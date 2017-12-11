Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. LIVE

В 15:00 своих соперников узнают «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит».

Указанное в трансляции время – московское

14:00. В Ньоне совсем скоро начнётся жеребьёвка Лиги чемпионов. За её ходом вы можете следить на «Чемпионате».

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE В 14:00 своих соперников узнают обидчики «Спартака» и ЦСКА.

13:55. Коэффициенты УЕФА: приблизили Португалию, но это ничего не значит. Сергей Титов рассказал о цифрах по итогам осенней части еврокубков.

Коэффициенты УЕФА: приблизили Португалию, но это ничего не значит Срез цифр по итогам осенней части еврокубков.

13:40. Игрок «Зенита» Эмилиано Ригони вошёл в символическую сборную группового этапа Лиги Европы. Аргентинец великолепно проявил себя, забив шесть голов в шести матчах.

13:30. Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от плей-офф раунда Лиги Европы, высказав мнение, что команды Лиги чемпионов позавидовали бы составу участников в ЛЕ.

13:15. Президент «Локомотива» Илья Геркус хотел бы получить в соперники по 1/16 финала Лиги Европы шотландский «Селтик».

13:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки второго по значимости европейского футбольного турнира. Сразу после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы, которая начнётся в Ньоне в 15:00 мск. Но мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть познакомить вас с различными интересными фактами.

Слишком хорошая мясорубка. Почему Лига Европы не менее крута, чем ЛЧ Лига чемпионов – это забава для глорихантеров. В плей-офф лучше наслаждаться Лигой Европы. И вот почему.

Сеяные клубы: «Локомотив» (Россия), «Зенит» (Россия), ЦСКА (Россия), «Атлетико» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия), «Спортинг» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетик» (Испания), «Динамо» Киев (Украина), «Брага» (Португалия), «Милан» (Италия), «Аталанта» (Италия), «Лацио» (Италия), «Арсенал» (Англия), «Виктория» (Чехия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).



Несеяные клубы: «Спартак» (Россия), «Наполи» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), АЕК (Греция), «Лион» (Франция), «Копенгаген» (Дания), «Стяуа» (Румыния), «Марсель» (Франция), «Ницца» (Франция), «Эстерсунд» (Швеция), «Реал Сосьедад» (Испания).



Матчи этой стадии плей-офф Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные встречи проведут на своём поле.



Друг на друга не могут попасть команды из одной группы и из одной ассоциации. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА представители России и Украины будут разведены по разным парам.