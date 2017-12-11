Гол Месси и победа «Барсы»: это была комедия

Даже если вы не любите понедельники, есть как минимум одна причина примириться с этим днём. Это традиционный обзор европейских событий. Лучшие моменты из лучших лиг мира, 10 минут – и вы в контексте.

«Лилль»: четыре тренера не помогли в матче с «ПСЖ»

Как известно, в «Лилле» сейчас творится какой-то ад. Марсело Бьельса отстранён от команды за поездку в Чили к умирающему другу. Клуб и тренер готовы судиться из-за суммы компенсации за увольнение. А в отсутствие Бьельсы «Лиллем» руководят сразу четыре человека… Они встряхнули состав, вернули схему с четырьмя защитниками и почти спаслись на «Парк де Пренс». Когда счёт стал 0:2, «Лилль» серьёзно придавил хозяев, создал несколько моментов и отыграл один гол. Но заигрался и пропустил ещё раз в добавленное время от Мбаппе. «Защитник хотел меня сломать, но я устоял на ногах и забил», — похвастался молодой форвард после финального свистка, и он имеет на это полное право. Не упасть после подката сзади – редкость в современном футболе.

Неймару и «ПСЖ» жилось слишком легко. Сегодня – первое испытание Важный день для Парижа, его главной звезды и Унаи Эмери.

Первая победа Мойеса в «Вест Хэме» — над чемпионом. Что с «Челси»?

Антонио Конте сделал все три замены за час игры. Можно пофантазировать, что говорил Конте в перерыве, но после финального свистка итальянец вёл себя подчёркнуто спокойно: «Мы все расстроены. Мы плохо начали матч, но ведь мы играли на фоне усталости. Трудно играть каждые три дня одним составом, а для нас этот отрезок сезона только начинается. Мы должны перемещать мяч быстрее. Но повторяю: я видел, что мои игроки были уставшими. У нас было много моментов, но и много ошибок».



А вот Гари Кэхилл не считает усталость чем-то важным: «Не хочу искать извинения. Да, у нас много матчей, но если бы играли на своём уровне, результат был бы другим. Конечно, «Вест Хэм» заслуживает похвалы, но мы не сделали свою работу».



С Кэхиллом согласиться проще, чем с Конте. В первый час игры самым опасным в составе «Челси» был Дзаппакоста – значит что-то пошло не так. Медленный темп, предсказуемые передачи в атакующей трети поля – дело не в героизме «Вест Хэма», а в том, что «Челси» не в первый раз по ходу сезона просто не попадает в матч.



К этому надо добавить ещё кое-что. Размен Неманья Матич/Тьемуэ Бакайоко тянет на худшее трансферное решение сезона. В матче с «Вест Хэмом» Конте уже через 45 минут устал смотреть на бегающего трусцой Бакайоко и убрал его в перерыве. Просто посмотрите на оборонительную статистику полузащитников «Челси» в матче. Дзаппакоста – 5 отборов и перехватов. Канте – 6 отборов и перехватов. Фабрегас – 7 отборов и перехватов. Алонсо – 2 отбора и перехвата. Бакайоко – 0 отборов и перехватов. В чём смысл, если даже Канте больше играет на атаку, а Фабрегас больше играет на оборону?



Кстати, вы помните про такого футболиста – Миши Батшуайи? Его гол «Вест Брому» сделал «Челси» чемпионом в прошлом сезоне… Сейчас он примёрз к скамейке запасных. В буквальном смысле. Ему понадобилась грелка с горячей водой.

В Дортмунде нашли тренера хуже, чем Бош. И взяли на работу

Это не шутка, хотя очень похоже. Результаты «Боруссии» в последних 10 матчах: одна победа, три ничьи, шесть поражений. Серия без побед тянется с октября. Руководство «Боруссии» демонстрировало удивительное терпение, но домашнее поражение от идущего в зоне вылета «Вердера» достало бы и Далай-ламу. Правда, забил 12-й гол Пьер-Эмерик Обамейянг, который не отпускает Роберта Левандовского, но этого локального достижения и хорошей командной игры на протяжении 15 минут из 90 – явно мало. Увольнение напрашивалось давно.

Тренер «Боруссии» – псих. И страдает из-за этого Главное лицо и главная проблема главного матча сезона в Бундеслиге.

