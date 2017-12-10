Каррера умеет признавать ошибки. И держит голову «Спартака» холодной

Индульгенция за Ливерпуль. Качели «Спартака»: от 0:7 до 3:0 7 главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года.

После «Энфилда» было интересно, как «Спартак» отреагирует с двух точек зрения — тактической и психологической. Ключ к хорошему результату в дерби был в принятии собственных тренерских ошибок перед «Ливерпулем» и максимально позитивном ментальном выходе из убийственной игры. Массимо Каррера показал, что готов за пару дней справиться с обеими задачами.

В тактической части домашнего задания значились провальная фланговая игра в обороне и отказ от акцентированной игры по слабостям соперника в атаке. «Ливерпуль» порвал не готового играть на краю обороны Джикию и сбивающегося к центру Ещенко, и ошибка Карреры заключалась в том, что он беспечно отнёсся к видимым проблемам. Слева Промес не всегда (кхм, редко) отрабатывает в обороне, а справа Ещенко постоянно нуждается не просто в помощи, но и в утолщении оборонительной линии до четырёх с половиной человек за счёт правого полузащитника — это демонстрировали и менее сильные на флангах соперники. «Ливерпуль» сделал за счёт этого из «Спартака» отборный фарш.

Массимо Каррера и Денис Глушаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Леонид Федун после матча назвал Карреру топ-тренером за перестроение по ходу матча, но на самом деле если что и приближает итальянца и его штаб к лучшим в Европе, то это умение не просто признать свои ошибки (тренеры — очень упрямые люди), но и быстро принять меры. Зобнин вышел играть левого защитника, а после первого гола на эту позицию перешёл Лоренцо Мельгарехо, который должен был начинать в основе слева матч с «Ливерпулем», чтобы всё закончилось не так ужасно. Более того, подмога для Ещенко была найдена в лице Самедова, который исполнил классического баскетбольного ролевика с раздельными ярко выраженными функциями в обороне и в атаке. Сам Каррера после матча признал: Самедов подбегал к нему, чтобы уточнить, нужно ли опускаться пятым в линию обороны.

«Ребята доказали, что они настоящие мужчины». Каррера – о дерби Виктор Гончаренко отрицал влияние 0:7 на итог матча, а Массимо Каррера сказал, что команда правильно ответила на 0:7.

Самедов оказался и важнейшим звеном в работе над другой ошибкой — отказом от акцентированной игры по слабостям соперника (у «Ливерпуля» — центр обороны; нужно было залезать этим парням под кожу бердыевскими методами). Штаб Карреры наметил мишенью Кирилла Набабкина, который не слишком удачно подменяет Георгия Щенникова. В итоге Самедов и здесь играл чёткого ролевика — вместе с Ещенко и Мельгарехо в первые 20 минут они перегружали эту зону. Итог? «Спартак» забил первый мяч, создав подход именно с позиции Набабкина и при помощи перегруза зоны.

Итак, Каррера справился с тактической работой, но гораздо сложнее было не дать команде поплыть ментально после «Энфилда». И здесь итальянец вновь проявил себя, как топовый психолог: «Спартак» был не просто готов, но и максимально сконцентрирован. Ещё ни разу в сезоне действующий чемпион не был так хорош в ключевых единоборствах на обеих половинах поля, и здесь важно отметить такую деталь. За два последних месяца лучшими с позиции количества единоборств матчами для красно-белых были встречи с ЦСКА и «Зенитом» (и это при том, что сегодня «Спартак» сфолил всего шесть раз — личный рекорд сезона). В свою очередь, хуже, чем на «Энфилде», по этой статистике «Спартак» выступил за те же два месяца только в матчах с «Марибором» и «Амкаром» — все они завершились плохо. Закономерность очевидна: как только команда Карреры прёт в борьбу без страха — добивается лучшего результата.

Илья Кутепов, Леонид Трахтенберг и Массимо Каррера Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вывести игроков на поле без страха было нереально сложной работой — надеюсь, когда-нибудь Каррера расскажет, как именно он добился того, что его команда на третий день после лютого провала выглядела познавшей дзен. Второй гол, по факту закрывший игру, — подарок за это бесстрашие: Фернандо почувствовал запах крови задолго до того, как мяч оказался в сетке, и не думал дважды, идти на перехват или нет.



Массимо Каррера заслуживал критики в среду, но в воскресенье он и его штаб показали урок кризисного менеджмента.