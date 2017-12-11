Зобнин и Каррера – главные герои дерби. А вовсе не Промес

«Спартак» и ЦСКА вышли на дерби в составах, где сразу несколько футболистов заняли непривычные позиции, но такое их использование уже стало… чем-то привычным. Понтус Вернблум в атаке перестал быть сенсацией – забегая вперёд, в дерби до него очень редко доходил мяч. Кирилл Набабкин на левом краю защиты – вынужденная мера, Роман Зобнин на левом краю защиты – вроде как тоже заплатка из-за травм Комбарова, Тигиева и Джикии. Только Зобнин уже приучил, что может сыграть где угодно. Александр Самедов в центральной зоне тоже не удивил. Героем стартовых минут стал именно он.

Фото: spartak.com

Самедов помогает взломать фланг Набабкина

Александр Самедов постепенно превращается из правого полузащитника в центрального. Пожалуй, это самая очевидная смена амплуа последних лет в Премьер-Лиге – в «Локомотиве» Самедова превратили из машины по созданию навесов в человека, готового порвать зону забеганием через центр, а в сборной России Самедов выдал сильную пятнадцатиминутку в центральной зоне против Мексики. В «Спартаке» Каррера тоже поставил Самедова на первый матч инсайдом с активным смещением в центр, без привязки к флангу (тогда москвичи играли 4-2-2-2). Лучшие матчи за «Спартак» Александр сыграл в середине — это тоже знак.

При этом справа Самедов остаётся полезен, и такой универсализм Каррера очень ценит. Изначально Самедов вышел «десяткой», но на самом деле исполнил гибридную роль: когда мяч переходил к ЦСКА, он часто смещался вправо, накрывая Игнашевича и Набабкина при начале атаки ЦСКА. Высокий прессинг Самедова привёл к первому опасному моменту, выходу Луиса Адриано на ворота (Игнашевич попал в Самедова, делая длинную передачу, и не рассчитал отскок), а Набабкин отдал первый точный пас вперёд только на 21-й минуте, когда Самедов получил указание сесть глубже. Задумка сработала.

Однако ещё важнее, как Самедов помог организовать гол. Он сместился из центра ближе к флангу, к Мельгарехо, и создал ситуацию 2 vs 2. «Спартак» воспользовался тем, что Набабкин не вернулся в защиту, и разорвал медлительных Игнашевича с Натхо – хватило умной передачи Самедова и рывка Мельгарехо. Потом ещё один рывок, прострел, два удара, гол.

Как всегда, всю малину после гола соберёт вокруг себя Квинси Промес, и голландца назовут лучшим игроком тура за довольно средний матч, но важнее понимать, кто незаметно для основной массы исполнил более важную работу. У «Спартака» в дерби было сразу два таких игрока – Самедов и Зобнин.

До 25-й минуты центр «Спартака» был плох

Вы ждёте заливистых кисельных рек в адрес «Спартака» и Массимо Карреры, но в первые полчаса – даже 25 минут – в глаза бросался системный негатив. Центр поля красно-белых весь сезон свистит при атаках через свою зону, проигрывая позицию и открывая свободное пространство. Фернандо и Денис Глушаков играют без мяча так, что могут делить доходы с аптеками в дни матчей, и сбалансировать середину поля «Спартаку» помогал только лишний игрок – Самедов и Пашалич. Лучшие матчи и игровые отрезки в сезоне красно-белые провели при расстановке 4-3-3 без мяча, и это не совпадение.

Каррера осознал проблему и выпустил на помощь Александра Самедова, но наткнулся на новую проблему. В такой расстановке «Спартак» образует треугольник в центре, где два игрока – Самедов/Пашалич/Зобнин (кто на поле) и Глушаков/Фернандо (кто включается в эпизод) обеспечивают высокое давление, а один, вершина треугольника, страхует прессингующих. ЦСКА нечасто, но создавал проблемы конфигурации «Спартака» грамотным движением. Один инсайд вытягивал страхующего из зоны своим движением, второй – возникал в пустой зоне.

