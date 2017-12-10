«Ребята доказали, что они – настоящие мужчины». Каррера – о дерби

Индульгенция за Ливерпуль. «Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг 7 главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года.

«Спартак» не проявлял сильные стороны, а играл по нашим»

Для Виктора Гончаренко ход игры оказался понятным – решающим для него стал первый гол.



– Пропущенный мяч во многом повлиял на ход матча. Первый гол влияет в таких матчах, тем более «Спартак» после гола получил преимущество. У него появилась возможность развивать быстрые контратаки, что он и делал.



– Ожидали ли вы эмоциональной ямы «Спартака» после 0:7?

– Нет. Если посмотреть на результаты «Спартака» и ЦСКА до дерби раньше, результаты не влияли на следующий матч.

– Устал ли ЦСКА после Манчестера? Показалось, что команде не хватало движения.

– Здесь дело скорее в другом. Все команды, не только мы – и «Спартак», и «Зенит» – испытываем проблемы в позиционных атаках. Часто соперник закрывается, как «Спартак» сегодня, и если ты раскрываешься, получаешь быстрые атаки сам. Сложно говорить о скорости наших атак, когда так закрывается соперник. В Лиге чемпионов мы пользуемся таким же приёмом. Нам надо учиться более разнообразно атаковать через фланги, но из-за обстоятельств у нас это не получилось. Щенников не мог сыграть из-за травмы.



– «Спартак» по ходу матча поменял три схемы. Насколько неожиданно это было для вас?

– Радует, что «Спартак» не проявлял свои сильные стороны, а играл по нашим. Когда мы перестраивались в 4 защитника, «Спартак» перестраивался сам, играл по счёту.

– Календарный год уже закончен. Можете подвести его итоги?

– Я люблю концентрироваться на более негативных результатах. Но считаю, что мы достаточно неплохо выступили в Лиге чемпионов, за исключением домашних матчей, качественно провели и чемпионат, не считая матчей с «Рубином» и «Ахматом», где мы дома проиграли. В сентябре-октябре у нас был небольшой спад, мы потеряли игру, но внутренними резервами смогли вернуть игру. Когда у тебя такой плотный график, потери очков неизбежны.



– Сегодня на концовку вышел Александр Макаров, хотя в запасе много молодых. Почему он?

– Нам надо было более разнообразно играть на флангах. Выпустили Макарова, но он растерялся и не помог нам, потому что много пропустил. Не стали играть с Чаловым и Вернблумом в паре, потому что мы уже использовали такой план и дивидендов не извлекли.

«В Ливерпуле был важный урок для нас»

Сигнал того, что «Спартак» выиграл – анекдоты и смешки Леонида Трахтенберга, пресс-атташе красно-белых. Пока Трахтенберг веселился, Массимо Каррера отвечал на неприятные вопросы про Ливерпуль: если команда могла забыть 0:7, то журналисты – точно нет.



– Было нелегко подготовить команду психологически. Такое поражение, как в Ливерпуле, могло остаться камнем на шее надолго. Но сегодня ребята доказали, что они настоящие мужчины, победив в сегодняшнем дерби.

– Фанаты вывесили сегодня баннер «Лучше урок в Ливерпуле, чем «экзамены» в ЦСКА».

– Думаю, в Ливерпуле был важный урок для нас. Нам доказали, что мы должны расти, чтобы противостоять таким командам на высоком уровне. Урок важен для понимания, что нужно делать и где улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль, думая сыграть какую-то другую игру, видимо, легкомысленно отнеслись к матчу. Но это часть роста тренера, команды и целого клуба.



– В жаргонном русском есть слово «отмазаться». Сегодня игроки отмазались за «Ливерпуль»?

– Нет, отмазки здесь ни при чём. В Ливерпуле мы ошиблись, но это не повлияло на нашу игру в чемпионате. В прошлом году мы проиграли предпоследний матч перед паузой 0:4 в Самаре, несмотря на преимущество по очкам. Всё это часть роста команды, это нужно для понимания своего уровня.



– Почему Мельгарехо передвинулся на левый фланг обороны? Наигрывалось ли это заранее?

– Я знал, что Мельгарехо может играть левого защитника, как в «Бенфике». И это решение было принято по ходу матча, потому что Зобнин нам был нужен в середине поля. Без него в центре нам было сложно.



– Зачем к вам тогда же подбегал Самедов?

– Самедов приходил спрашивать, нужно ли ему быть пятым защитником в линии при обороне. Нам нужно было перестроиться, играть по-другому, и несколько минут нужно было на понимание своих позиций.

– Зобнин сегодня сыграл на трёх позициях. Он уже ключевой игрок «Спартака»?

– Зобнин – важный игрок, он может выходить на разных позициях. Такой вариант очень подходит для тренера.



– «Спартак» закончит сезон не ниже третьего места…

– Мы сегодня выиграли и стали вторыми. Соперники ещё должны набрать свои очки.



– Какой итог первой части сезона можете подвести?

– После матча с «Анжи» мы хорошо показали себя в чемпионате, я доволен. В Лиге чемпионов, не учитывая матч с «Ливерпулем», мы выполнили свою цель – попасть в Лигу Европы. Думаю, мы хорошо сыграли в еврокубках, но если не считать последний матч.



– Джикия сегодня был в заявке, но не попал в основу. Он не мог помочь команде?

– Я взял Джикию на лавку только на случай последних минут. Предпочёл не рисковать им, чтобы не потерять его на месяц-два. В следующем году мы начинаем играть в середине февраля, так что нет большого смысла рисковать.