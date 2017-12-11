«Решалы». Кто чаще всех забивает победные голы в РФПЛ

Даже у выдающихся бомбардиров есть нелюбимые «клиенты» среди вратарей. Месси, допустим, только с четвёртой попытки переиграл не менее легендарного Буффона. Квинси Промесу до величия этих двух ещё далеко, но движется он определённо в правильном направлении. Пара давешних голов самому неудобному противнику – лишнее тому подтверждение.

Комплекс ЦСКА. Забьёт ли наконец Промес Акинфееву? Удобные и неудобные соперники лучшего бомбардира «Спартака».

В воскресенье на «Открытии» голландец устранил один из последних персональных пробелов на этом этапе карьеры. Более «незакрытых мишеней» у него в чемпионате России не осталось – если не считать пары новичков турнира, из Хабаровска и Ленинградской области. Кроме того, свежий дубль позволил Квинси достать Кокорина со Смоловым в гонке бомбардиров и единолично возглавить ещё один рейтинг сезона – авторов решающих голов.

Однажды Промес уже первенствовал в этой номинации. В сезоне-2015/16 «Спартак» более чем половиной своих побед – восьми из 15 – был де-юре обязан Квинси. Тот «Спартак» часто и, будем откровенны, не безосновательно называли театром одного актёра. Влияние 10-го номера на игру и результаты команды было столь велико, что болельщики буквально молились на него. И Квинси, в полной мере ощущая ответственность, оправдывал доверие, «тащил» команду, иной раз в одиночку. Без его голов москвичам и пятого места, постфактум аттестованного Леонидом Федуном как «позор», боюсь, не досталось бы.

Федун: такие поражения, как от «Ливерпуля», смываются кровью и потом! Леонид Федун – о тактических перестроениях «Спартака», Витиньо – о вреде дыма, а Таски – про большой нос Пашалича.

С покупкой Луиса Адриано, выздоровлением Зе Луиша и преодолением затянувшегося творческого кризиса Мельгарехо нагрузка в наступлении у москвичей распределилась более равномерно. Вдобавок «пошла масть» у Глушакова. Денис и стал главным «решалой» красно-белых в чемпионской кампании: пять победных голов – всего на один меньше, чем у дважды лучшего бомбардира лиги Смолова. Промес по этому показателю разделил третье-четвёртое место с казанцем Канунниковым.

В новом сезоне Квинси снова взялся за старое. Две трети чемпионата прошло, а он уже на один гол перевыполнил прошлогоднюю норму решающих выстрелов. Что характерно, все пять (каждый второй!) пришлись на домашние матчи, чему несложно найти рациональное объяснение. Промес – исполнитель эмоциональный, артистичный, на кураже любую оборону способный с ума свести, а энергетика красно-белых трибун служит для него лучшей подзарядкой.



Четырежды – против «Краснодара», «Арсенала», «Рубина», а теперь и ЦСКА – Промес менял ноль на единицу на тушинском табло, и всякий раз его удары были победными. «Уфе» он забил при 1:1, и тоже решающий.

«Ранний» гол Акинфееву вывел Квинси на чистое первое место в сезонном списке «победителей матчей». До 20-го тура у него с традиционным конкурентом Смоловым и «железнодорожником» Миранчуком было поровну таких игр – по четыре. У Алексея ещё есть возможность догнать Квинси до отпуска (если «решит» сегодня на «Петровском»), у Фёдора – уже нет.



В общей же сложности за три с половиной года в РФПЛ Промес провёл 53 мяча в чужие ворота, из которых 21 (39,6%) – решающие. По этому параметру он тоже безоговорочный лидер современного «Спартака». Потому и котируется в чемпионате России выше всех. В данном случае оценочная стоимость transfermarkt.de – € 20 млн – выглядит даже слегка заниженной относительно реальной. Такой актив за двадцатку Леонид Арнольдович вряд ли кому-то уступит.

Победные голы в сезоне-2017/18



5 из 10 — Промес («Спартак»)

4 из 10 — Смолов («Краснодар»)

4 из 7 — Ал. Миранчук («Локомотив»)

3 из 10 — Кокорин («Зенит»)

3 из 8 — Марков («Тосно»)

3 из 7 — Джорджевич («Арсенал»)

3 из 6 — Игбун («Уфа»)

3 из 6 — Фарфан "(Локомотив")

3 из 5 — Фернандеш («Локомотив»).