«Спартак» не только тяжело ищет варианты, чтобы перекусить игру соперника, но и слабо переходит из атаки в оборону. Красно-белые пытаются брать своё агрессивным прессингом, но качественные действия под давлением разбивают систему «Спартака» и обеспечивают разгон собственной атаки. Вот пример, когда на прессинг красно-белых, сваленный во фланговую зону, ЦСКА ответил качественным розыгрышем: Дзагоев под давлением в касание откатил мяч на Натхо, израильтянин отпасовал в касание в центр, и у Головина появился шанс рвануть на дриблинге через центральную зону. Помогите найти Фернандо и Глушакова.



За первые 25 минут ошибок Фернандо, Глушакова и Самедова в прессинге набралось неприлично много. Дзагоев и Витиньо качественно провоцировали «Спартак» на ошибки, но что делать потом – не знали: в первом тайме Алан четырежды за 2 минуты получал мяч после провалов «Спартака» в центре, но жутко затягивал с решением. Ошибки были разного свойства: недорабатывала первая линия прессинга (персонально Промес), оба центральных хавбека сваливались на левый край, один из хавбеков выключался движением ЦСКА. Вдобавок Фернандо и Глушаков сами были мармеладными в единоборствах – выиграли всего 3 из 9.

Это негатив, на котором нужно концентрироваться даже после 3:0 в дерби. Во-первых, проблема настолько давняя, что странно, как Массимо Каррера до сих пор не нашёл её полноценного решения. Во-вторых, сам Каррера признал, что центр «Спартака» до 25-й минуты не справлялся: «Без Зобнина в центре нам было сложно».

Смена позиций Мельгарехо и Зобнина — главное решение дерби

Роман Зобнин начинал матч левым защитником. Заменить Комбарова Зобнин мог разве что активной беговой работой – он нечасто подключался в атаку, получал передачи в основном от Ильи Кутепова в глубоких фланговых позициях, не обострял. Вдобавок Зобнин ожидаемо стал мишенью ЦСКА при длинных передачах: когда «армейскому» билд-апу не удавалось придумать начало атаки через пас низом, Сергей Игнашевич диагоналями грузил мяч на Марио Фернандеса. Только за первые 4 минуты Фернандес отрезал 28 соперников на приёме передач, а Зобнин проигрывал ему и борьбу (проиграл все 3 верховых единоборства), и позицию.

Мельгарехо засветился в голевой атаке и к моменту тактической перестановки был лучшим у «Спартака» по количеству отрезанных соперников на приёме (36), так что смена позиций была связана в первую очередь с Зобниным. Красно-белые перестроились на 4-3-3 с явным перекосом в сторону обороны: Зобнин стал левой частью основания треугольника в центре поля, Мельгарехо опустился на позицию левого защитника, а Самедов подвинулся выполнять двойную роль на правый край – часто он опускался в линию обороны пятым. В некоторых моментах отчётливо просматривалась расстановка 5-3-1-1, хотя понятно, что это всего лишь цифры.

Серия тактических ходов Карреры сработала целиком. Игру Мельгарехо головой Виктор Гончаренко оценил в «Кубани», он же оценил бы и ход действий парагвайца – Лоренсо выиграл всего 2 воздушных единоборства у Марио Фернандеса из 6, но на подборах всегда первыми успевали игроки «Спартака». Самедов съел Кирилла Набабкина. Не самое хитрое дело, но стратегически важное. Но Зобнин – чемпион по пользе для команды после смены позиции.

На 37-й минуте случились идеальные 20 секунд Зобнина: он правильно открылся, сам нарисовал для себя свободную зону, протащил мяч на рывке, выдал классный пас вразрез на Промеса, потом вернулся домой и сорвал контратаку ЦСКА. Тонкости в решениях Зобнина становится больше – время вспомнить, что в «Динамо» левого защитника/правого защитника/опорника Зобнина выпускали «десяткой». В дерби Роман стал лидером «Спартака» по удачным обводкам (6/7) и по Impect, количеству отрезанных передачами защитников (7). А его передачи вразрез на Квинси Промеса и Зе Луиша – лучшее из атак красно-белых, что не кончилось голом.