Возможно, в Дортмунде тянули, потому что ждали, когда освободится подходящая кандидатура? Новым тренером назначили Петера Штёгера, которого всего неделю назад уволили из «Кёльна». С ним команда в 14 турах набрала три очка. Впрочем, в прошлом сезоне «Кёльн» Штёгера добрался до еврокубков впервые за 25 лет. Тренер-строитель, которому нужно время.

«Севилья» без тренера – подарок для «Реала»

Пока Эдуардо Бериццо борется с онкологическим заболеванием (он прооперирован, реабилитацию проходит дома), командой руководит его помощник Эрнесто Маркуччи. «Севилья» не изменила своему стилю: забрала мяч, позиционно атаковала группой 6-7 игроков. В общем, делала всё то, что удобно «Реалу».



Пару месяцев назад в Дортмунде «Реал» победил прекрасную тогда «Боруссию» именно за счёт уверенного выхода из-под прессинга и быстрых атак. С тех пор «Боруссия» сломалась, и починить её так и не удалось. «Севилья» получила ещё более жестокий урок. Посмотрите полный обзор: он длится всего пару минут, но даёт представление.



Пять голов, каждый из которых гости заслужили безобразной позиционной игрой и индивидуальными ошибками. Дважды Симон Кьер просто упал в решающий момент: сначала не добрался до верхового мяча, и Начо открыл счёт, потом неловко растянулся на поле, вместо того чтобы заблокировать удар Крооса. Дважды Серхио Рико пропускал в мяч под рукой в ближний угол. Что касается позиционной обороны в целом, «Севилья» позволяла бить, даже когда стояла в собственной штрафной всемером против троих. Забил даже Ашраф Хакими. Посмотрите, он побежал к трибунам праздновать, но резко остановился. «Я не знал, что делать, ведь раньше никогда не забивал», — сказал он после игры. Ничего, в «Реале» научат.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

«Ювентус»: конец серии. «Интер»: серия продолжается

44 матча подряд «Ювентус» не уходил с поля в домашних играх без забитых голов. Эта серия длилась больше года, но в дерби Италии она закончилась: «Интер» не пропустил, хотя пар раз был к этому близок. Самый очевидный момент – удар Марио Манджукича головой в перекладину в конце первого тайма. Вообще, первый тайм шёл в одни ворота. «Юве» давил, «Интер» нервно отбивался. Во втором тайме игра выравнялась, гости стали лучше выходить из обороны через мелкий пас, но до голевых моментов у ворот «Ювентуса» не дошло. Красноречивая статистика ударов: 19-6. По ударам в створ – 8-1.

После матча Лучано Спаллетти сказал, что некоторые игроки в его команде ещё не привыкли быть на вершине, и слишком сомневаются в себе. Поэтому выездную ничью с «Ювентусом» можно назвать хорошим результатом. «Интер» остаётся единственной командой в Серии А, которая ни разу не проиграла.

Рука Бенатия – это пенальти?

Самое обсуждаемое событие дерби Италии случилось на 56-й минуте. «Интер» выбежал в контратаку, мяч наконец дошёл до Икарди, тот убрал Кьеллини и пробил. Мяч попал в руку падающего Бенатия. Момент мгновенно разошёлся по «Твиттеру», где вызвал войну в комментариях. Но большинство экспертов в Италии сошлись на том, что это не пенальти. Разбор эпизода можно найти в Corriere Dello Sport и Eurosport, оба издания сходятся: арбитр Паоло Валери принял правильное решение.

Сэм Эллардайс: хороший способ потратить 7 млн евро

Тонущий «Эвертон» предложил Эллардайсу зарплату выше, чем у Зидана в «Реале». Звучит безумно, ведь «Эвертон» тратит много уже полгода – а результаты ужасны. Эллардайс не хотел подписывать краткосрочный контракт и в итоге выбил соглашение до конца сезона-2018/19 с окладом почти в 7 млн евро в год. Столько стоит лучший в Англии кризис-менеджер.



Эллардайс быстро взялся за дело: поругался со своим конкурентом за пост Марку Сильвой («Я или он? Нас даже нельзя сравнивать») и наладил игру в защите. В ливерпульском дерби «Эвертон» показал, как надо отбиваться от интенсивных атак Юргена Клоппа. Правда, разок всё-таки пропустил, а ответный гол забил со спорного пенальти… Но Уэйна Руни это не остановило. Он реализовал удар, и это его восьмой гол в чемпионате. А «Эвертон» уже в верхней половине таблицы. Жизнь налаживается.

