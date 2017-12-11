Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием

Последние сезоны приучили нас к некоторым парам, которые уже стали традицией Лиги чемпионов. «Челси» — «ПСЖ», «Бавария» — «Порту», «Реал» — самый слабый участник плей-офф. Но сейчас что-то пошло не так. Очередная жеребьёвка принесла нам свежие, незатёртые пары, которые создадут серьёзные сложности при выборе матча для просмотра.

«Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Итоги жеребьёвки Ещё одной суперпарой на этой стадии станет противостояние «Челси» и «Барселоны».

Неймар против Роналду

Лучшая пара соперников, которую можно представить. Два эго: лучший футболист в истории (по собственному мнению) против того, кто наконец вышел из тени Месси. Самая забивающая связка в Европе (Кавани – Неймар) против команды, которая сейчас играет по принципу «забейте нам, сколько сможете, а мы – сколько захотим». Точнее, немного не так. «Реал» любит играть вторым номером, но в этом сезоне у него это получается хуже, чем год назад. Достаточно хорошо, чтобы преподать урок наивной «Боруссии» или сломать немного безумную «Севилью», но «ПСЖ» всё-таки другое дело.

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«ПСЖ» приходится смотреть на своих преследователей в Лиге 1 в бинокль, чтобы они казались больше (и их можно было принимать всерьёз). Эмери нашёл интересный способ связать оборону с атакой: передвинул Юлиана Дракслера в полузащиту. Верратти и Рабьо держат центр, а Неймар играет из глубины – получается хорошо организованная структура, в которой атаки «ПСЖ» при большой глубине используют всю ширину поля.

«ПСЖ» отступать некуда. Даже президент федерации Франции Ноэль ле Гре – официальное лицо, официальнее не бывает – троллит парижан. «Не думаю, что они купили всех этих игроков ради победы в чемпионате, это было бы просто глупо». Логично предположить, что Лига чемпионов – главный приоритет клуба. Но жребий поднял ставки ещё выше. Можно дойти до полуфинала, а можно второй раз подряд вылететь в первом же раунде плей-офф. Во втором случае один из богатейших клубов мира превратится в анекдот. Для «ПСЖ» речь идёт о престиже.

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Для Мадрида – о спасении сезона. Восемь очков отставания от лидера после 15 туров – не приговор и не конец интриги в чемпионате. Если только речь не о чемпионате Испании. Здесь лидер чемпионата (ну, в основном это «Барселона», как вы понимаете) может пронести преимущество в два-три очка через половину чемпионата. Кстати, в конце октября отставание было тем же – восемь очков. «Реал» отстал, но при Зидане традиционно умеет настраиваться на большие матчи.

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«Челси»: Конте проклят в еврокубках?

Антонио Конте сделал «Ювентус» гегемоном в Италии, но в Лиге чемпионов у него не ладилось. В качестве объяснения Конте как-то бросил фразу, которая стала афоризмом: «Вы не можете прийти в ресторан со средним чеком 100 евро, если у вас в кармане всего 10 евро». Из-за этого он и покинул «Ювентус». Летом «Челси» купил футболистов на 200 млн евро. На ресторан должно хватить. Но клуб расстался с Матичем, Костой, парой игроков резерва – обойма не стала больше. «Челси» медленно играет, Конте говорит, что команда устала, но сам тут же добавляет, что самая утомительная часть сезона только начинается. А в конце трудной (в АПЛ) зимы его ждёт «Барселона».

«Барселона» до сих пор в некотором роде загадка. Команда фантастически начала сезон без Усмана Дембеле, которого покупали под основу, и с неожиданной схемой 4-4-2 – невозможной, когда он вернётся. До сих пор результаты «Барселоны» можно с небольшой – не только небольшой – натяжкой объяснить одной фразой. Месси в хорошей форме. Как Вальверде проведёт команду через функциональный спад, как встроит Дембеле – эти вопросы сейчас ещё даже не актуальны, но в феврале они будут самыми важными.

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«МЮ» повезло

«Севилья» под настроение может сыграть пару матчей на безумной скорости. Но в любом состоянии «Севилья» – соперник, о котором команда с организованной оборонительной структурой может только мечтать. У «МЮ» при Моуринью много недостатков, но слабая защита к ним не относится. Умение найти свободное пространство в атаке – тоже сильная сторона «Юнайтед», а в случае с испанской командой его не придётся долго искать. «Севилья» легко разбивается в позиционной игре на атакующую и оборонительную группы, между которыми – одиночество и пустота.

«Тоттенхэму» не повезло

«Ювентус» вызывает стойкие ассоциации с футболом определённого типа. Мало голов, спокойное доигрывание матчей до победы, невысокий темп, и вот это всё. Но, вообще-то, «Ювентус» входит в тройку самых результативных команд в Европе. По количеству голов туринцы уступают «Манчестер Сити» и «ПСЖ» и опережают, например, «Барселону» и «Баварию». После традиционно вялой осени, времени, когда Аллегри формирует команду заново, «Ювентус» вошёл в привычный ритм. В Серии А отставание от лидера сократилось до двух очков. В общем, «Юве» в игре.

А «Тоттенхэм» сейчас переживает небольшой кризис роста. Команда, которая откровенно сливала еврокубки раньше, сейчас выиграла группу в Лиге чемпионов у «Реала». Но на два фронта «Тоттенхэма» не хватило. В АПЛ лондонцы даже на какое-то время выпали из топ-6. Амбиции клуба не настолько глобальны, чтобы делать ставку сразу на все турниры. Поэтому Почеттино может отнестись к матчам с труднейшим соперником очень по-разному – это будет зависеть от того, как сильно он будет отставать от второй команды в феврале.