Аналогия с русским Йосуа Киммихом становится всё очевиднее.

3-4-2-1 в нынешнем виде — проблема ЦСКА

Тактический модуль 3-4-3, ставший популярным с осени прошлого года, считается панацеей от всех бед. Ну… это почти так. Стратегически важные полуфланги правильно заполняются и защитниками, и инсайдами, роль нападающего пластична и меняется под требования тренера, может варьироваться система прессинга. Но под схему 3-4-3 нужен хотя бы один полноценный разрушитель в центральной зоне. Понтус Вернблум подойдёт.

Жизнеспособных тактических вариантов достаточно. Чемпионский «Челси» добился успеха, варьируя оборонительную пару Канте – Матич и сбалансированную Канте – Фабрегас (b2b, выжигающий всё, и глубинный плеймейкер). В «Аталанте» Гасперини, сенсационно пробившейся в плей-офф Лиги Европы, связку составили два b2b оборонительного плана, Фройлер (больше мозгов) и Кесси (больше мышц). Вариант с двумя игроками, более нацеленными на атаку, может помочь в качестве продвижения мяча, но неизбежно приведёт к проблемам без мяча. Бундеслига, где возник бум на 3-4-3 с двумя атакующими игроками в центре, подтверждает: «Шальке» с парой Горецка – Майер даёт свободное пространство, когда не проходит прессинг, «Хоффенхайм» с суицидальными вариантами вроде Демирбай – Амири аналогично хлюпает при переходе из атаки в оборону.

У ЦСКА в схеме 3-4-2-1 похожая проблема. Она отчётливо проявилась и в Манчестере – Константин Кучаев дважды ошибся с выбором позиции, дважды оставил Поля Погба, и из таких кусочков игры родились гол и опасный момент у ворот «армейцев». К дерби вернулся Бибрас Натхо, но это тоже не улучшило игру без мяча.

Плоды выхода Бибраса Натхо в старте ожидаемы:

– он обеспечил ЦСКА сильную циркуляцию мяча, стал лидером по количеству сделанных передач (109), по Packing (108) и сделал 5 передач под удар;

– он включался в отбор, как плюшевый мишка: всего 1 удачная попытка из 4;

– он стал жертвой собственных слабых качеств – недостаточной жёсткости и ситуативной медлительности при владении мячом.

Второй гол «Спартака» показателен. Со скриншота не так заметно, на стадионе же это было отлично видно: принимая мяч за пару секунд до обреза, Бибрас Натхо поворачивал головой, выискивая вариант продолжения атаки, а потом повернул голову уже с мячом в ногах. Это выделяет умного, мозговитого игрока (британские учёные – это не мем – даже нашли корреляцию между точностью передач и количеством поворотов головы в АПЛ). Но при дыхании прессинга Натхо не всегда принимает простое решение – пас назад для удержания мяча – а продолжает думать. Это желание его и губит. Похожая проблема у Александра Головина, только он, получая мяч под прессингом, не ищет адресат паса, а старается уйти из-под давления на разворотах и резком дриблинге. Против «Спартака» он несколько раз уходил от прессинга Глушакова и Фернандо, как юла, но потом передерживал мяч и не извлекал из ситуации ничего.

Ну и ещё один важный момент. Прессинг «Спартака» часто проваливается, но в нём чувствуется агрессия, энергия, желание жёстко выгрызть мяч и как можно скорее доставить его к чужим воротам. Здесь агрессия оказалась намного сильнее ума. И здесь есть повод снова похвалить Массимо Карреру – но уже как мотиватора.

«Спартак» грамотно подстраивал тактику под ЦСКА

На послематчевой пресс-конференции Виктор Гончаренко сказал фразу, которую можно неправильно интерпретировать: «Радует, что «Спартак» не проявлял свои сильные стороны, а играл по нашим». Слова могут показаться лишней ложкой мёда, попыткой прикрыть свою неудачу, но на самом деле всё проще. Быстрый гол помог Массимо Каррере делать работающий приём выигрывающих тренеров – зеркалить тактику соперника. Причём «Спартак» зеркалил её не полностью, а лишь частично. Здесь нужны скриншоты для объяснения.

