против «Рубина», Вернблум выбросился в прессинге на владевшего мячом соперника, спровоцировал неточный пас, а при разгоне контратаки сместился направо, в свободную зону, и очень правильно открылся – так, чтобы у защитника «Рубина» не было возможности перехватить мяч.

Под скидки партнёров Вернблум тоже грамотно подстраивается.

Вдобавок Вернблум, грамотно двигаясь на одной линии с защитниками, сам здорово создаёт свободные зоны для партнёров, утаскивая за собой соперников. Так часто было и в Черкизово, и в Хабаровске – открываясь в глубине, вне своей основной позиции, Вернблум создавал пространство для рвавших зоны Головина, Дзагоева и Витиньо. Защита «Спартака», конечно, сильнее хабаровской, но к такому движению Вернблума тренерский штаб красно-белых должен подготовиться.

Числа

Даже с учётом философии Виктора Гончаренко, где нападающий не должен обязательно выигрывать борьбу, Понтус Вернблум активно отрезает соперников на приёме передач из глубины. В Казани, против «Рубин», Вернблум был лучшим среди «армейцев» по приёму, а в статистике по 90-минутным отрезкам лишь четыре нападающих в РФПЛ чаще отрезают оппонентов, чем Вернблум – Дзюба, Смолов, Заболотный и Бухаров.

Клуб Игрок Приём Приём/90min ЦСКА Понтус Вернблум 252 82,1 «Зенит» Артём Дзюба 1007 114,7 «Краснодар» Фёдор Смолов 1222 99,3 «Тосно» Антон Заболотный 1651 87,9 «Ростов» Александр Бухаров 611 84,1

Сильная черновая работа Вернблума тоже видна на числах. За четыре матча Премьер-Лиги он собрал 8 подборов и сделал 7 перехватов за центральной линией – больше, чем Луис Адриано. В борьбе Вернблум собрал на себе 11 фолов. При этом бьёт Понтус нечасто (2,5 удара за матч, 1,5 в створ ворот), но качественно (1,89 xG за четыре матча и 0,19 xG на один удар – то есть по логике «справедливости чисел» Вернблум должен забивать каждым пятым ударом).



Главное число Вернблума для ЦСКА – 5. Уже 5 мячей в шести матчах на острие атаки. Два СКА, по одному «Базелю», «Рубину» и «Тосно». «Спартаку» Вернблум готовит шестой гол.

В материале использованы данные InStat и паблика «Пыльный чердак».