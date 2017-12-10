Всё кончено. «Сити» выиграл манкунианское дерби и убил интригу в АПЛ

Расклады

О том, что поле «Олд Траффорд» может оказаться под слоем снега, метеорологи предупреждали заранее. Стоял вопрос о том, чтобы перенести игру, но градус в медиапространстве, который готов был разорвать термометр зашкаливающей температурой, не оставлял других вариантов – дерби будет проведено при любой погоде. К тому же, бригада стадиона справилась на отлично — о том, что матч проходит зимой, напоминал только пар изо рта футболистов.

Как изменились Гвардиола и Моуринью со времён Испании Что поменялось в противостоянии самых непримиримых тренеров мирового футбола.

В АПЛ редко бывает так, что главный фаворит сезона определяется ещё до Boxing Day. В этот раз всё именно так – «Манчестер Сити» на 7 очков оторвался от главного конкурента, потому все понимали, что сегодня чемпионская гонка либо затухнет, либо наберёт новый оборот. У Жозе Моуринью даже в отсутствие Поля Погба и Эрика Байи был план, как сковать нереально подвижную полузащиту «Сити». Даже несмотря на то, что «горожане» ещё не проигрывали в этом сезоне АПЛ. Даже несмотря на то, что «Юнайтед» из шести последних матчей против оппонентов из Манчестера на своем поле смог выиграть только один раз. Несмотря ни на что, Моуринью готовил план, как сломать игру Гвардиолы. Благо, опыт у него по этой части колоссальный.

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Игра

«Когда игра в пас перестанет приносить результат, я уйду из футбола», — сказал Хосеп Гвардиола перед матчем. При всей его тренерской эволюции от своей идеи фикс он не отказывается — «Ман Сити» с первых минут прибрал мяч к ногам и стал опутывать парней в красном паутиной коротких передач. Но на все ходы Пепа у Жозе были свои противодействия. Сане и Стерлинг растягивали фланги — Янг и Валенсия держали зоны. Де Брёйне и Сильва оттягивались назад, чтобы разыгрывать мяч (в отсутствие Стоунза с этим были проблемы) — Лингард и Эррера приклеивались к ним и душили прессингом. Габриэл Жезус искал мяч на флангах и смещался в попытках нанести удар — Смоллинг и Рохо вдвоём перекрывали ему ворота.

У «Манчестер Сити» 20 побед в 22 матчах. Как Гвардиола это делает? Гол Стерлинга на 96-й минуте и 8 очков отрыва от второго места. Гвардиола опять попал в чемпионат одной команды.

«Юнайтед» спокойно играл в свою любимую игру андердога — сидел у своих ворот, пытался вывести Лукаку на свободную зону дальними передачами, а Лингард организовывался высокий прессинг у штрафной Де Хеа. Поэтому играет именно он, а не более тонкий, но не столь мобильный Генрих Мхитарян. Дальний удар Николаса Отаменди в первом тайме — показатель того, как «МЮ» связал ноги атакующей группе «горожан».

Кто бы мог подумать, что «Сити» возьмёт своё за счёт стандарта. Моуринью в каждой команде старается собрать гренадёров, которые снимали бы весь воздух, только вот вряд ли он мог себе представить, что здоровяк Лукаку скинет мяч в своей же штрафной прямо на ногу Давиду Сильве, которому нужно было бы уезжать в Сегунду, если бы он не сумел «расстрелять» ворота Де Хеа с трёх метров.

Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ Моуриньо делает своё дело.

Зато Моуринью, кажется, точно знал, что забросы на Лукаку рано или поздно принесут плоды. Под свисток на перерыв Фабиан Делф махнул мимо мяча, и уже Рашфорд показал, что с реализацией у него все в порядке.

После перерыва «Сити» окончательно прибрал инициативу, «Юнайтед» так же играл в свою игру. Но Лукаку мало того что не реализовывал стопроцентные моменты, так ещё и привёз второй гол. Ну а потом оставалось просто убить время, что парни Гвардиола с успехом и сделали.

Пепу ещё не скоро придётся уходить из футбола — игра в пас все ещё приносит результат.