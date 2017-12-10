Всё, что нужно знать о главном дерби страны «Спартак» — ЦСКА

Кто не сыграет

К последнему матчу года оба соперника подошли не в оптимальном состоянии. «Спартаку» в дерби точно не поможет сломавший ребро Дмитрий Комбаров и пропустивший уже четверть сезона Джано Ананидзе. И если без грузинского плеймейкера спартаковцы играют уже давно, то потеря левого защитника стала для Массимо Карреры большой проблемой.

В матчах с тульским «Арсеналом» и «Ливерпулем» Комбарова заменял левоногий центрбек Георгий Джикия, игравший латераля ещё в «Амкаре». В Туле защитник сборной сыграл надёжно, а в Англии «привёз» первый гол уже на 4-й минуте, а спустя час игры получил мышечную травму — вроде как несерьёзную. Если Джикия всё же пропустит дерби, Каррера, скорее всего, будет использовать на флангах обороны Зобнина и Ещенко.



У ЦСКА с травмами такие же проблемы: выбыли два футболиста основы и один запасной игрок. Слева в обороне вместо Георгия Щенникова выйдет Кирилл Набабкин, который на удивление качественно сыграл на «Олд Траффорд». Место Алексея Березуцкого в центре обороны займёт Сергей Игнашевич, а на скамейке будет отсутствовать Георги Миланов. Зато бомбардир-опорник Вернблум и полузащитник Натхо, дисквалифицированные перед последним туром Лиги чемпионов, получили паузу в восемь дней без матчей и готовы к дерби лучше остальных.

Кто сыграет (возможно, в последний раз)

По решению составителей календаря оба дерби сезона-2017/18 будут сыграны в этом году. Первое дерби — ещё летом, второе — в последнем туре уходящего 2017-го. Причём оно может стать последним сразу для нескольких лидеров обеих команд.



Квинси Промес за три с половиной сезона смог стать абсолютно лучшим легионером в истории «Спартака». Однако в важных матчах голландец часто теряется и не показывает свою лучшую игру. В кошмарном матче на «Энфилде» Промес сыграл никак и логично был заменён за 15 минут до конца игры. Теперь ему предстоит новое испытание — забить самому принципиальному сопернику своей команды.



Против ЦСКА Квинси Промес сыграет в восьмой раз, но в семи матчах до этого ему не удавалось пробить Акинфеева. Скорее всего, в следующем сезоне голландец покинет «Спартака» — если это не случится уже зимой, то почти наверняка летом. Свой шанс перейти в «Ливерпуль» звёздный спартаковец упустил ещё год назад, но в следующее трансферное окно за ним наверняка выстроится очередь из европейских покупателей.

Комплекс ЦСКА. Забьёт ли наконец Промес Акинфееву? Удобные и неудобные соперники лучшего бомбардира «Спартака».

Похожая история связана с «армейцем» Александром Головиным. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказывал «Чемпионату», что несколько английских клубов претендовали на полузащитника ещё летом. Вчера известный европейский агент Шандор Варга подтвердил, что менеджер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер интересовался мнением Черчесова о Головине. Похоже, что после чемпионата мира удержать своего лидера руководителям ЦСКА будет очень сложно.

«Венгер интересовался мнением Черчесова о Головине» Как тренеры сборных России и Украины познакомились в Лондоне и ждать ли в ближайшее время трансферов в Европу Головина, Промеса и Смолова.

Для другого футболиста ЦСКА это дерби также может стать прощальным. Если 35-летние братья Березуцкие завершать карьеру наверняка не готовы, то 38-летний Сергей Игнашевич наверняка проводит свой последний сезон в футболе. Если такое решение лидер «армейской» обороны для себя принял уже сейчас, сегодня он сделает всё, чтобы последнее дерби в качестве игрока стало запоминающимся.

Кто судит

Работать на главном дерби страны будет опытный Алексей Николаев. В шести сезонах из семи, начиная с 2010 года, арбитр обязательно работал хотя бы на одной встрече ЦСКА и «Спартака». При его судействе трижды побеждали спартаковцы и четырежды — «армейцы». Больше фактов о фигуре, которая во многом будет определять ход сегодняшней игры, — в тексте «Чемпионата».

«Вечный» Николаев. Что надо знать о судье дерби Рассказываем о судье столичного дерби «Спартак» – ЦСКА Алексее Николаеве.

Интрига

В среду «Спартак» опозорился в «Ливерпуле» со счётом 0:7 и вылетел из Лиги чемпионов. После этого журналисту «Чемпионата» Дмитрию Егорову пришлось выполнять своё обещание и устроить забег в одних трусах вокруг «Открытия Арены» за день до того, как на нём пройдёт дерби.

Пацан сказал – пацан сделал. Егоров пробежал в трусах вокруг «Открытия» Журналист «Чемпионата» сдержал обещание.

Теперь спартаковским футболистам нужно извиняться перед болельщиками и обыгрывать ЦСКА в дерби, а самому Егорову — надеяться на эту победу, чтобы не замёрзнуть снова. Дело в том, что журналист пообещал: «Если «Спартак» проиграет ЦСКА, через год в это же время в этом же месте я снова устрою забег в трусах». Как думаете, побежит?

Что ещё прочитать перед дерби

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Вернблум в атаке – лучшее тактическое решение сезона Понтус Вернблум – главная угроза воротам «Спартака» в дерби. Дожили.

Марк Бессонов изучает игру лучшего футболиста «Спартака» прямо сейчас. Нет, это не Квинси Промес.

Лучший игрок РФПЛ на данный момент. Даже круче Промеса Ещё год назад все говорили, что его трансфер – провал. Сегодня без него невозможно представить «Спартак».

Лучшие перформансы в новейшей истории дерби — в подборке фотокорреспондентов «Чемпионата». Проголосуй за любимый перф!

Самые крутые перформансы фанатов в дерби «Спартак» — ЦСКА: выбери лучший Кабан с лошадиной головой или девушка с пивом? Решать вам.

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