Дерби в Манчестере: нельзя выиграть чемпионат в декабре. Но проиграть можно

Это звучит как цитата из какого-то паблика для подростков, но, простите, так и есть. Конечно, надевать на Хосепа Гвардиолу корону рано, да и просто непрофессионально. «Манчестер Сити» всё ещё может проиграть титул в Англии. Но если это случится, то только потому, что клуб проиграет самому себе. Соперников он превосходит. А вот Жозе Моуринью проигрывает матч, который он не имел права проигрывать.

Всё кончено. «Сити» выиграл манкунианское дерби и убил интригу в АПЛ Если вы не выключили телевизор после московского дерби, то правильно сделали.

Второй тайм показал, что «МЮ» мог играть смелее, мог позволить себе высокий прессинг и игру на встречных курсах. Но команда слишком осторожничала. Лучше всего отражает этот стиль статистика Ромелу Лукаку: 27 касаний мяча. Худший на поле (среди тех, кто провёл весь матч). Лукаку часто критикуют за то, что он незаметен в больших матчах. Это правда: в нынешнем сезоне «МЮ» уже встретился с каждой командой из топ-6. Лукаку сыграл во всех пяти матчах, не забил ни разу. В дерби бельгиец тоже не имел моментов, но при этом привёз оба гола. Сначала проиграл борьбу Отаменди, который сделал голевую скидку на Давида Сильву. Потом – вынес мяч в стоящего в двух метрах Смоллинга, после чего Отаменди забил победный гол. Жуткое невезение.

Так над Лукаку шутят в «Твиттере». Перечисляются матчи «МЮ» с топ-клубами. У Ромелу в них насчитали две голевые передачи… за «Сити» в дерби. Кстати, «Сити» провёл не лучший свой матч, но «МЮ» сделал такие подарки, которых обычно не ждут от претендентов на титул.

У «Манчестер Сити» 20 побед в 22 матчах. Как Гвардиола это делает? Гол Стерлинга на 96-й минуте и 8 очков отрыва от второго места. Гвардиола опять попал в чемпионат одной команды.

Тем временем Давид Сильва тихо и незаметно превращается в символ «Сити». Играет в команде восьмой сезон, никогда в жизни не был замешан в каких-то околофутбольных скандалах (даже звучит смешно). И он не только раздаёт голевые передачи (больше 100 за «Сити» в официальных матчах), но и забивает.

Первая победа Гаттузо с «Миланом»

После исторического матча с «Беневенто», когда этот клуб заработал первое очко в Серии А в своей истории, «Милану» было необходимо обыграть «Болонью». Хотя бы чтобы сгладить дебют. Но ради победы пришлось помучиться. А заодно наконец перейти на игру в четыре защитника. «Милан» привычно доминировал и привычно без остроты. Два десятка ударов – большей частью мимо. Медленный темп игры тоже достался в наследство от Монтеллы. Но благодаря дублю Бонавентуры победа всё-таки случилась. Кстати, через пару минут после второго гола, хозяев спасла перекладина. В общем, вопросов ещё полно, но победа по крайней мере даёт отсрочку.

Худшая команда в Европе взяла первое очко. Как так вышло? И при чём здесь «Манчестер Юнайтед»?

Гол Месси и победа «Барсы»: это была комедия

По первому тайму казалось, что нас ждёт сенсация. «Барселона» напоминала себя образца позднего Луиса Энрике, а «Вильярреал» остро атаковал и даже перебил гостей по ударам. А во втором тайме всё изменилось. Гости стали быстрее перемещать мяч. Потом Даниэль Раба зачем-то влетел поднятой прямой ногой в голень Серхио Бускетсу и оставил команду в меньшинстве. После этого центр событий окончательно переместился в штрафную площадь «Вильярреала», и гол стал делом времени. А в концовке матч напомнил комедии Чарли Чаплина – те, в которых герой поскальзывается на банановой кожуре. Защитникам даже не понадобились бананы, чтобы выглядеть нелепо: сначала Виктор Руис обрезал, сделав пас на Бускетса. Потом, в попытке достать Месси, Руис и Гонсалес столкнулись за его спиной и упали в разные стороны. Добавил абсурда второй мяч, который мирно лежал на углу штрафной в течение всей атаки. Он никому не мешал, но от матча топ-лиги такого не ожидаешь. Даже как-то грустно, что шестая команда Испании так смешно обороняется.