На 21-й минуте Александр Самедов подбежал к Массимо Каррере – обсудить, нужно ли садиться пятым в линию обороны. И сел. ЦСКА использует при атаке построение 2-3-5, и против такого построения насыщенная лишним игроком линия защиты очень кстати.

Спустя четыре минуты, когда провалы в середине поля надоели Каррере, он дополнил середину Зобниным, окончательно отправил Самедова на край, а Мельгарехо передвинул на левый фланг защиты. Системно здесь ничего не поменялось, но центр был насыщен ещё одним игроком с отбором – так схема построения без мяча стала намного лучше работать.

На 76-й минуте Гончаренко снял с игры Игнашевича, выпустил Кучаева и перестроил ЦСКА на схему 4-2-3-1. «Спартак» ответил своим решением: Зобнин вернулся на левый край обороны, а команда вернулась к расстановке с четырьмя защитниками. Вторую линию обороны насытил Педро Роша, она стала пятёркой.

«Спартак» не зеркалил тактику ЦСКА полноценно – он перекрывал зоны и устранял структурные ситуации, где «армейцы» могли получить численное преимущество. Такая реакция Массимо Карреры на перестроения соперника – новый сигнал, что алленаторе учится, прогрессирует во влиянии на игру и становится сильнее как тренер.

ЦСКА — жертва старой проблемы. Об этом расскажут цифры

В плане стиля игры, насыщения зон ЦСКА – атакующая команда. Нет, не закидывайте меня статистикой ударов в дерби, я всё помню. Стиль «армейцев» виден, когда команда начинает атаки, подходит к чужой штрафной и атакует большими силами. В Тушино ЦСКА перепробовал несколько вариантов билд-апа, структуры начала атаки, и Василий Березуцкий в одном из вариантов (2-3) поднимался на одну линию к Натхо и Головину, а в другом – насыщал фланг вместе с Фернандесом и инсайдом. Уже стандартная тактическая история для ЦСКА при Викторе Гончаренко, но объясняющая его настрой.

ЦСКА часто атакует в 8-9 человек, использует центральных защитников на чужой трети поля, максимально насыщает середину поля мозгами… но в доставке мяча через оборону соперника, в последнем пасе «армейцы» испытывают серьёзные проблемы. По Impect, то есть продвижению мяча мимо защитников соперника, ЦСКА – всего 6-й в Премьер-Лиге, ниже «Урала», например. Ещё показательнее статистика Impect на минуту чистого владения мячом. Она может выделять команды, играющие максимально прямо (такие, как «Уфа»), но в подавляющем большинстве случаев правильно интерпретирует и качество продвижения мяча мимо защиты, и проблемы с этим продвижением. И по Impect на минуту владения ЦСКА – 14-я команда РФПЛ, отрезающая 1,29 защитника за чистую минуту. Реже выключают защитников только «Арсенал» с частым контролем мяча вокруг да около штрафной и «Рубин» с бесконечными лонг-боллами.

В дерби проблема никуда не делась. Impect-статистика считает в тактике ЦСКА тройку защитников, а в схеме «Спартака» сохраняется четвёрка, но при этом перевес «армейцев» по отрезанию защитников соперника смешон: 34-33. Даже не перевес вовсе. Особенно если учитывать, что ЦСКА владел мячом 35 минут, а «Спартак» – 22.

Виктор Гончаренко после матча выделил проблему ЦСКА и честно сказал, что его команде сложно вскрывать плотную насыщенную защиту. Но ни один топ-клуб Премьер-Лиги не испытывает с этим таких проблем, как «армейцы». Проблемы надо искать в головах ведущих игроков – даже сильному тактику не удаётся избавить Головина от лишних обводок, Витиньо от бездарных бесполезных дальних ударов, а Дзагоеву поправить скорость принятия решений.

В материале использованы данные InStat и паблика «Пыльный чердак».