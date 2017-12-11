Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE

В 14:00 своих соперников узнают обидчики «Спартака» и ЦСКА.

Указанное в трансляции время – московское

14:00. Пришло время начинать! Всё готово к церемонии.

13:45. Вы можете следить и затем, как развиваются события вокруг жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. LIVE В 15:00 своих соперников узнают «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит».

13:30. Тем временем публика уже начинает собираться в зале, где пройдёт церемония. Представители команд нервно потирают руки. Всем интересно, какой жребий выпадет.

13:15. Увы, но российских клубов в Лиге чемпионов не осталось. Посмотрим, кого получат в соперники их обидчики.

13:00. Стоит отметить, что впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов вышли пять клубов из одной страны. Историческое достижение покорилось Англии, сразу пять представителей которой преодолели групповую стадию турнира.

12:45. Факт: система «осень-весна» сделала результаты в Европе качественнее. Но минусов глобально пока всё равно больше, чем плюсов.

Факт: система «осень-весна» сделала результаты в Европе качественнее Но минусов глобально пока всё равно больше, чем плюсов.

12:30. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки топового по значимости европейского футбольного турнира. Первой пройдёт именно жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов, которая начнётся в Ньоне в 14:00 мск. Но мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть познакомить вас с различными интересными фактами.

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Участники жеребьёвки:

«Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Барселона» (Испания), «Рома» (Италия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Бешикташ» (Турция), «Ювентус» (Италия), «Базель» (Швейцария), «Шахтёр» (Украина), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Реал» (Испания), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания).



Команды будут разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, будут разведены по разным парам. Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (13/14 и 20/21 февраля) в гостях, а ответные (6/7 и 13/14 марта) — дома.