«Не забудьте взять в Россию вещи потеплее». Иностранцы о жеребьёвке ЛЕ

Реакция клубов

«Спартак» — «Атлетик»

Леонид Федун, председатель совета директоров «Спартака»:

— «Атлетик» — интересный соперник. Однако это не «Ливерпуль» и не «Арсенал». Думаю, «Севилья» сильнее, чем «Атлетик». Но — увидим, в феврале играть тяжело.

Артём Ребров, вратарь «Спартака»:

— Могла попасться команда и посильнее, но могла и послабее. Нормальный жребий — Испания не приелась. Вот если бы попалась английская команда, то были бы воспоминания о «Ливерпуле». А с той же «Севильей» у нас всё хорошо сложилось дома.

Денис Глушаков, полузащитник «Спартака»:

— Я удовлетворён итогами жеребьёвки; понятно, что лёгких игр в Лиге Европы и Лиге чемпионов не бывает, противостояние будет интересным. Испанские команды всегда на хорошем счету в Европе. Я бы не сказал, что «Атлетик» непредсказуемая команда. Мне уже доводилось играть против басков в 2012 году, встретимся с ними ещё раз.

Карлос Гурпеги, представитель «Атлетик»:

— Всегда здорово участвовать в этой стадии сезона, пусть даже нам попался сильный соперник, пришедший из Лиги чемпионов. В Москве будет холодно, и «Спартак» обыграл там «Севилью» 5:1. Зимой москвичи уйдут на паузу в чемпионате, и нам надо воспользоваться этим преимуществом.

«Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Итоги жеребьёвки Ещё одной суперпарой на этой стадии станет противостояние «Челси» и «Барселоны».

ЦСКА – «Црвена Звезда»

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА:

— К любому сопернику надо относиться с уважением. Если начать закидывать «Црвену Звезду» шапками, это закончится плачевно. Стадион «Црвены Звезды» с поддержкой их болельщиков тоже хорошо известен. В какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведём дома. Будем общаться со знакомыми сербами, которые хорошо знают команду, смотреть видео.

Владан Милоевич, главный тренер «Црвены Звезды»:

— У меня нет особых впечатлений. Это серьёзный, трудный соперник, но мы будем готовы и не изменим своей философии. Нам предстоит провести более глубокий анализ. На этом этапе турнира все команды сильны. ЦСКА будет находиться на финише сезона, поэтому в этом плане у нас не будет никакого преимущества.

Фёдор Чалов, нападающий ЦСКА:

— «Црвена Звезда» — практически «Спартак». Будем готовиться как к дерби.

Виктор Васин, защитник ЦСКА:

— «Црвена Звезда» — хорошая, добротная команда. Сербы обыграли «Краснодар» в квалификации Лиги Европы, и одно это уже говорит о многом. Возможно, были и более именитые потенциальные соперники, но на этой стадии слабых команд не бывает. Мы подойдём к матчам со всей ответственностью и, естественно, ставим перед собой задачу пройти дальше.

«Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» узнали соперников в 1/16 ЛЕ. Итоги Наши команды сыграют с «Атлетиком», «Ниццей», «Селтиком» и «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы

«Зенит» — «Селтик»

Сергей Фурсенко, президент «Зенита»:

— «Селтик» – нормальный соперник. Надо проходить. Мы с шотландцами уже играли два раза (в Кубке УЕФА сезона-2007/08 «Зенит» в финале обыграл «Рейнджерс» 2:0. — Прим. «Чемпионата»). Футбол точно будет интересным – в этом я убеждён.

Нереально интересные соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды».

Роберто Манчини, главный тренер «Зенита»:

— Нам достался серьёзный соперник. «Селтик» — очень хорошая команда, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов. Не думаю, что нам повезло. Первая игра, которая пройдёт на выезде, будет многое решать.

Брендан Роджерс, главный тренер «Селтика»:

— Нас ждут захватывающие матчи. Будет здорово вновь увидеться с Роберто Манчини.

«Локомотив» — «Ницца»

Илья Геркус, президент «Локомотива»:

— Нам попалась хорошая, интересная и сильная команда. «Локомотив» сможет показать себя против сильного соперника и подготовиться к возобновлению чемпионата России. Мы обязательно покажем свои амбиции в противостоянии с «Ниццей». Это хороший жребий.

Эрик Штоффельсхаус, спортивный директор «Локомотива»:

— «Ницца» — сильный соперник, но мы тоже сильны! Мы не должны их бояться и дадим бой в двух матчах.

Реакция журналистов

Испанский журналист считает, что жеребьёвка сложилась для «Атлетика» не совсем удачно: «Что ж, это не совсем тот результат, который хотелось бы видеть. «Спартак» забил 5 голов «Севилье» (правда, потом получил 7 от «Ливерпуля»), да еще придется играть в России зимой. Но в этот раз «Атлетик» точно должен выйти в 1/16».

Его коллега с ним солидарен: «Не сказал бы, что «Атлетик» повезло с жеребьевкой. Московский «Спартак» вылетел из ЛЧ, у него довольно много европейского опыта, а оба матча будут зимой».

Есть и другое мнение среди испанских журналистов: «Думаю, что «Спартак» нельзя отнести ни к проходимым, ни к непроходимым командам. Вопрос лишь в том, каково будет играться в феврале. В целом же я доволен результатом жеребьевки».

А вот что думает французский коллега по поводу соперника «Ниццы»: «Ох, «Локомотив» очень непростая команда. Но кто знает!»

Шотландский журналист уверен, что «Селтик» должен пройти «Зенит»: «Первый матч будет на «Селтик Парк». Надеюсь, что это предоставит нам небольшое преимущество. Но ключ к успеху — в трансферном окне. Просто сделайте это и выход из 1/16 станет реальностью»

И несколько мнений от российских коллег.

Реакция болельщиков

Португальский болельщик взялся проанализировать все результаты жеребьевки. В паре «Локомотив» — «Ницца» он поставил на французов, потому что те намного техничнее россиян. В «Спартак» он также не верит: и все потому, что они крупно проиграли на «Энфилде». Зато не сомневается, что в следующую стадию пройдут «Зенит» и ЦСКА.

«Все пары более или менее равные. Многое будет зависеть от того, как каждая команда перенесет зимний перерыв».

«Бильбао» будет выбит «Спартаком».

«Неплохо, но были команды и более проходимые…Но, конечно, шанс выбить «Спартак» есть. Главное, оденьтесь потеплее, когда поедете в Россию».

«Придётся победить во Франции, потому что в России может быть больно…»