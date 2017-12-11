Моуринью облили молоком. Треш на «Олд Траффорд» после дерби

Финальный свисток Майкла Оливера зафиксировал девятое поражение Моуринью от Гвардиолы во всех турнирах. А также 11 очков отрыва «Ман Сити» от «Юнайтед». На пресс-конференции тренеры выступили с узнаваемыми заявлениями.

Всё кончено. «Сити» выиграл манкунианское дерби и убил интригу в АПЛ Если вы не выключили телевизор после московского дерби, то правильно сделали.

«Мы владели мячом 75% времени, очевидно, кто хотел играть в футбол в этом матче», — это Гвардиола.

Моуринью начал с жалобы на судейство: «Я сочувствую арбитру, он хорошо отработал, но допустил большую ошибку. Не назначил пенальти за очевидный фол на Эррере. В этом всё дело: можно иметь какую-то теорию, можно владеть мячом, но в решающий момент судья не назначает пенальти. Счёт стал бы 2:2, и могло случиться всё, что угодно. Думаю, теперь чемпионская гонка закончена. «Ман Сити» очень силён, и удача тоже на их стороне. Мы пропустили два катастрофических гола, а их вратарь сделал лучший сейв в матче». Правда, Гвардиола нашёл, что ответить: «В прошлом году мы тоже победили здесь, и Моуринью тоже обвинял в этом судей. Мы играем честно, мы приехали сюда и победили».



Учитывая историю отношений Гвардиолы и Моуринью, этот спор нельзя назвать чем-то особенным. Бывало и похуже. Но на самом деле эмоции после матча захлёстывали – просто это происходило не на публике, а в раздевалке.

О массовой драке сообщают журналисты The Telegraph. Всё началось с того, что в гостевой раздевалке заиграла громкая музыка. Слишком громкая – по мнению Моуринью. И португалец пошёл в раздевалку «Ман Сити» — сказать, чтобы сделали потише. Эдерсон отказался, и они с Жозе стали выяснять отношения на португальском. В помещении появились несколько игроков «МЮ», которые поддержали тренера. Началась драка.

Охране стадиона пришлось вмешаться, когда рукопашная приняла массовый характер. Но без пострадавших не обошлось. Помощнику Гвардиолы Микелю Артете разбили бровь – он выходил из раздевалки с залитым кровью лицом. В Моуринью бросили бутылку воды и бутылку молока. Ромелу Лукаку тоже принял активное участие в драке – причём The Telegraph сообщает, что за ним стюарды наблюдали с расстояния, не приближаясь. Напомним, два неудачных действия бельгийца привели к двум голам в ворота «Юнайтед» во время дерби. Охрана разняла нескольких участников, и конфликт прекратился. Клубы пока не прокомментировали это событие. Футбольная ассоциация Англии ждёт отчёта судьи Оливера, чтобы открыть дисциплинарное дело в отношении обоих клубов.