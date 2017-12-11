«Воротами была дверь туалета». Как начинал лучший молодой игрок сезона

Каждый год на вручении национальной премии «Первая пятёрка» победителю приходится перевоплощаться. В прошлом году «армеец» Александр Головин предстал перед гостями в костюме шахтёра, а лауреат премии этого года – нападающий ЦСКА Фёдор Чалов – на время стал пианистом. Вместе с отцом в джаз-клубе Игоря Бутмана они в четыре руки сыграли на рояле, посвятив композицию предстоящему чемпионату мира.

— Папа нас с братом сразу отдал в музыкальную школу, потому что это очень развивает мышление, – признался Чалов. – Футболист должен быть разносторонним: не только играть и тренироваться, но и хорошо учиться. Времени хватало на всё. Просто нужно стараться, и тогда всё получится.

После выступления ведущий церемонии награждения предложил вспомнить, как начиналась футбольная карьера нападающего. На экране появились детские фотографии Чалова. Среди них оказалось фото с другой церемонии награждения «Первой пятёрки». Девять лет назад, когда лауреатом премии стал полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, совсем маленький Федя Чалов присутствовал на церемонии среди воспитанников клубной академии.

— Тогда вообще не думал, что буду стоять на этой сцене, – смутился Чалов. – Оказалось, что это очень приятно. Надеюсь, что кто-нибудь из ребят, кто приехал сегодня, тоже окажется здесь.



Юные воспитанники «армейской» академии оказались очень любопытными и не упустили возможности задать вопросы нападающему.



— Какой команде вы забили первый гол?

— «Уралу». Было очень холодно, а я ещё и с температурой вышел на игру. Чувствовал себя потом очень плохо.



— Кто дольше всех поправляет причёску перед выходом на поле?

— Марио!



— Хотели бы стать капитаном?

— В будущем да, сейчас не готов.



— Кто ваш кумир?

— Дидье Дрогба.



— Что говорит Вернблум, когда вы ошибаетесь?

— Поточнее играть.



— В каком европейском клубе вы хотели бы играть?

— Хотелось бы когда-нибудь попробовать сыграть в топ-чемпионате. Об этом все мечтают — ведь знают, какой там уровень. В Англии, к примеру, болею за «Челси». Хотя и российский футбол не хуже, мы много раз это доказывали.

После импровизированного блица на сцену был приглашён старший брат Фёдора – Даниил, тоже профессиональный футболист, выступающий за «Шинник».



– Мы видимся достаточно часто, – признался Даниил. – Футбол — это первая тема, которую обсуждаем. Всё с него началось, им и продолжается. Федя в четыре года первый раз дотронулся до мяча. Я это прекрасно помню, потому что это я его заставил. Мне было не с кем играть, так что брат — мой первый вратарь. Играли в коридоре дворца культуры МАИ, ворота — угол, дверь туалета и вход в кабинет. Коридор был длинный, так что дальние, ближние удары было удобно отрабатывать.

Среди тех, кто пришёл поздравить Чалова с заслуженной победой, был и бывший спортивный директор ЦСКА Виктор Панченко.



– Я не сомневался в том, Чалов — лучший молодой футболист сезона, – заявил Панченко. – Для меня удивительно, что кто-то голосовал по-другому. Буду нескромен — вложил чуточку души в этого футболиста. Так что ждите в скором времени нового бомбардира. Россия не пропадёт!



Вручать награду Фёдору вышел сам Игорь Бутман, чья жизнь тоже связана со спортом и, в частности, с футболом.

– Очень приятно, – поблагодарил гостей Чалов. – Спасибо всем, кто проголосовал. Для меня это, правда, очень важно. Надеюсь оправдать все ваши ожидания и сделаю всё, чтобы стать ещё лучше и чтобы моя следующая награда была лучшему игроку России.

– Инициатором идеи сыграть на рояле был мой папа. Подготовки как таковой не было, – признался Фёдор. – Пару раз порепетировали, и всё. Композицию тоже папа выбирал.



– Кто отдал за вас самый ценный голос? Приятно, что вас, например, проголосовал Манчини?

– Безусловно, приятно. Порадовался, что за меня проголосовал Никита Павлович Симонян. Это было даже немного неожиданно. Я готов доказать всем, что это было не просто так.



– Как обсуждалась премия среди конкурентов?

– Я всех очень хорошо знаю, они прекрасные ребята. Вместе с тем очень рад, что выиграл в таком соперничестве.

— Как оцените первую часть сезона для ЦСКА?

– Обидно, когда набираешь девять очков и не проходишь в Лиге чемпионов. Но, я думаю, это не последний раз, когда ЦСКА выступает в этом турнире.

– Какие эмоции остались от вчерашнего поражения «Спартаку»?

– Горечь. Всегда обидно проигрывать. Можно провалить сезон, но победить «Спартак», тогда фанаты ничего не скажут. Очень обидно. Хотелось бы реабилитироваться перед ними. Будем в оставшихся турах доказывать, на что мы способны.



– Вы как нападающий как относитесь к тому, что в атаке играет Вернблум?

– Понтус — молодец, он забивает. Грамотно открывается, выбирает позицию. У него есть чему поучиться. Но думаю, это временно. Я не расстраиваюсь, продолжаю работать. Надеюсь, уже весной всё будет ясно.



– Разговаривали с Гончаренко на эту тему?

– Он, конечно, подходил и объяснял, но и так всё понятно – вышел Понтус и забил сразу, игра пошла. Зачем тогда что-то менять? Я это понимаю. Я же могу только продолжать работать и доказывать свою необходимость команде на тренировках.

Вернблум в атаке – лучшее тактическое решение сезона Понтус Вернблум – главная угроза воротам «Спартака» в дерби. Дожили.

– Насколько тяжёлым будет оставшийся отрезок сезона?

– В чемпионате России нам по-любому надо побеждать во всех оставшихся матчах. И в Лиге Европы. Я первый раз с таким сталкиваюсь.



– ЦСКА ещё может побороться за чемпионство?

– Футбол – непредсказуемая игра, и этим она прекрасна. Поэтому всегда есть шансы на то, чтобы выиграть чемпионскую гонку. Но будет тяжело. В РФПЛ сейчас много сложных команд, они хорошо обороняются, не дают играть сопернику. Но кто-то где-то точно потеряет очки.