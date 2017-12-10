Федун: такие поражения, как от «Ливерпуля», смываются кровью и потом!

Леонид Федун – о тактических перестроениях «Спартака», Витиньо – о вреде дыма, а Таски – про большой нос Пашалича.

После одного из самых ярких матчей чемпионата в микст-зоне было не протолкнуться. Журналисты стояли в три ряда, чтобы пообщаться с игроками. Первым вышел владелец «Спартака» Леонид Федун.

Фото: «Чемпионат»

– Такие поражения, как от «Ливерпуля», смываются кровью и потом, – начал Федун. – Теперь нужно выиграть 4:0 у «Локомотива», тогда будем считать, что они прощены.

– ЦСКА сегодня был слаб?

– Может, вы смотрели не тот матч. «Армейцы» играли очень качественно.



– Если «Спартак» продолжит так выступать, то снова станет чемпионом?

– Не знаю, но сегодня была очень сильная игра. Особенно в защите. Обратите внимание, как тренер перестроил команду: Мельгарехо ушёл влево, а Зобнин – в центр. После этого ситуация выровнялась. Это говорит, что Каррера – топ-тренер всё-таки. Всем спасибо, и с Новым годом.

Следом появился Витиньо, который оказался единственным «армейцем» остановившимся в смешанной зоне для общения с журналистами.



– Главная причина поражения?

– Тут нет какой-то причины. Мы хорошо начали матч, но пропустили. Пришлось раскрыться, чтобы сравнять счёт. У соперника появились опасные контратаки.

– О чём говорил Гончаренко в перерыве?

– Просил нас выйти на второй тайм со свежей головой.

– Матч дважды останавливался из-за дыма. Это мешало?

– Такое никому не помогает. Дым – лишнее на стадионе. Он сбивал ритм игры. Это плохо и для болельщиков, и для игроков.

Активно обсуждалось, как на «Спартаке» скажется самое крупное поражение с 1924 года – 0:7 от «Ливерпуля».

Судя по словам капитана «Спартака», на сегодняшнюю игру действительно повлиял предыдущий матч.

– Выиграли, потому что хотели реабилитироваться за то поражение, – сказал Глушаков. – Хотели порадовать наших болельщиков, они не заслуживали тот результат. Так что всё по плану. После первого мяча немного отдали инициативу, действовали на контратаках во второй тайме.

– Улыбку трудно скрыть?

– Да. Мы победили сильного соперника.

– О чём так эмоционально говорили Пилипчук и Каррера?

– Пилипчук спрашивал о том, кого слева лучше поставить вместо Мельгарехо — меня или Зобнина. Я сказал, что мне всё равно, – выбирайте.

Самедова спросили про судейство. Полузащитник ответил не без иронии:



– Всё нормально, только в концовочке можно было удалить человека. Не из нашей команды.

– Отдельная установка по Вернблуму была?

– Он хорош в верховой игре, но наши защитники справились.

Одним из этих защитников был Таски, который продолжил мысль:

– Мы действовали очень компактно и использовали свои моменты. Наша команда сыграла умно. Сегодняшняя победа показала, что мы – большая команда, которая собралась после тяжёлого поражения.

– Нужно было удалять Вернблума за удар по лицу Пашаличу?

– Арбитр рассудил, что нет… Правда, теперь у Марио очень большой нос! Тот факт, что судья не удалил Вернблума, не повлиял на ход матча.

– Ваши планы на будущее?

– Еду в отпуск.

– А дальше?

– Думаю, в начале следующего года мы возобновим общение с руководством «Спартака». Уже обсуждали этот вопрос в начале сезона. У меня остаётся шесть месяцев контракта, и всё, что я могу сказать: я здесь счастлив.

– У вас есть предложения от других клубов?

– Спросите у моего агента. Даже я пока не звонил ему. Сделаю это в отпуске.