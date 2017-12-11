«Спартак» будет чемпионом и далеко пойдёт в ЛЕ. И никаких забегов в трусах

Спор на досрочный выход в Лигу чемпионов не был безнадёжным. Летом, несмотря на серию поражений, я действительно считал, что «Спартак» способен победить не только карликовый «Марибор», но и испытывающих проблемы роста «Севилью» с «Ливерпулем». Пусть история закончилась неприятным 0:7 в Англии и забегом в трусах, но, получи я второй шанс, всё равно не менял бы условий спора.

Почему? Всё просто: «Спартак» — сильнейшая команда страны, в которой лучший подбор футболистов. Уверен, обыграет он и «Атлетик», споткнувшись в Лиге Европы разве что на команде действительно топового уровня типа «Наполи».

Пацан сказал – пацан сделал. Егоров пробежал в трусах вокруг «Открытия» Журналист «Чемпионата» сдержал обещание.

И дело не только в самом ярком игроке РФПЛ Квинси Промесе, замечательно подходящем «Ливерпулю» и прямо сейчас готовом к переходу в хороший клуб любой лиги. У Массимо Карреры есть игроки «Баварии» и некогда сборной Германии, «Милана», «Сампдории» и сборной Бразилии, «Бенфики», «Монако», «Челси» и сборной Хорватии. В состав не попадают лучшие футболисты Грузии и Болгарии, а победитель Кубка Либертадорес стоимостью 12 млн евро целый месяц сидит на лавке, не попадая даже в ротацию. Нынешний «Спартак» — это опыт и состоявшаяся молодёжь, скорость и мощь, красота и даже изобилие. Поэтому готовому на траты руководству действительно сложно подобрать игроков, превосходящих нынешних. Ведь явное различие в мастерстве будет оцениваться грандиозными суммами.

Роман Зобнин и Александр Головин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

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ЦСКА красно-белым давно не конкурент. Клуб находится в предпродажном виде и способен лишь подкрашивать проблемные детали вместо того, чтобы менять их на новые. Перевод Вернблума в атаку, массовые пробы юношей, игра в 5 защитников, безжалостная эксплуатация Игнашевича, Березуцких и Акинфеева – всё это больше похоже на агонию, которую переживал «Спартак» времён прихода Андрея Червиченко. Да, «армейцы» всё ещё в зоне около Лиги чемпионов, но Виктор Гончаренко неимоверными усилиями сохраняет лишь инерцию, которая в любой момент может закончиться.

Вопрос дня. Продажа ЦСКА – благо для клуба или зло? В околофутбольной среде активно циркулирует информация о том, что Гинер продаёт ЦСКА. Эксперты и читатели – о том, хорошо это или плохо.

Например, с продажей Александра Головина, который уже вряд ли сможет прогрессировать в туманном ЦСКА, здесь ему уже просто не к кому тянуться. Поэтому в нынешнем варианте состава перспективы ЦСКА туманны и в Лиге Европы.

Игорь Акинфеев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

У «Зенита» Сергея Фурсенко, напротив, состояние разгона. Клуб потратил под 50 млн на Роберто Манчини, талантливых аргентинцев и игроков сборной России, но адаптацию и развитие потенциала невозможно поменять на деньги. Сильный старт, включивший в себя уничтожение «Спартака» (5:1. — Прим. «Чемпионата»), со временем показался лишь эмоцией новизны. Но на общекомандный прогресс обычно тратится много времени. Если, конечно, речь не идёт о «ПСЖ», забирающем Неймара, Тьягу Сильву, Ибрагимовича и Кавани. Но Краневиттера, Мамману, Дриусси и Ригони вряд ли сразу можно включить в список звёзд РФПЛ.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Сам Фурсенко не скрывает, что «Зенит» — большая команда для завтрашнего дня. Возможно, на том же интернациональном подъёме и находясь под мотивационным влиянием имён больших соперников, питерцы очень далеко пройдут в Лиге Европы.



«Спартак» на их фоне выглядит не таким перспективным, но зато абсолютно спелым для победы в чемпионате России.

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Я бы хоть сейчас заключил новое пари на первое место красно-белых, если бы не «Локомотив». И восьмиочковый отрыв команды здесь ни при чём. Каждому человеку в этом клубе есть что доказывать.



Президенту Илье Геркусу — что он способен быть успешным топ-менеджером крупной организации, в последнее время ещё и контролирующей расходы.



Главному тренеру Юрию Сёмину — что он просто самый крутой и готов победить всех, от критически относившегося к нему руководства до непростых игроков в составе.



Этим самым плохим парням – Игорю Денисову, Ари, Мануэлу Фернандешу — что они сильнее критики и, при должном доверии, могут вытянуть любую команду к чемпионству.



Группе игроков, которая достигла кризисного футбольного возраста, но ничего пока не выиграла, приходится бежать от лузерства. Легенде Перу Фарфану, у которого несколько миллионов подписчиков в «инстаграме», нужно было вернуться в сборную, которая впервые за 40 лет вышла на чемпионат мира. Он сбросил 5 килограммов за лето, забил мяч в решающем стыковом матче и теперь разобьётся, чтобы не подвести влюблённую в него нацию в России.



Братьям Миранчукам вообще нужно было многое объяснить как болельщикам, так и самим себе. Что они могут самостоятельно делать игру, что способны играть вместе, что не зря отказались от денег «Рубина» и что они заслуживают европейских чемпионатов.



И эту объёмную ношу доказательств делает лёгкой тот факт, что ни от игроков, ни от руководства, ни от тренера никто ничего не требовал. «Локомотив» свободен, потому что он уже сделал больше, чем ожидалось, хотя при нынешнем количестве игроков им сложно будет в Лиге Европы.

Юрий Сёмин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» же, напротив, раздавила послечемпионская ответственность.



Во-первых, Каррера решил, что для прогресса необходимо насытить тренерский штаб специалистами, говорящими с ним на одном языке. Он взял нового помощника, аналитика, тренера по физподготовке, нутрициониста, но, похоже, не оценил, насколько долго прежний и нынешний штаб будет распределять обязанности и добиваться расположения команды. Коллектив пережил логичный этап недоверия.



Во-вторых, похожий раскол происходил и в вопросах трансферов. Интересы тех, кто ищет игроков, и тех, кто должен платить, не всегда совпадали. Результаты тоже тяжело оценить. С одной стороны, ни Пашалич, ни тем более Петкович с Рошей не стали игроками основы, а с другой – клуб действительно не делал ни одного мощного предложения, предполагающего большие траты.



В-третьих, поздно были заключены контракты с лидерами, что надломило коллектив. Психология повлияла на результаты, эпидемия травм – на доверие новым специалистам, притирка затянулась и в результате «Спартак» потерял время и очки, которых может не хватить.



Поэтому я и не буду давать обещания. Больше никаких забегов. Но в случае «Спартака» важно то, что команда сложный период преодолела и, учитывая 10 голов в ворота «Зенита», «ЦСКА и «Краснодара», стала ещё сильнее.