«Опять двойка». ФИФА проверит российский футбол на допинг

В этот день в Москве прошло «русское класико», в котором «Спартак» разгромил ЦСКА. А ещё в Манчестере состоялось дерби. Обзор дня.

«Спартак» разгромил ЦСКА благодаря дублю Промеса и вышел на второе место в РФПЛ

В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал на своём поле ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В составе победителей дубль оформил голландский нападающий Квинси Промес, а ещё один гол забил Марио Пашалич. Таким образом, «Спартак» одержал пятую подряд победу в РФПЛ, а ЦСКА прервал свою серию из трёх побед.

До сегодняшнего дня «Спартак» последний раз громил ЦСКА 22 сентября 2013 года. Та встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.



«Спартак» набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Красно-белых до конца тура может опередить «Зенит» (36), у которого матч в запасе. ЦСКА (35) располагается на пятой строчке.

Индульгенция за Ливерпуль. Качели «Спартака»: от 0:7 до 3:0 7 главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года.

Федун: теперь надо обыграть «Локомотив» 4:0, тогда будем считать, что прощены

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.



«Всех с окончанием первых двух третей чемпионата. Я сегодня сказал, что такие поражения, как с Ливерпулем, смываются кровью и потом. Это в какой-то степени и удалось. Теперь надо обыграть „Локомотив“ 4:0, тогда будем считать, что они прощены.



Сегодня была очень качественная игра, особенно в защите. Наверное, вы обратили внимание, что тренер перестроил игру, когда Мельгарехо ушёл налево, а Зобнин — центр. Это говорит о том, что Каррера — топ тренер.



Спасибо, всех с Новым годом!", — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Федун: такие поражения, как от «Ливерпуля», смываются кровью и потом! Леонид Федун – о тактических перестроениях «Спартака», Витиньо – о вреде дыма, а Таски – про большой нос Пашалича.

«Краснодар» выиграл у «Амкара» и поднялся на третье место в РФПЛ

В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на стадионе «Звезда» в Перми обыграл местный «Амкар» — 3:1.



Гости вышли вперёд на 13-й минуте, когда точным ударом отметился Алексей Грицаенко. На 32-й минуте Иван Игнатьев закрепил преимущество «быков». В начале второго тайма Виктор Классон сделал счёт 3:0. Хозяева сумели избежать разгромного поражения — на 57-й минуте счёт размочил Фелицио Браун Форбс.

«Ростов» в первом матче после ухода Кучука победил «Уфу»

В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Уфу». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол «Ростов» забил на 22-й минуте — после подачи со стандартного положения Сверрир Ингассон выпрыгнул и головой отправил мяч в дальний угол ворот «Уфы».



Спорный эпизод произошёл на 66-й минуте — мяч после удара игрока «Уфы» оказался за линией ворот «Ростова», но арбитры этого не заметили.



«Ростов» сегодня проводил первый матч после увольнения Леонида Кучука. Командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко.

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и увеличил отрыв до 11 очков

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Дерби завершилось победой команды Хосепа Гвардиолы — 2:1.

«Сити» открыл счёт на 43-й минуте — отличился Давид Сильва. Тем не менее ещё до перерыва «МЮ» сумел отыграться — в компенсированное к первому тайму время Маркус Рашфорд счёт сравнял. Победный мяч «горожане» забили на 54-й минуте — автором решающего гола матча стал Николас Отаменди.



Благодаря этой победе лидирующий в таблице АПЛ «Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Манчестер Юнайтед» до 11 очков.



В 16 матчах текущего розыгрыше английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал 15 побед и в одном сыграл вничью. Победная серия составляет 14 матчей.

Всё кончено. «Сити» выиграл манкунианское дерби и убил интригу в АПЛ Если вы не выключили телевизор после московского дерби, то правильно сделали.

ФИФА с 2018 года начнёт перепроверку допинг-проб российских футболистов

ФИФА с начала следующего года начнёт перепроверку допинг-проб российских футболистов, которые подозреваются в допинговых нарушениях, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя пресс-службы международной организации. ФИФА проведёт анализ пробирок, чтобы установить возможность их незаконного вскрытия.



Ранее сообщалось, что ФИФА в ближайшее время получит от ВАДА новые сведения о допинге в российском футболе.



В июне этого года издание Daily Mail сообщало, что ФИФА заподозрила в употреблении допинга 34 российских футболиста, 23 из которых входили в заявку сборной на ЧМ-2014. В ноябре информатор ВАДА Григорий Родченков отмечал, что у него есть доказательства нарушений со стороны десятков российских футболистов.