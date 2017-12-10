Жозе vs Пеп. Каким было их противостояние пять лет назад

Диспозиция

«Барселона» в ореоле своего триумфа сезона 2010/11 продолжала влюблять в себя. Непревзойдённые отлаженные Гвардиолой поршни в лице Бускетса, Хави и Иньесты крутились в самых разных направлениях, увеличивая обороты машины тики-таки и позволяя Месси втапливать педаль газа в пол на пути к очередному «Золотому мячу». Летом Пеп провёл качественный апгрейд, вернув в Барселону Сеска Фабрегаса, выписав восходящего Алексиса из скромного «Удинезе» и выцепив из второй команды юного Тьяго Алькантару. «Барса» была волшебной, но золотая эра потихоньку уходила, и разглядеть её в зеркальца заднего вида становилось всё тяжелее.

Моуринью тем временем продолжал отлаживать свой болид, напоминавший ревущую страшную машину из «Безумного Макса» с зажигающим на пламенной электро-гитаре Роналду на крыше. Раскрывались Хедира и Озил, восхищал пластичностью Ди Мария, раздавал радиоуправляемые диагонали Хаби Алонсо. Всех этих людей объединяла общая цель – прервать гегемонию злейшего врага.



Сейчас градус накала противоборства Гвардиолы и Моуринью снизился. Даже несмотря на то, что они вновь работают в одном чемпионате и представляют команды-антагонисты. Но их битва уже не подаётся как противостояние добра со злом – по крайней мере потому, что в АПЛ хватает команд, которые могут столкнуть манчестерские машины в кювет. Манчестерское дерби – одно из главных блюд, но не вишенка на торте английского футбола.

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Тактика

Гвардиола осознавал, что времена менялись, и оставаться на вершине всё сложнее и сложнее. Он постепенно терял мотивацию и искал вдохновение в экспериментах. Так, в первом класико сезона 2011/12 он отошёл от классических 4-3-3 и сделал игру неординарным ходом – опустил Бускетса на одну линию с центральными защитниками, сдвинул Пуйоля правее, из Алвеса сделал полноценного вингера, доверил центр поля Хави и Сеску, а Иньесту, Санчеса и Месси отправил разрывать оборону «Реала» броуновским движением. Как итог – Бускетс освободился от прессинга Озила и разгонял атаки первым пасом. Моуринью, вновь решивший сыграть с «Барсой» в открытый футбол и задушить её прессом в центре поля, наслаждался игрой первые полчаса. А потом получивший много пространства Месси разорвал единственного опорника защитного плана Диарра и вместе с партнёрами сделал игру.

Ответное класико Жозе взял благодаря великолепной работе Хедиры и Пепе, сжёгших атакующий запал «Барселоны». Ну и уже привычному геройству Роналду впереди. Эксперименты Гвардиолы зашли слишком далеко – Адриано не мог заменить Абидаля, а Тельо с Тьяго были не готовы к борьбе такого уровня. Как итог – поражение, которое похоронило последние надежды сине-гранатовых на чемпионство.



Пять лет спустя для Гвардиолы изменилось многое, но не поменялась суть – он получил полный карт-бланш по составу и играет с «Манчестер Сити» как с Кубиком Рубика – крутит схемы с 3-5-2 до 4-3-3 и постоянно находит что-то, чем поражает соперника. Признанием Пепа, что он ненавидит тики-таку, можно поверить – его «Сити» гораздо прямолинейнее той «Барселоны», но в той же манере разыгрывает мяч коротким пасом. Стиль Гвардиолы, его фирменная черта, всегда с ним.



Моуринью всё чаще практикует схему с тремя центральными защитниками и двумя нападающими. У него нет Роналду, под которого нужно выстраивать игру – есть набор из нескольких звёзд первой величины и трудяг, которые делают результат. Жозе, как и Пеп, меняет тактику, но остаётся верен себе.

Слова

«Что угодно, кроме серости и стагнации». Этим девизом Жозе руководствуется всю свою карьеру. Он взрывает медиапространство уколами в адрес соперников, яркими пассажами и даже критикой своих же игроков. В те времена, когда «Барселону» необходимо было выбить из седла, португалец молотил Гвардиолу и его игроков на пресс-конференциях, намекая на подсуживание и разжигая всё новые и новые скандалы. Это был один из методов ведения войны. Он называл «Барселону» «они», ни разу не назвал Гвардиолу по имени, критиковал их за симуляции и вечно подтрунивал. В итоге Жозе стал дементором Пепа и высосал из него жизнь. В конце сезона Гвардиола психанул и на год отошёл от футбола.



«Хосеп Гвардиола – фантастический футбольный тренер. Он одержал лишь одну победу в Лиге чемпионов, которой я бы стыдился. Он на пути к тому, чтобы одержать еще одну победу в этом турнире, которой я бы также стыдился».



«Вопрос, который вы мне задали о Пито… Пито Виланове, как зовут этого, которого я не знаю, как зовут».

"Я Жозе Моуринью, и я не меняюсь" Сегодня исполняется 51 год Жозе Моуринью. Вспоминаем самые известные цитаты главного острослова современного футбола.

Пеп просто больше философствовал и старался не обращать внимания на прессинг Жозе.



«Моя философия проста: нет мяча – нет паса, нет паса – нет контроля, нет контроля – нет футбола. Нельзя бежать быстрее, чем летит мяч».

«Проиграв финал, можно остаться лучшей командой в мире. Но только выиграв его, можно стать частью вечности».



Спустя годы мало что изменилось. Жозе пытается выбить оппонента из равновесия.



«У игроков «Манчестер Сити» хорошая динамика в атаке, они изобретательны. У них потрясающие футболисты и фантастический тренер. У них много хорошего. Но если вы спросите меня, что мне не нравится, я отвечу, что они очень легко теряют равновесие. Немного ветра — и они падают».



Пеп рассуждает о вечном и показательно хвалит Моуринью.



Мы с Жозе Моуринью – близнецы: одинаково хотим выигрывать трофеи. Но поверьте, победа над ним не является для меня чем-то особенным».

Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ Моуриньо делает своё дело.

Итог

Пять лет назад, во второй свой «испанский» сезон, Моуринью оставил «Барселону» позади, набрав 100 очков и выиграв чемпионат. Сегодня к чемпионству летит уже Гвардиола, и отрыв в 8 очков действительно колоссален. Если «Сити» сегодня победит в дерби, то вопрос о чемпионстве можно будет закрывать. Но главное даже не это. Пеп и Жозе могут сколько угодно маскировать взаимную неприязнь, но их тренерская дуэль остаётся самой принципиальной в Европе. Они уже зарядили револьверы и через несколько часов вновь подойдут к барьеру…